11 августа 2025

Зрел даже абрикос: небывалый урожай ягод и фруктов ожидается в Свердловской области. Фото

Селекционер Макаренко: свердловчан ждет хороший урожай ягод и фруктов
© Служба новостей «URA.RU»
Ранние сорта уральских груш уже продаются на рынках
Ранние сорта уральских груш уже продаются на рынках Фото:

Уральские садоводы уже получили хороший урожай ягод, а впереди их ждет не менее хороший урожай фруктов. Что именно и почему хорошо уродилось этим летом, URA.RU рассказал главный научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Сергей Макаренко. 

«В этом году сложились благоприятные климатические условия зимнего и весеннего периодов, отсутствие возвратных заморозков. Поэтому хороший урожай практически по всем ягодным культурам: землянике, смородине черной, малине. У нас была шикарная жимолость, плодоносил абрикос, а сейчас в садах и даже лесах полно облепихи», — сказал ученый. 

По его словам, на подходе сливы, груши и яблоки. Ранние сорта этих фруктов уже созрели. «Садоводы-любители у нас будут в этом году с хорошим урожаем», — порадовался Макаренко.

© Служба новостей «URA.RU»
