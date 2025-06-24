Пермское кафе-пекарня выиграло все суды у компании, которая отключила его от коммуникаций

Кафе-пекарня «Дом Демидовых» одержала окончательную победу в судебном споре с ООО «Техпромавтоматика» из-за отключения от коммунальных ресурсов. Как сообщила управляющая заведением Анна Кобелева, 24 июня кассационный суд в Екатеринбурге поставил точку в деле, подтвердив права пекарни на подключение к коммуникациям.
«Это финальная точка. Не факт, конечно, что для нас что-то изменится, но это все равно большая победа в споре, который касался подачи коммунальных ресурсов к нам: воды, тепла, канализации», — рассказала Анна Кобелева ИА «Текст».
Ранее суд первой инстанции установил, что владелец соседнего здания, компания «Техпромавтоматика», не имеет права препятствовать подаче коммунальных ресурсов в кафе-пекарню. В ходе разбирательства было выяснено, что исторически системы водоснабжения и отопления «Дома Демидовых» проходили через соседнее здание, а их владелец демонтировал коммуникации летом 2024 года. В результате заведение осталось без отопления, водоснабжения и канализации.
Сейчас «Дом Демидовых» продолжает работу в ограниченном формате. Кафе функционирует как магазин готовой еды и площадка для кофе навынос.
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