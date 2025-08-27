Пилотажная группа «Русские витязи» устроила демонстрационный полет в честь 50-летия Когалыма. Видео полета над городом появилось в соцсетях.
«Главные впечатления сегодня были получены вами днем, при просмотре полета в живую. А кадры — это вам на память, и показать тем, кто не смог сегодня присутствовать!» — написали пилоты в своем telegram-канале.
Пилотажная группа поздравила жителей Когалыма с юбилеем и поблагодарила за теплые слова и пожелания. На кадрах видно, как «Русские витязи» облетают город и выполняют фигуры высшего пилотажа.
Ранее URA.RU писало, что Малахов и Куртукова приедут на День города в Когалым. Концерт начался на центральной площади в 18:00, а сама программа продлится до позднего вечера — до 23:00.
Видео — Русские витязи /Tg
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!