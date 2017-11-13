«Единая Россия» начала охоту за свежими головами других партий

23:09 13 ноября 2017 0

Григорий Вихарев не отрицает, что «ЕР» пытается вести с ним переговоры Фото: Анна Майорова © URA.RU

В связи с резким увеличением числа депутатов, которых будут избирать по одномандатным округам на следующих выборах в думу Екатеринбурга, партии начали поиск беспроигрышных кандидатов: ярких, известных, состоятельных. По данным «URA.RU», свердловское отделение «Единой России» сделало выводы из проигрыша на довыборах в Гордуму весной этого года и провале в ряде муниципалитетов, где кандидаты выдвигались не на всеобщих праймериз, а по кулуарной схеме.

Теперь и праймериз, и выдвижение будут максимально народными. Это позволит выдвинуть самых популярных горожан и обойти всех конкурентов, объясняет собеседник агентства в исполкоме. По его данным, коллеги начали переговоры с представителями других партий. Это распространенная практика: так, в 2011 году на выборах в Госдуму дробили коммунистов, этот же прием был использован на выборах в российский парламент в 2016 году, когда среди единороссов оказался Андрей Альшевских (КПРФ).

Сейчас обсуждается возможность выдвижения от «Единой России» 27-летнего депутата Гордумы от ЛДПР Григорий Вихарев. Того самого, кто обыграл единоросса на довыборах весной этого года. «Он ярко вошел в думу Екатеринбурга на довыборах. Он молодой, у него есть финансовые ресурсы. Конечно, он интересен партии», — пояснил собеседник.

Куратор «ЕР» на выборах в гордуму Екатеринбурга Михаил Клименко отрицает факт переманивания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Координатор выборов в ЕГД от «Единой России» Михаил Клименко в общении с «URA.RU» заявил, что не ведет переговоров с Вихаревым. Глава регионального исполкома «ЕР» Александр Косинцев также отрицает переманивание «сокола Жириновского».

Источники нашего агентства в свердловской ЛДПР считают, что Вихареву нет смысла переходить в другую партию, так как у него хорошо складывается карьера в этой. «Он довольно плотно общается с федеральным руководством. Он вхож в кабинет к Жириновскому. В „Единой России“ у него подобного статуса нет, и будет ли?», — задается вопросом собеседник.

В беседе с «URA.RU» Вихарев заявил, что это не слухи. «Только переговорами я это назвать не могу. Скорее, разговоры, желания. Причем, пока не с моей стороны. Это происходит с того момента, как я избрался на довыборах. Потому что это, надо признать, было качественно, с огоньком», — прокомментировал депутат. От вопроса, намерен ли он принять предложение «единороссов», он ушел. «Все будет зависеть от внутренних настроений в моей партии», — сказал Вихарев.

Политологи уверены: если «Единая Россия» приложит все силы, то сможет заполучить Вихарева в свою команду. По словам Сергея Мошкина, сегодня выдвижение от той или иной партии кандидаты рассматривают не как подтверждение приверженности и идеологии. Для них — это технология избежать сбора подписей. «Когда Вихарев пошел на довыборы, ему было все равно от кого идти, главное, чтобы нашлась партия, которая дала бы ему такую возможность», — считает политолог.