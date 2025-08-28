Осужденному на пожизненное «ангарскому маньяку» дали еще 9,5 лет

Ангарский городской суд вынес новый приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, ранее осужденному за серию убийств, ему назначено наказание — девять лет и пять месяцев лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.
«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к девяти годам пяти месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении. В совокупности с предыдущими приговорами маньяку назначен пожизненный срок в колонии особого режима.
В отношении Попкова были возбуждены новые уголовные дела по эпизодам, обнаруженным в ходе дополнительных расследований. В мае 2011 года маньяк убил 36-летнюю женщину, нанеся ей множественные удары топором по голове. Ранее пожизненный приговор был вынесен за серию убийств совершенных в 1990-2010 годах, жертвами стали более 80 человек.
