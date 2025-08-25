Россия начнет рассчитываться с Индонезией рублями

Россия и Индонезия начали переговоры о развитии межбанковского сотрудничества после вступления юго-восточной страны в БРИКС. Об этом сообщают СМИ.
«В посольстве России подчеркнули, что интерес к развитию финансовых связей и расчетам в нацвалютах обусловлен ростом торговых отношений между странами. За первый квартал 2025 года товарооборот между Россией и Индонезией увеличился на 40%. Ведутся переговоры, которые позволят расширить взаимодействие банковских структур и способствовать переходу к расчетам в нацвалютах», — пояснили «Известиям» в диппредставительстве РФ в Индонезии.
Эксперты отмечают, что Индонезия постепенно становится одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Среди перспективных направлений сотрудничества страны выделяют атомную энергетику: российская сторона выразила готовность участвовать в строительстве атомных электростанций на территории Индонезии.
Ранее Россия уже вела переговоры о строительстве малых модульных атомных электростанций с Ираном, а сотрудничество в атомной энергетике между странами продолжается с 2014 года, когда было подписано соглашение о возведении энергоблоков на Бушерской АЭС. На фоне расширения взаимодействия с Ираном, Россия также проявляет интерес к развитию энергетических проектов с Индонезией, включая возможное участие в строительстве атомных электростанций.
