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18:53  15 января 2018 8

«От „URA.RU“ мы узнали о долгах по зарплате. Директора уже судят»

Глава СУ СКР по Югре Анвар Ахмедзянов о реакции на статьи журналистов и уроках 2017 года
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Интервью с руководителем следственного управления СКР по ХМАО-Югре Ахмедзяновым Анваром. Ханты-Мансийск, Ахмедзянов Анвар
Главный следователь Югры на своем рабочем месте читает новости «URA.RU»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава югорского Следственного управления Следственного комитета России Анвар Ахмедзянов в преддверии Дня образования Следственного комитета РФ ответил на вопросы «URA.RU», подвел итоги прошедшего года, вспомнил резонансные уголовные дела, а также поделился мнением о ходе расследования коррупционного скандала в департаменте экономического развития Югры.

— Югорское управление СКР наряду с прокуратурой наиболее активно даёт живой отклик на наши статьи. После публикаций незамедлительно проходят проверки, возбуждаются дела. Признайтесь, выполняете установки руководства или это ваши личные установки?

Интервью с руководителем следственного управления СКР по ХМАО-Югре Ахмедзяновым Анваром. Ханты-Мансийск, Ахмедзянов Анвар
Анвар Ахмедзянов начинает свой день с прочтения публикаций СМИ
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— С первых дней образования Следственного комитета нашим руководством была поставлена задача — сделать работу СК максимально открытой для СМИ и граждан. Для выполнения этой задачи мы осуществляем непрерывный мониторинг СМИ и незамедлительно реагируем, если появляются факты, требующие вмешательства следственных органов. За десять лет существования Следственного комитета это стало необходимостью, я лично каждое утро начинаю с просмотра информационных ресурсов.

— Может быть, расскажете о каких-нибудь ярких примерах подобных уголовных дел, возбужденных после наших материалов?

— «URA.RU» отличается публикацией самых острых материалов, которые вызывают наибольший отклик следственного управления. С 2016 года мы около 20 раз вмешивались в ситуации, которые были отражены в ваших материалах. 13 раз были проведены процессуальные проверки, в пяти случаях возбуждены уголовные дела.

Из числа самых ярких примеров могу вспомнить публикацию о том, что в сургутском парке неизвестный мужчина совершил развратные действия перед малолетними детьми. Мы максимально быстро отреагировали, и этого человека удалось найти. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время рассматривается в суде.

Интервью с руководителем следственного управления СКР по ХМАО-Югре Ахмедзяновым Анваром. Ханты-Мансийск, Ахмедзянов Анвар
«„URA.RU“ отличается публикацией самых острых материалов, которые вызывают наибольший отклик следственного управления»
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Еще один значимый пример — возбуждение уголовного дела после публикации «URA.RU» о невыплате заработной платы работникам строительно-промышленного комбината в Нижневартовске. В ходе следствия задолженность по заработной плате была погашена, а руководитель предприятия оказался на скамье подсудимых по обвинению сразу в нескольких преступлениях. Благодаря вашей публикации мы оперативно узнали о нарушении трудовых прав граждан и приняли меры к их восстановлению.

Буквально вчера было возбуждено уголовное дело по факту неоказания медицинской помощи малолетнему ребенку в городе Когалыме. Это самый свежий пример подобного реагирования на публикации «URA.RU»

— Вы находитесь у руля управления меньше года, который для вас оказался очень трудным. Уголовное дело с погибшими детьми из Нефтеюганска, громкое уголовное дело в Перегребном, визиты в ХМАО Александра Бастрыкина и ваше временное отстранение. Каково сейчас ваше настроение и как бы вы подвели итоги прошедшего года?

Интервью с руководителем следственного управления СКР по ХМАО-Югре Ахмедзяновым Анваром. Ханты-Мансийск, Ахмедзянов Анвар
Анвар Ахмедзянов назвал свое временное отстранение — необходимым опытом
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— Произошедшие события дали мне неоценимый опыт, который в будущем, несомненно, пригодится. Ряд ситуаций стал для меня уроком. Настроение рабочее, уверен, что в этом году наши результаты станут еще лучше.

— Несмотря на все события 2017 года, вы доказали свою профпригодность центральному руководству, вас восстановили в должности. Как сейчас обстоят дела с повышением результативности управления?

— Благодаря профессиональному коллективу, который понимает поставленные задачи и принципы работы государственной службы, нам удалось достигнуть поставленных целей и повысить результативность работы. 2017 год наши следователи окончили направлением в суд расследование более 1100 уголовных дел. В качестве обвиняемых по ним привлечено 1074 лица. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 270 миллионов рублей. Всего же, благодаря принятым следствием мерам, нам удалось вернуть в бюджет государства 942 миллиона рублей.

Интервью с руководителем следственного управления СКР по ХМАО-Югре Ахмедзяновым Анваром. Ханты-Мансийск, Ахмедзянов Анвар
Следственное управление готовится в приезду Александра Бастрыкина
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— Александр Бастрыкин в прошлом году неоднократно посещал ХМАО, также планировался на конец года его очередной рабочий визит, который так и не состоялся. С чем это может быть связано?

— Я думаю, что это связано с достаточно сложным графиком председателя Следственного комитета. Перед ним стоит огромное количество задач, он ведет активную работу с населением, выполняя задачи, поставленные перед СК президентом РФ.

— Хотелось бы поговорить еще об одном громком уголовном деле — скандале в департаменте экономического развития Югры, где подозреваемыми в коррупции оказались правительственные чиновники. Стоит ли нам ждать каких-то новых арестов среди сотрудников департамента?

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— Я понимаю ваш вопрос, он связан с руководством департамента. Мы расследуем это уголовное дело. Оно еще не закончено, впереди большой объем работы, в том числе и по вопросам организации работы в департаменте. Свое мнение мы обязательно выскажем, но, пока следствие не закончено, я не буду делать каких-то громких заявлений. Мы принимаем усилия для скорейшего завершения расследования.

В завершение интервью Анвар Ахмедзянов поздравил редакцию «URA.RU» с прошедшим профессиональным праздником: «Мы понимаем вашу роль в гражданском обществе, вы связующее звено между гражданами и органами власти. Мы обязаны и должны взаимодействовать с вами в полной мере, благодаря вам мы оперативно узнаем о событиях, требующих нашего незамедлительного участия. Я бы хотел поздравить вас с профессиональным праздником — Днем российской печати, пожелать творческих успехов, идей и вдохновения».

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