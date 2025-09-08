Звездный новичок «Трактора» Ливо дисквалифицирован

Джошуа Ливо пропустит два матча
новость из сюжетаЧелябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026
Новичок челябинского ХК «Трактор» нападающий Джошуа Ливо дисквалифицирован на два матча из-за неявки на церемонию закрытия сезона 2024/2025 Фонбет КХЛ. Решение приняли в дисциплинарном комитете лиги.
«Дисквалификация должна быть исполнена с сегодняшнего дня. Таким образом, игрок пропустит матчи с „Нефтехимиком“ и СКА», — уточнили в пресс-службе КХЛ.
С первого матча за «Трактор» Ливо начал показывать результат. В игре с «Локомотивом» он отдал голевую передачу. В игре против «Барыса» — отметился голом и передачей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!