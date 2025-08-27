Мэрия Перми создаст новое учреждение для обработки обратной связи от населения

В Перми создадут новое учреждение — «Муниципальный центр управления города Перми». Соответствующее постановление подписал глава города Эдуард Соснин, документ опубликован на сайте мэрии.
«Создать МКУ „Муниципальный центр управления города Перми“ по улице Ленина, 23. Определить основной целью деятельности учреждения своевременную и качественную обработку и анализ обратной связи от населения, размещенной в соцсетях, и информирование населения о деятельности администрации и муниципальных учреждений Перми в соцсетях в интернете», — говорится в документе.
На работу в учреждение планируется принять 23 сотрудника. Учредителем станет руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских. До 2 февраля 2026 года он должен завершить основные организационные процедуры: утвердить устав, зарегистрировать центр, назначить руководителя, а также согласовать положение о системе оплаты труда сотрудников. Структура станет аналогом регионального Центра управления регионом, который был создан в 2020 году.
