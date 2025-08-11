Уральские садоводы уже получили хороший урожай ягод, а впереди их ждет не менее хороший урожай фруктов. Что именно и почему хорошо уродилось этим летом, URA.RU рассказал главный научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Сергей Макаренко.
«В этом году сложились благоприятные климатические условия зимнего и весеннего периодов, отсутствие возвратных заморозков. Поэтому хороший урожай практически по всем ягодным культурам: землянике, смородине черной, малине. У нас была шикарная жимолость, плодоносил абрикос, а сейчас в садах и даже лесах полно облепихи», — сказал ученый.
По его словам, на подходе сливы, груши и яблоки. Ранние сорта этих фруктов уже созрели. «Садоводы-любители у нас будут в этом году с хорошим урожаем», — порадовался Макаренко.
