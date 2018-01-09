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16:42  09 января 2018 1

Бастрыкин не приехал в Югру. Что произошло

Главный следователь России изменил планыФото: Пресс-служба СКР
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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В Югре не дождались председателя СКР Александра Бастрыкина, который ранее объявил о новой встрече с родителями детей, погибших в автокатастрофе с автобусом под Ханты-Мансийском. Руководителя ждали в регионе в последнюю неделю ушедшего 2017 года. Помимо встречи с пострадавшими, Бастрыкин планировал поставить оценку работе местных следователей. Как сообщают источники «URA.RU» в правоохранительных органах и адвокатских кругах ХМАО, сейчас визит главы комитета отложен на неопределенный срок.

«Нам сказали, что председатель комитета встретится с нами до 31 декабря. Но этого не произошло. С тех пор никто из Следственного комитета с нами на связь не выходил», — комментирует один из адвокатов пострадавших, попросивший об анонимности.

По данным инсайдеров, глава СКР объявил о своем приезде в регион из-за обострения ситуации вокруг судебного процесса над обвиняемыми в ДТП с детьми. Ранее родители попросили у Александра Бастрыкина, генпрокурора Юрия Чайки и уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой организовать личный прием. Родственники жертв ДТП не согласны с итогами расследования и обвинениями, предъявленными фигурантам.

В частности, один из главных обвиняемых, водитель большегруза Раиль Саитханов, был освобожден из-под стражи. Причина — предъявленная подсудимому статья является средней тяжести и не предусматривает более длительного содержания под арестом. Разочаровавшись в правоохранительных органах, возмущенные родители записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Один из собеседников в погонах, знакомый с ситуацией, объясняет:

своими визитами руководство СКР пытается снять напряжение в регионе, однако позиция комитета твердая — дело не должно быть возвращено обратно в следственные органы.

Раиль Саитханов — главный обвиняемый в громкой трагедии с погибшими детьми
Фото: proufu.ru

«Родители не приемлют ничего, кроме возврата дела на дорасследование. Их можно понять — они потеряли детей. Но у СКР — другое видение. Дело находится в суде, и приезд Бастрыкина не решит эту проблему. Сам он был уже дважды, и трижды приезжали его генералы. Каждый должен заниматься делом на своем этапе. Сейчас этап суда», — комментирует инсайдер агентства.

Его коллега отмечает, что, по официальной версии, Бастрыкин не смог прилететь в Югру из-за крайне напряженного графика. Визит главы комитета в будущем пока находится под вопросом.

Получить комментарий СКР на момент подготовки материала не удалось. В пресс-службе комитета не отвечают на телефонные звонки.

Трагедия произошла 4 декабря 2016 года на загородной автотрассе недалеко от Ханты-Мансийска. Автобус, на котором возвращалась домой в Нефтеюганск с соревнований сборная по спортивной акробатике, столкнулся сначала с машиной Раиля Саитханова и затем с грузовиком его брата. В результате столкновения автобус разорвало на части. Погибли 12 человек: 10 детей-спортсменов и двое их тренеров.

Эльдар Булатов
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