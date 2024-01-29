Shot: в Приморье убили и расчленили амурского тигра из Красной книги

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Челябинский зоопарк. Животные.Челябинск., тигр, клыки, животное, хищник, зверь, самец, млекопитающее, рык
В Приморье найдено расчлененное тело амурского тигра, передает Shot Фото:

В Приморье убили амурского тигра, который внесен в Красную книгу. Отмечается, что найденное тело животного также было расчленено. Об этом сообщает Shot.

«Тело хищника обнаружили примерно в 20 километрах от села Ясеневый (Приморье). К моменту прибытия полицейских туша была расчленена», — передают авторы канала. В настоящий момент выяснятся обстоятельства произошедшего. Амурский тигр внесен в Красную книгу. Всего в стране насчитывается около 750 тигров этого вида.

В конце 2023 года трое жителей Хабаровского края получили более четырех лет колонии за убийство амурского тигра. Они пытались продать шкуру животного, пишет VSE42.Ru.

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В Приморье убили амурского тигра, который внесен в Красную книгу. Отмечается, что найденное тело животного также было расчленено. Об этом сообщает Shot. «Тело хищника обнаружили примерно в 20 километрах от села Ясеневый (Приморье). К моменту прибытия полицейских туша была расчленена», — передают авторы канала. В настоящий момент выяснятся обстоятельства произошедшего. Амурский тигр внесен в Красную книгу. Всего в стране насчитывается около 750 тигров этого вида. В конце 2023 года трое жителей Хабаровского края получили более четырех лет колонии за убийство амурского тигра. Они пытались продать шкуру животного, пишет VSE42.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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