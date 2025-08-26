Десятки свердловских сирот получили удвоенные выплаты на ремонт

Бабушкина: сироты из Свердловской области получили по 170 тысяч на ремонт жилья
Людмила Бабушкина продвигала идею увеличить выплаты
Людмила Бабушкина продвигала идею увеличить выплаты

В Свердловской области с начала 2025 года 67 выпускников детских домов получили по 170 тысяч рублей на ремонт жилья. Пока депутаты заксобрания не приняли соответствующие поправки, сумма выплат была почти в два раза меньше — 100 тысяч. Об этом сообщила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.

«Очевидно, что сейчас этих средств [100 тысяч рублей] недостаточно, чтобы создать комфортные условия, поэтому есть необходимость в увеличении суммы выплаты», — говорила Бабушкина.

Изменения в областной закон о защите прав ребенка внесли в ноябре 2024 года. Они начали действовать с 1 января. Увеличенная компенсация предоставляется как на ремонт жилья, полученного от государства, так и оставленного родителями. Основное условие для заявителя — быть собственником.

