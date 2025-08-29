«Пищит сигнализация»: на Уралмаше эвакуировали крупный ТЦ. Фото, видео

В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Омега»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причина эвакуации ТРЦ пока неизвестна
Причина эвакуации ТРЦ пока неизвестна Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Омега» (жилой район Уралмаш). Сработала сигнализация и перестали работать лифты, сообщили очевидцы в соцсетях.

«В ТРЦ „Омега“ эвакуация. Пищит пожарная сигнализация, лифты не работают», — передает telegram-канал «Дно Исети».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областного управления МЧС и Росгвардии. Ответы ожидаются.

Люди эвакуировались из «Омеги»
Люди эвакуировались из «Омеги»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Омега» (жилой район Уралмаш). Сработала сигнализация и перестали работать лифты, сообщили очевидцы в соцсетях. «В ТРЦ „Омега“ эвакуация. Пищит пожарная сигнализация, лифты не работают», — передает telegram-канал «Дно Исети». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областного управления МЧС и Росгвардии. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...