«Русские витязи» устроили авиашоу в небе над Когалымом. Видео

На юбилее Когалыма выступила пилотажная группа «Русские витязи»
На юбилее Когалыма выступила пилотажная группа «Русские витязи»

Пилотажная группа «Русские витязи» устроила демонстрационный полет в честь 50-летия Когалыма. Видео полета над городом появилось в соцсетях.

«Главные впечатления сегодня были получены вами днем, при просмотре полета в живую. А кадры — это вам на память, и показать тем, кто не смог сегодня присутствовать!» — написали пилоты в своем telegram-канале.

Пилотажная группа поздравила жителей Когалыма с юбилеем и поблагодарила за теплые слова и пожелания. На кадрах видно, как «Русские витязи» облетают город и выполняют фигуры высшего пилотажа.

Ранее URA.RU писало, что Малахов и Куртукова приедут на День города в Когалым. Концерт начался на центральной площади в 18:00, а сама программа продлится до позднего вечера — до 23:00.

Видео — Русские витязи /Tg

