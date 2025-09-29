Выбирать самый выгодный вклад советуют не только по ставке

В условиях снижения ставок для выбора оптимального вклада важно учитывать несколько параметров, а не только размер эффективной ставки. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
«Максимальные ставки до 14-15% годовых сейчас предлагаются на короткие сроки до полугода, а более привлекательные предложения от банков второго эшелона часто требуют выполнения дополнительных условий. Например, нужно приобрести страховку или подписку», — сказала Замалеева. Ее слова цитирует агентство «Прайм».
Эксперт рекомендует обращать внимание на срок вклада — оптимальным считается период от 6 до 12 месяцев, условия досрочного снятия, наличие капитализации процентов и бонусные условия для новых клиентов. Особое внимание стоит уделить вкладам с привязкой к ключевой ставке, которые остаются актуальными для тех, кто ожидает паузы в смягчении денежно-кредитной политики. Для сохранения максимальной доходности Замалеева советует распределять средства между короткими вкладами и депозитами на срок от трех месяцев до года.
Ранее после снижения ключевой ставки Банка России крупнейшие банки, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, пересмотрели условия по депозитам, представив новые предложения с высокими ставками на короткие сроки. Эксперты отмечали, что при выборе вклада важно учитывать не только процентную ставку, но и дополнительные условия, такие как минимальная сумма, срок размещения и возможность досрочного снятия средств.
