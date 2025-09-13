Вратарь челябинского «Трактора» Дригер дал большое интервью о перспективах клуба, бане и борще

Вратарь хоккейного клуба «Трактор», канадец Крис Дригер поделился впечатлениями о первых матчах в КХЛ и жизни в России в большом интервью, опубликованном на официальном сайте челябинского клуба. Голкипер рассказал о темпе лиги, особенностях национальной кухни и своем подходе к восстановлению после игр.
«Это было захватывающе. Я многое слышал о лиге. Было здорово приехать сюда и наконец сыграть несколько матчей регулярного чемпионата. Я чувствовал себя довольно уверенно. Темп очень высокий. Здесь много мастеровитых игроков. Хорошие тренеры тоже. Выстроенные системы игры. Думаю, наша команда все еще ищет свою игру. Так что я просто стараюсь делать все, что могу, чтобы помогать команде оставаться в игре. Считаю, что мы начали неплохо, но есть над чем работать», — рассказал вратарь в ответ на вопрос о его дебюте в Континентальной хоккейной лиге. Его слова приводит пресс-служба ХК «Трактор».
В интервью голкипер отметил, что приезд в Россию стал для него важным опытом не только на льду, но и за его пределами. Он подчеркнул, что ему интересно знакомиться с культурой страны, пробовать местные блюда и посещать баню. Из национальной кухни он выделил борщ и блины с ветчиной и сыром. Спортсмен также обратил внимание на различия между российским и североамериканским хоккеем: по его словам, в КХЛ выше темп и больше технически одаренных игроков, тогда как за океаном игра зачастую строится на силовой борьбе.
Голкипер подробно рассказал о своем режиме восстановления во время длительных поездок и после матчей. Он считает сон главным фактором для восстановления и старается спать, а после игр — заниматься на велотренажере и гулять пешком, чтобы снять нагрузку с ног. В питании вратарь предпочитает свежие продукты — овощи, мясо и рыбу — и отмечает, что в России меньше консервантов, чем в Северной Америке. Крис Дригер также рассказал, что за матч теряет до четырех килограммов веса из-за потери жидкости и старается пить много воды.
Вратарь также выразил уверенность в потенциале команды «Трактор». Он заявил о доверии к тренерскому штабу и руководству клуба.
Крис Дригер присоединился к «Трактору» в июне 2025 года и быстро стал заметной фигурой, в том числе благодаря участию в масштабном фестивале Traktor Winline Fest, который поразил его числом болельщиков и атмосферой. Ранее вратарь оказался в центре внимания из-за курьеза с дизайнерским шлемом, на который по ошибке нанесли магнитогорский монумент вместо челябинских достопримечательностей.
