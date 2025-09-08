Звездный новичок «Трактора» Ливо дисквалифицирован

Джошуа Ливо пропустит два матча
Джошуа Ливо пропустит два матча
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Новичок челябинского ХК «Трактор» нападающий Джошуа Ливо дисквалифицирован на два матча из-за неявки на церемонию закрытия сезона 2024/2025 Фонбет КХЛ. Решение приняли в дисциплинарном комитете лиги.

«Дисквалификация должна быть исполнена с сегодняшнего дня. Таким образом, игрок пропустит матчи с „Нефтехимиком“ и СКА», — уточнили в пресс-службе КХЛ.

С первого матча за «Трактор» Ливо начал показывать результат. В игре с «Локомотивом» он отдал голевую передачу. В игре против «Барыса» — отметился голом и передачей.

