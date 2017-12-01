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Главные новости Пермского края
15:34  01 декабря 2017 0

Кто займет ключевой политический пост в Пермском крае. Два кандидата

Отставку главы администрации губернатора ждали все. Что будет делать Решетников дальше?
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Пермь, правительство пермского края, стул, табличка
Долгожданный, но внезапный уход Рустема Юсупова может подтолкнуть губернатора к большой политической реформеФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава администрации губернатора Пермского края Рустем Юсупов ушел в отставку в преддверии президентских выборов и уже собирается на новую работу. Скорее всего, чиновник вернется в структуру Минюста РФ. А у губернатора Максима Решетникова теперь появилась возможность не искать замену «беглецу», а начать масштабную политическую реформу.

Конференция Единой России. Пермь, Рустем Юсупов
Рустем Юсупов в команде нового губернатора продержался почти год
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В пресс-службе администрации «URA.RU» пояснили, что Юсупов переходит на новую работу (куда конкретно — не ответили). С 1 декабря руководящий пост вакантен. В статусе исполняющей обязанности администрацию возглавила Яна Дорофеева — замруководителя, курирующая правовые вопросы и профилактику коррупции. С Рустемом Юсуповым связаться не удалось.

Уроженец Башкирии Рустем Юсупов возглавил администрацию в конце декабря прошлого года — на пике политического кризиса в регионе. Перед этим назначением уволился замруководителя и куратор политики Александр Козенков, следом ушел и его начальник Анатолий Маховиков. А губернатор Виктор Басаргин затеял скандальную «административную реформу».

До прихода в администрацию Юсупов был довольно далек от политики — он с 2013 года возглавлял пермское управление Минюста РФ. По одной версии, приглашению чиновника в команду Басаргина поспособствовал полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич. По другой — инициативу проявил тогдашний вице-премьер и теневой губернатор Олег Демченко.

Международный инвестиционный форум "Сочи-2016", второй день. Сочи, басаргин виктор
Последний глава администрации Виктора Басаргина покидает Прикамье
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уже в начале февраля заговорили о вероятной отставке Юсупова — сразу после смены губернатора. И слухи о готовящемся увольнении «освежались» с завидной регулярностью. Но Максим Решетников, напротив, усилил чиновника. Администрацию покинул «политический» замглавы Алексей Чусовитин, и его функционал достался Юсупову. Последний, впрочем, заметной активности на посту не проявлял.

Наблюдатели рассуждают, что после губернаторских выборов у многих возникла уверенность, что администрацию возглавит Елена Лопаева — вице-премьер, руководитель аппарата и ближайшая соратница Решетникова. В окружении губернатора эту информацию опровергают: «Лопаева — хозяйственник. К тому же ее должность по значимости не ниже руководящего поста в администрации».

Источник, близкий к властям региона, говорит, что губернаторскую кампанию фактически вели избирательная комиссия Пермского края и штаб Решетникова. Но предстоящие выборы президента потребовали бы от Юсупова по статусу включения во все политические процессы. При этом он не был опорой губернатора в решении политических вопросов. В октябре департамент по взаимодействию с муниципалитетами возглавил Дмитрий Пучко, работавший с Решетниковым в правительстве Москвы. А в ноябре пост замглавы администрации получил Леонид Политов, который с 2015 года руководит департаментом внутренней политики. По данным агентства, он же сейчас проходит учебу в Москве по линии администрации президента, куда от других регионов делегированы вице-губернаторы. Вероятно, эти люди и будут вести президентскую кампанию в ближайшие месяцы.

Открытое заседание правительства. Пермь, лопаева елена
Преемником Юсупова могла бы стать Елена Лопаева. Но ей, похоже, это не нужно
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Штаб уже сложился, и от Юсупова мало что зависело», — резюмирует источник в аппарате.

Уход Юсупова был ожидаем, отсутствовала лишь ясность по срокам — отмечает политический консультант, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Иванов. «В последнее время никаких принципиальных решений он уже и не принимал. Насколько знаю, краевой штаб по выборам президента уже фактически работает, и уход Юсупова на его работу не повлияет. Думаю, высока вероятность сценария, при котором до марта полноценного главы администрации так и не появится. А уже после выборов политический блок краевой власти будет переформатирован и заточен под задачи оперативного управления внутриполитическими процессами в регионе», — говорит эксперт.

Пермская элита теперь активно обсуждает, по какому сценарию пойдет замена Юсупова: либо команда Решетникова все же найдет нового главу администрации, либо это ведомство будет реформировано и станет частью правительства. В окружении губернатора утверждают, что поиски нового руководителя администрации все же идут, но кто и когда займет вакантный пост — неизвестно.

Пленарное заседание Пермской городской думы. Сентябрь. Пермь, маховиков анатолий
Об Анатолии Маховикове в последнее время совсем нет новостей. И у многих это вызывает подозрения
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сейчас команде губернатора необходимо определить, кто все-таки будет курировать президентскую кампанию в регионе (и организационные, и политические вопросы) — рассуждает политтехнолог Дмитрий Логинов: «Нужен ответственный за проведение президентской кампании, так как все уверены в победе действующего главы государства, но за мелкие недоработки на местах, от которых никто не застрахован, кто-то должен стать „крайним“. Об уходе Юсупова говорили уже давно, и это рано или поздно должно было случиться. И в данном случае, он оказался в самом выигрышном положении».

Несколько собеседников агентства считают, что в связи с произошедшими событиями интересны перспективы советника губернатора Анатолия Маховикова. В администрации ценят его таланты как переговорщика с депутатами и руководством муниципалитетов. Важно и наличие у него опыта главы администрации.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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