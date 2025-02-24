В Нижневартовске бизнесмен продал старейший рынок города

В Нижневартовске (ХМАО) у рынка «Сибирский балаган», существующего с перестроечных времен, сменился владелец. Локация находится на первой линии одной из центральных улиц города. Информацию URA.RU подтвердил бывший владелец рынка.
«Да, сделка завершена», — сообщил корреспонденту агентства Ринат Абузяров. По словам предпринимателя, ранее он планировал построить на месте рынка паркинг и торговый комплекс.
По проекту здесь уже вырыли котлован — все это передано новому владельцу. «Бизнес с нашими наработками отдан в „добрые руки“, так сказать. Надеюсь, что имеющийся задел будет иметь продолжение», — выразил надежду экс-хозяин «Сибирского балагана».
Новый владелец рынка раскрывать планы на территорию в разговоре с URA.RU отказался. Он сослался на коммерческую тайну. Известно, что в активе бизнесмена как минимум две компании, специализирующиеся в том числе на строительстве.
«Сибирский балаган», который появился в центре Нижневартовска еще в 90-е, давно требует трансформации, считает президент Нижневартовской палаты предпринимателей Сергей Землянкин. Рядом на месте рынка «Славтэк» уже возведен другой торговый комплекс.
«Эта тема поднималась еще больше 20 лет назад. Рынок в нынешнем виде не самое комфортное место для торговли, которое, к тому же, портит облик города. Требует реконструкции 100 процентов. Главное, чтобы новые владельцы создали достойные условия для арендаторов и покупателей», — заключил собеседник агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что владелец крупнейшего ТЦ в Нижневартовске затягивает сроки ввода нового торгового объекта. ТЦ «Мираж» к заявленному сроку — март текущего года не сдадут, на завершение работ потребуется еще около 4 месяцев.
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