Бутик Chanel в центре Парижа протаранили и ограбили

Бутик Chanel в центре Парижа был ограблен. По данным местных СМИ, неизвестные протаранили витрину магазина автомобилем и похитили ценные сумки и аксессуары. Инцидент произошел посреди ночи во время Недели моды.
«В бутике Chanel, расположенном на улице Рояль, 25 в Париже, в ночь со среды на четверг произошло ограбление», — говорится в материале Paris Match. По данным издания, по меньшей мере три человека ворвались в магазин на красном седане. Машину преступников вскоре нашли на подземной парковке рядом с местом происшествия. Нападавшие были задержаны.
Это не первое ограбление бутика в Париже. В прошлом году неизвестные также с помощью автомобиля ворвались в другой бутик Chanel. Аналогичные нападения произошли на магазины Louis Vuitton в сентябре, ноябре 2024 года и мае 2025 года, передает деловое издание «Взгляд».
