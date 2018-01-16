Екатеринбургскому митрополиту Кириллу ищут место за пределами Урала

Свердловские духовенство и истеблишмент снова обсуждают большие кадровые перемены. Рождественский прием митрополита Кирилла и последующая его поездка в Первоуральск подняли очередную волну слухов о его предстоящем межрегиональном карьерном (если так, конечно, можно формулировать) перемещении. От прошлогодних слухов эти отличаются наличием конкретных сроков.
«Духовенство живо обсуждало информацию, что митрополит до лета. Мол, он свою задачу выполнил и призван обратно в Подмосковию», — поделился общавшийся в этот день с представителями митрополии первоуральский чиновник.
Собеседник агентства вместе с коллегами-чиновниками сочли масштабное предложение владыки переименовать Первоуральск в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла также желанием «оставить по себе уральцам и истории заметную память».
Не меньше домыслов породил и рождественский прием митрополита, прошедший в духовно-просветительском центре «Царский» 12 января. Помимо вполне традиционных гостей митрополию в этот день посетил и полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Представители последнего, объясняя внезапный визит «наместника» к духовникам, сослались на «внезапно появившееся окно в плотном графике».
В окружении митрополита, однако, в этом усомнились, поскольку полпред не появлялся в епархии на протяжении последних трех лет, но регулярно принимал представителей духовенства у себя, в здании на Добролюбова, 11. «Приезжал прощаться», — лаконично резюмировали аппаратчики, присутствовавшие на рождественском приеме в митрополии.
Два влиятельных екатеринбуржца из окружения митрополита Кирилла подтвердили «URA.RU», что «слухи об отставке и уходе в Москву ходят с прошлого года», но «сам владыка пока даже не намекал никак». Собеседники агентства единодушно сходятся в том, что предстоящую кадровую рокировку митрополит успел обсудить на заседании XXI Всемирного русского народного собора, которое прошло 1 ноября 2017 года.
«Владыка так тепло общался с единоверцами на соборе, высочайшими иерархами. Они все уважительны к нему, все стремятся подойти, поговорить, он как по-настоящему важная фигура выступает. Ну и „большие“ участники собора сказали, что патриарх [Московский и Всея Руси Кирилл] к нашему владыке очень тепло относится и ценит его работу», — рассказал один из участников ноябрьского мероприятия. Позже он вошел и в состав уральского отделения Всемирного русского народного собора — учредительные документы для регистрации новой организации по настоятельной просьбе владыки были подготовлены к концу 2017 года.
В епархии, между тем, уверены, что слухи о перестановках в митрополии — очередная попытка «дезинформацией подвергнуть сомнению авторитет и значимость личности владыки Кирилла» и «усложнить работу руководителя».
«Рассуждать про лето в таком контексте даже как-то нелогично. Вы помните, какие важные события с участием каких лиц предстоят Свердловской области и митрополии в этот период (летом в Алапаевске пройдут мероприятия с участием патриарха Кирилла, посвященные 100-летию со дня расстрела Царской семьи). Когда планируются такие большие события — кадровых перестановок обычно не производят. Нелогично ведь накануне больших событий человека, который несет всю полноту ответственности за их подготовку, куда-то перемещать. Но мы таким слухам уже и не удивляемся», — рассказал «URA.RU» епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг). Последний, к слову, источниками в Екатеринбургской епархии обозначался в качестве возможного преемника митрополита в случае его отставки.