Осужденному на пожизненное «ангарскому маньяку» дали еще 9,5 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее Михаил Попков был осужден за серийные убийства в 1990-2010 годах
Ранее Михаил Попков был осужден за серийные убийства в 1990-2010 годах Фото:

Ангарский городской суд вынес новый приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, ранее осужденному за серию убийств, ему назначено наказание — девять лет и пять месяцев лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к девяти годам пяти месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении. В совокупности с предыдущими приговорами маньяку назначен пожизненный срок в колонии особого режима.

В отношении Попкова были возбуждены новые уголовные дела по эпизодам, обнаруженным в ходе дополнительных расследований. В мае 2011 года маньяк убил 36-летнюю женщину, нанеся ей множественные удары топором по голове. Ранее пожизненный приговор был вынесен за серию убийств совершенных в 1990-2010 годах, жертвами стали более 80 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ангарский городской суд вынес новый приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, ранее осужденному за серию убийств, ему назначено наказание — девять лет и пять месяцев лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области. «С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к девяти годам пяти месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении. В совокупности с предыдущими приговорами маньяку назначен пожизненный срок в колонии особого режима. В отношении Попкова были возбуждены новые уголовные дела по эпизодам, обнаруженным в ходе дополнительных расследований. В мае 2011 года маньяк убил 36-летнюю женщину, нанеся ей множественные удары топором по голове. Ранее пожизненный приговор был вынесен за серию убийств совершенных в 1990-2010 годах, жертвами стали более 80 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...