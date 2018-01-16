Екатеринбургскому митрополиту Кириллу ищут место за пределами Урала

22:48 16 января 2018 1

Патриарх Кирилл доволен работой екатеринбургского митрополита, уверены в окружении последнего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские духовенство и истеблишмент снова обсуждают большие кадровые перемены. Рождественский прием митрополита Кирилла и последующая его поездка в Первоуральск подняли очередную волну слухов о его предстоящем межрегиональном карьерном (если так, конечно, можно формулировать) перемещении. От прошлогодних слухов эти отличаются наличием конкретных сроков.

Полпред Холманских приехал в митрополию впервые за три года. Не иначе хотел попрощаться, решило окружение Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

«Духовенство живо обсуждало информацию, что митрополит до лета. Мол, он свою задачу выполнил и призван обратно в Подмосковию», — поделился общавшийся в этот день с представителями митрополии первоуральский чиновник.

Собеседник агентства вместе с коллегами-чиновниками сочли масштабное предложение владыки переименовать Первоуральск в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла также желанием «оставить по себе уральцам и истории заметную память».

Не меньше домыслов породил и рождественский прием митрополита, прошедший в духовно-просветительском центре «Царский» 12 января. Помимо вполне традиционных гостей митрополию в этот день посетил и полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Представители последнего, объясняя внезапный визит «наместника» к духовникам, сослались на «внезапно появившееся окно в плотном графике».

Распространение слухов имеет целью помешать работе и подорвать авторитет митрополита, уверен епископ Среднеуральский Евгений (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В окружении митрополита, однако, в этом усомнились, поскольку полпред не появлялся в епархии на протяжении последних трех лет, но регулярно принимал представителей духовенства у себя, в здании на Добролюбова, 11. «Приезжал прощаться», — лаконично резюмировали аппаратчики, присутствовавшие на рождественском приеме в митрополии.

Два влиятельных екатеринбуржца из окружения митрополита Кирилла подтвердили «URA.RU», что «слухи об отставке и уходе в Москву ходят с прошлого года», но «сам владыка пока даже не намекал никак». Собеседники агентства единодушно сходятся в том, что предстоящую кадровую рокировку митрополит успел обсудить на заседании XXI Всемирного русского народного собора, которое прошло 1 ноября 2017 года.

«Владыка так тепло общался с единоверцами на соборе, высочайшими иерархами. Они все уважительны к нему, все стремятся подойти, поговорить, он как по-настоящему важная фигура выступает. Ну и „большие“ участники собора сказали, что патриарх [Московский и Всея Руси Кирилл] к нашему владыке очень тепло относится и ценит его работу», — рассказал один из участников ноябрьского мероприятия. Позже он вошел и в состав уральского отделения Всемирного русского народного собора — учредительные документы для регистрации новой организации по настоятельной просьбе владыки были подготовлены к концу 2017 года.

В епархии, между тем, уверены, что слухи о перестановках в митрополии — очередная попытка «дезинформацией подвергнуть сомнению авторитет и значимость личности владыки Кирилла» и «усложнить работу руководителя».

«Рассуждать про лето в таком контексте даже как-то нелогично. Вы помните, какие важные события с участием каких лиц предстоят Свердловской области и митрополии в этот период (летом в Алапаевске пройдут мероприятия с участием патриарха Кирилла, посвященные 100-летию со дня расстрела Царской семьи). Когда планируются такие большие события — кадровых перестановок обычно не производят. Нелогично ведь накануне больших событий человека, который несет всю полноту ответственности за их подготовку, куда-то перемещать. Но мы таким слухам уже и не удивляемся», — рассказал «URA.RU» епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг). Последний, к слову, источниками в Екатеринбургской епархии обозначался в качестве возможного преемника митрополита в случае его отставки.