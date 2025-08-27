Певец Николай Басков спел в Когалыме для политэлиты и нефтяных генералов «Лукойла» на банкете, организованном в честь 50-летия города. Видеозаписью выступаления с журналистом URA.RU поделился источник в политбомонде.
«Басков пел на закрытом банкете. За столами сидели представители югорских властей, нефтяники и муниципалы из „белого“ списка единороссов и переметнувшихся к ним оппозиционеров. Певец обходил столики с микрофоном», — сообщает инсайдер.
Источник отметил, что мероприятие проходило в КСК «Ягун». С юбилеем горожан также поздравлял телеведущий Малахов, а над городом летали «Русские Витязи».
Ранее URA.RU писало, что телеведущего Андрея Малахова тепло приняли на праздновании 50-летия Когалыма (ХМАО). На входе его ждал картонный «двойник» с хантыйским бубном. Видео встречи опубликовала диджей Катя Гусева, которая накануне играла для жителей города.
