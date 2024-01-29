Shot: в Приморье убили и расчленили амурского тигра из Красной книги

29 января 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

В Приморье найдено расчлененное тело амурского тигра, передает Shot Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Приморье убили амурского тигра, который внесен в Красную книгу. Отмечается, что найденное тело животного также было расчленено. Об этом сообщает Shot. «Тело хищника обнаружили примерно в 20 километрах от села Ясеневый (Приморье). К моменту прибытия полицейских туша была расчленена», — передают авторы канала. В настоящий момент выяснятся обстоятельства произошедшего. Амурский тигр внесен в Красную книгу. Всего в стране насчитывается около 750 тигров этого вида. В конце 2023 года трое жителей Хабаровского края получили более четырех лет колонии за убийство амурского тигра. Они пытались продать шкуру животного, пишет VSE42.Ru.

В Приморье убили амурского тигра, который внесен в Красную книгу. Отмечается, что найденное тело животного также было расчленено. Об этом сообщает Shot. «Тело хищника обнаружили примерно в 20 километрах от села Ясеневый (Приморье). К моменту прибытия полицейских туша была расчленена», — передают авторы канала. В настоящий момент выяснятся обстоятельства произошедшего. Амурский тигр внесен в Красную книгу. Всего в стране насчитывается около 750 тигров этого вида. В конце 2023 года трое жителей Хабаровского края получили более четырех лет колонии за убийство амурского тигра. Они пытались продать шкуру животного, пишет VSE42.Ru.