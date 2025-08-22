Мэр Перми Эдуард Соснин поздравил жителей города с Днем государственного флага Российской Федерации. Сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале.
"Поздравляю пермяков с Днем государственного флага Российской Федерации! Этот праздник объединяет нас под знаменем, которое является частью богатой истории нашей страны. Флаг символизирует преемственность поколений, связывая разные периоды в жизни государства. Для нас это еще один повод ощутить гордость за свою страну и ее граждан, чьи мужество, сила и благородство нашли в нем отражение", — написал глава города.
День государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. В честь праздника в Перми запланирована программа мероприятий. Ранее URA.RU рассказывало, что на городской эспланаде развернули огромный флаг России. Завершится праздник на набережной Кировского района. Здесь выступят военный оркестр, Мария Галавура, детский вокальный ансамбль «Отражение» и ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка».
