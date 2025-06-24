24 июня 2025

Пермское кафе-пекарня выиграло все суды у компании, которая отключила его от коммуникаций

Пекарня «Дом Демидовых» в Перми выиграла суд над компанией, отключившей ей воду
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас заведение продолжает работу в ограниченном формате
Сейчас заведение продолжает работу в ограниченном формате Фото:

Кафе-пекарня «Дом Демидовых» одержала окончательную победу в судебном споре с ООО «Техпромавтоматика» из-за отключения от коммунальных ресурсов. Как сообщила управляющая заведением Анна Кобелева, 24 июня кассационный суд в Екатеринбурге поставил точку в деле, подтвердив права пекарни на подключение к коммуникациям.

«Это финальная точка. Не факт, конечно, что для нас что-то изменится, но это все равно большая победа в споре, который касался подачи коммунальных ресурсов к нам: воды, тепла, канализации», — рассказала Анна Кобелева ИА «Текст». 

Ранее суд первой инстанции установил, что владелец соседнего здания, компания «Техпромавтоматика», не имеет права препятствовать подаче коммунальных ресурсов в кафе-пекарню. В ходе разбирательства было выяснено, что исторически системы водоснабжения и отопления «Дома Демидовых» проходили через соседнее здание, а их владелец демонтировал коммуникации летом 2024 года. В результате заведение осталось без отопления, водоснабжения и канализации.

Сейчас «Дом Демидовых» продолжает работу в ограниченном формате. Кафе функционирует как магазин готовой еды и площадка для кофе навынос. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кафе-пекарня «Дом Демидовых» одержала окончательную победу в судебном споре с ООО «Техпромавтоматика» из-за отключения от коммунальных ресурсов. Как сообщила управляющая заведением Анна Кобелева, 24 июня кассационный суд в Екатеринбурге поставил точку в деле, подтвердив права пекарни на подключение к коммуникациям. «Это финальная точка. Не факт, конечно, что для нас что-то изменится, но это все равно большая победа в споре, который касался подачи коммунальных ресурсов к нам: воды, тепла, канализации», — рассказала Анна Кобелева ИА «Текст».  Ранее суд первой инстанции установил, что владелец соседнего здания, компания «Техпромавтоматика», не имеет права препятствовать подаче коммунальных ресурсов в кафе-пекарню. В ходе разбирательства было выяснено, что исторически системы водоснабжения и отопления «Дома Демидовых» проходили через соседнее здание, а их владелец демонтировал коммуникации летом 2024 года. В результате заведение осталось без отопления, водоснабжения и канализации. Сейчас «Дом Демидовых» продолжает работу в ограниченном формате. Кафе функционирует как магазин готовой еды и площадка для кофе навынос. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...