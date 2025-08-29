Причина эвакуации ТРЦ пока неизвестна
В Екатеринбурге эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Омега» (жилой район Уралмаш). Сработала сигнализация и перестали работать лифты, сообщили очевидцы в соцсетях.
«В ТРЦ „Омега“ эвакуация. Пищит пожарная сигнализация, лифты не работают», — передает telegram-канал «Дно Исети».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областного управления МЧС и Росгвардии. Ответы ожидаются.
Люди эвакуировались из «Омеги»
