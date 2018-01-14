«В мэрии давно нет ротации. Нельзя спорить, обновление кадров нужно»

21:28 14 января 2018 35

Не только горожане, но и «Яндекс.Новости» до марта не знали о Григории Вихареве. А теперь это один из самых активных екатеринбургских политиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Безусловно событием 2017 года в Свердловской области оказались довыборы в городскую думу Екатеринбурга. Казалось бы, всего два мандата из 37. Но какой шум после подведения итогов, когда оказалось, что получили их не единороссы. А один — в Кировском районе — избиратели доверили Григорию Вихареву, бизнесмену, члену ЛДПР.

Свердловские чиновники, курирующие политику, принялись вбрасывать интерпретацию, что они сами организовали эту победу, чтобы добиться ротации в руководстве «Единой России» (партия на довыборах показала всю свою беспомощность). Но мы-то знаем, что эти вбросы были фальшивками: за провал досталось всем. Шутка ли: проигрыш пришлось объяснять секретарю Генсовета «ЕР» Сергею Неверову.

И поэтому сейчас так агрессивно ведется подготовка к полноценным выборам городской думы. Поэтому за Григорием Вихаревым видят еще десятки кандидатов, которые покушаются на политическую монополию мэрии, подталкивая к давно назревшей смене поколений.

Редакция «URA.RU» считает, что политическое событие 2017 года в Свердловской области создал Григорий Вихарев, которого мы попросили рассказать и о последствиях этой победы, и о дальнейших планах.

Встречу провели в баре «Нельсон Совин» — заведении, также меняющем представления о том, каким бывает общепит в Екатеринбурге. Антураж получился провокационным: хотелось обсудить политику за бокалом пива, а Вихарев оказался нелюбитель алкоголя. Поэтому на кадрах у него чай. Всем, кто попробует использовать эти фотографии, напоминаем, что они защищены авторскими правами, за соблюдением которых мы жестко следим.

— Насколько плановым был твой поход в гордуму?

Вихарев смог объяснить избирателям своего округа, что ему можно доверять. Теперь вопрос: удастся ли ему осенью 2018-го обойти политттехнологические уловки тех, кто хочет его наказать Фото: Анна Майорова © URA.RU

— У нас семейная традиция: за новогодним столом каждый подводит итоги прошлого года и называет планы на будущий. Перед 2017-м я своей семье говорил, что моя задача стать депутатом. Правда, тогда я планировал 2018 год. Но так получилось, что выборы, которые прошли в Заксобрание и Госдуму, открыли два мандата в гордуме. И было принято решение, что я пойду по Кировскому району от ЛДПР, в которой состою с 2014 года.

— Если говорить про условный истеблишмент Екатеринбурга. Приняли ли?

— Некоторые коллеги, чиновники, представители силовых структур на первой встрече говорили: «Ты знаешь, мы опасались. Ты так ярко зашел, и ждали, что с флагами ЛДПР везде будешь ходить».

После того, как со мной начали общаться, а это происходило достаточно быстро, по моей инициативе, люди говорили, что приятно удивлены. Не для красного словца, я признаюсь, все довольны знакомством и взаимодействием.

— Что оказалось самым сложным в работе депутата?

— В гордуме нет простых процессов. Каждый упирается либо в бюрократическую машину, либо в чью-то точку зрения, с которой ты споришь. Самое сложное — это менять мнение чиновников, которые зачастую принимают не совсем правильные решения в отношении людей, с которыми ты работаешь на земле.

Я приезжаю во двор, там ров. Коммунальщики меняли трубу, яму не засыпали, туда могут люди провалиться, еще и свет отключили.

Вот вы не поверите, я стоял, оправдывался перед людьми… Думал, меня в эту яму столкнут.

И вот одним объясняешь, потом снимаешь трубку, звонишь ресурсникам, которые раскопали эти тепловые сети, они обещают, что завтра приедут и всё сделают… И слава Богу, что приезжают и ремонтируют.

— Ты представлял себе масштаб этого сопротивления?

— Да, я не был разочарован. Слава Богу, меня слышат. Я качественно общаюсь с представителями городской администрации. На все мои запросы они отвечают и стараются максимально помочь в решении тех или иных задач, связанных с районом.

— Ты сказал, что когда тост произносил на 2017 год, то хотел быть депутатом. Как эта мечта появилась?

ЛДПР-овец, побеждающий на довыборах в одномандатном округе, а не в составе списка — Вихарев (слева), конечно, вызывал опасения у многих в местном истеблишменте Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Я рос в очень политизированной семье, общался с друзьями родителей, которые жили по принципу: «Политика — наше всё». После дягилевского лицея в Екатеринбурге я пошел в Московский институт государственного и корпоративного управления по специальности ГМУ — государственное и муниципальное управление. Получил степень — «менеджер».

— Если ты с 2014 года член ЛДПР, то почему в 2016-м ты не участвовал в выборах в Законодательное собрание?

— Мне область как таковая зачем? Я живу в городе, я житель Кировского района.

— Вопрос возврата городу полномочий мог бы решить.

— Наверное, это рано или поздно придет ко мне. Сейчас я бы хотел навести порядок в районе, чтобы при переходе на следующий уровень мне бы сказали спасибо за то, что сделал, а не летело бы вслед «очередной депутат, который свалил». Я лишь в начале большого, как я надеюсь, политического пути.

— Куда этот путь ведет?

— Пока я бы хотел быть в Гордуме, потому что я чувствую в себе силы помочь тому округу, от которого и был избран в этот раз. И, возможно, я пойду в следующий раз тоже.

— Условно, в 2018-м ты избираешься в Гордуму, а через три года должен пойти в Госдуму.

На взгляд редакции, важное заявление: «Что, я хуже других?» Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Как так можно рассуждать? Если это предел мечтаний, то, наверное, да. А другой вопрос, надо ли мне это?

— А какой предел мечтаний?

— Повторюсь, я политик, который хочет работать и остаться в городе.

— Мэр Екатеринбурга?

— Он сегодня вообще полномочий не имеет.

— Глава администрации?

— Сегодня слишком амбициозно говорить про это. Если брать, как конечный результат, то не вижу ничего плохого в работе в исполнительной власти города. Я что, хуже других?

— До твоего избрания этой весной было очень популярным мнение, что молодые в политику идти не должны. Период, когда все шли, чтобы что-то менять, он прошел. Поколение, которое ходило в 2008-2014, только шишек набило и ничего по итогу не поменяли. Твое избрание — это частный случай или нет, и среди твоих знакомых, друзей есть те, кто тоже теперь хочет избираться?

— Всё зависит от личности. Кроме меня и Виктора Ананьева есть ряд депутатов, которым до 30. Тот же Мансуров от КПРФ: ему то ли 28, то ли 29. Суперпрофессионал, умница, юрист, участвует во всех процессах. Вот таких бы побольше, а не тех, кто уже корни в свои кресла пустили и засыпают на заседаниях. Таких, к сожалению, много.

— Объективно, единороссы ситуацию в городе не контролируют. В сентябре можно спокойно зайти и взять, например, 15 мандатов. В отличие от тех же самых единороссов, у которых атрофировалось умение разговаривать с людьми, у тебя-то оно есть, у твоих друзей оно есть, вы выйдите простыми парнями и убедите людей. Есть такие парни?

— Их по пальцам одной руки можно пересчитать. Если ты спрашиваешь, веду ли я за собой кого-то еще, то нет, я работаю только за себя.

— Это получается пять мандатов в 2018 году?

Если бы не интервью Григория Вихарева, никто бы и не вспомнил про Эдуарда Мансурова (на фото). А ведь и правда молодой депутат, хотя на слуху только Вихарев и Ананьев Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Да, так же, как и сейчас. Если проводить аналогии, то показателен 2013 год, когда молодые люди из «Справедливой России» на теме ЖКХ очень ярко, мощно вошли в городскую Думу и взяли, если я не ошибаюсь, семь мандатов. Их хоть кто-нибудь смог остановить? Нет. Это говорит о том, что у них была идеология, цель, мысль и они этот посыл донесли до избирателя. Другое дело, оправдали ли они его надежды или нет, это можно судить по тому же самому избирателю.

— Вторым фронтом пойдет Старокожев от коммунистов.

— Это кто?

— Тоже предприниматель из ЖКХ.

— Не знаю, я про это ничего не слышал. Я знаю, что у меня в районе будет очень большая конкуренция.

— Сознательно, для того, чтобы ты не прошел?

— Конечно, я ведь никого не предупреждал, что приду «в гости». Я пришел без приглашения и нарушил планы определенных людей. А тут такое правило, что тебя еще должны позвать.

— Тебя захотят проучить?

Давно в екатеринбургской политике не звучало такого смелого постулата: власть должна меняться Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Как минимум. Другое дело, что я сомневаюсь, что эта попытка обернется успехом, но в целом будет очень жарко. Знаю, что под меня готовят кандидата, что со мной будут бороться персонально. Знаю, что уже идет пропаганда против меня. Но это всё условности. Самое главное — это отношение людей, жителей района к тебе.

— Есть ли у тебя ощущение, что администрация Екатеринбурга теряет политическое управление городом?

— Это очень ошибочное мнение, которое почему-то набирает обороты. Город держат настолько крепко, что никому даже и не снилось.

— У меня есть ощущение, что во власти Екатеринбурга люди меняются, на должности приходят более молодые. И в этом плане удивительно: даже Владимир Тунгусов, которого считали идеологом мэрии, серым кардиналом, полтора года назад ушел. А идеология сохраняется прежняя. Почему?

— Кому сейчас в городе принадлежит власть?

— Мне кажется, что Якобу.

— Абсолютно верно, исполнительной власти. Так в ней давным-давно ротации нет. Я не понимаю, о каких новых, современных молодых кадрах ты говоришь.

— Если поменяется Якоб на Кожемяко, что изменится?

Не обманывайте: капитулировать Вихарев очевидно не собирается Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Мышление. Знаю Алексея Петровича, он — инноватор. Другое дело, что бюрократичная машина не даст в полной мере воплощать амбиции. Нельзя спорить с тем, что обновление кадров нужно.

— Приведет ли оно к какому-нибудь качественному изменению? Ну поменяем мы Якоба на Кожемяко, а управлять всем все равно будет Тунгусов. Что тот бегал к нему за советами, что другой будет бегать. Вот ведь в чем вопрос.

— Я понимаю, о чем ты говоришь, но у нас на это есть депутатский корпус и первое лицо нашего субъекта, то есть губернатор Евгений Владимирович Куйвашев. Если он увидит, что в городе происходит регресс, то, я уверяю, лично губернатор и депутатский корпус включатся в кадровую политику администрации города.

— Все и так говорят, что в городе происходит регресс, потому что ушел первый мэр Чернецкий. Он ушел в 2010 году, и с тех пор нет прогресса.

— Нужно не забывать, что не так давно наша страна пережила кризис и, наверное, не найдется субъекта в стране, где бы был рост экономической составляющей.

— Такой поход молодых и деятельных, и знающих что и как, он ведь уже был в 1996-98 годах, и в Гордуме была деятельная группа депутатов, и она закончилась в начале нулевых. То, что ты сейчас анонсируешь появление деятельных людей, которых можно посчитать по пальцам одной руки, это очень похоже на то, что было в Гордуме 15 и больше лет назад. Как можно интерпретировать твой поход, поход твоих друзей в гордуму?

— Я до сих пор не понимаю, о каких мы друзьях говорим, но да ладно.

— Вихарев пойдет вместе с группой коллег по разным округам и по разным партиям…

— Чушь. Вихарев пойдет одномандатником по 8-му избирательному округу в Кировском районе. Пойдут ли какие-то однопартийцы Вихарева — конечно. Мы, как парламентская партия, не имеем право не закрыть все округа.

Отвечая на вопрос про сопротивление, я не боюсь, что меня система пережует. Я четко, аккуратно веду свою деятельность. Мои интересы не пересекаются с бизнес-сообществами. У меня нет политических пересечений с теми или иными политгруппами. Я их попросту даже и не знаю. Я знаю лишь слухи, что здесь одна команда, там другая команда… Вы не поверите, но я не знаком с этими людьми.

С городскими чиновниками я знаком, уважаю их и хорошо к ним отношусь. Недавно с Александром Эдмундовичем Якобым открывали новый садик в Кировском районе на 175 мест. Это говорит о взаимодействии депутатского корпуса, который доносит информацию до сотрудников администрации города и в рамках Думы, вместе с комиссиями плодотворно работают с комитетами городской администрации, в результате чего рождается такой продукт.

— Но при этом Александр Эдмундович согласует операцию по замене депутата Вихарева на другого.

— Я не думаю, что это будет компетенция Якоба. Здесь будут совершенно другие люди замешаны, и у этих людей в первую очередь будет в оценке партийная принадлежность. Пользуясь случаем, я бы хотел им сказать, что лучше договариваться и друг другу нести добро, конструктив и любовь. Потому что все равно будет очень трудно.