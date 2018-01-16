{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 января 2018
Главные новости Свердловской области
22:48  16 января 2018 1

Екатеринбургскому митрополиту Кириллу ищут место за пределами Урала

Местной элите остается только спорить о сроках отъезда и имени преемника
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, патриарх кирилл, гундяев кирилл, христиане, благословение
Патриарх Кирилл доволен работой екатеринбургского митрополита, уверены в окружении последнегоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские духовенство и истеблишмент снова обсуждают большие кадровые перемены. Рождественский прием митрополита Кирилла и последующая его поездка в Первоуральск подняли очередную волну слухов о его предстоящем межрегиональном карьерном (если так, конечно, можно формулировать) перемещении. От прошлогодних слухов эти отличаются наличием конкретных сроков.

Полпред Холманских приехал в митрополию впервые за три года. Не иначе хотел попрощаться, решило окружение
Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

«Духовенство живо обсуждало информацию, что митрополит до лета. Мол, он свою задачу выполнил и призван обратно в Подмосковию», — поделился общавшийся в этот день с представителями митрополии первоуральский чиновник.

Собеседник агентства вместе с коллегами-чиновниками сочли масштабное предложение владыки переименовать Первоуральск в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла также желанием «оставить по себе уральцам и истории заметную память».

Не меньше домыслов породил и рождественский прием митрополита, прошедший в духовно-просветительском центре «Царский» 12 января. Помимо вполне традиционных гостей митрополию в этот день посетил и полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Представители последнего, объясняя внезапный визит «наместника» к духовникам, сослались на «внезапно появившееся окно в плотном графике».

Митинг на Площади Труда по случаю Дня народного единства. Екатеринбург, кульберг алексей, куйвашев евгений, митрополит кирилл
Распространение слухов имеет целью помешать работе и подорвать авторитет митрополита, уверен епископ Среднеуральский Евгений (справа)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В окружении митрополита, однако, в этом усомнились, поскольку полпред не появлялся в епархии на протяжении последних трех лет, но регулярно принимал представителей духовенства у себя, в здании на Добролюбова, 11. «Приезжал прощаться», — лаконично резюмировали аппаратчики, присутствовавшие на рождественском приеме в митрополии.

Два влиятельных екатеринбуржца из окружения митрополита Кирилла подтвердили «URA.RU», что «слухи об отставке и уходе в Москву ходят с прошлого года», но «сам владыка пока даже не намекал никак». Собеседники агентства единодушно сходятся в том, что предстоящую кадровую рокировку митрополит успел обсудить на заседании XXI Всемирного русского народного собора, которое прошло 1 ноября 2017 года.

«Владыка так тепло общался с единоверцами на соборе, высочайшими иерархами. Они все уважительны к нему, все стремятся подойти, поговорить, он как по-настоящему важная фигура выступает. Ну и „большие“ участники собора сказали, что патриарх [Московский и Всея Руси Кирилл] к нашему владыке очень тепло относится и ценит его работу», — рассказал один из участников ноябрьского мероприятия. Позже он вошел и в состав уральского отделения Всемирного русского народного собора — учредительные документы для регистрации новой организации по настоятельной просьбе владыки были подготовлены к концу 2017 года.

Статья по теме
Знакомьтесь снова: главный актор РПЦ на Урале

В епархии, между тем, уверены, что слухи о перестановках в митрополии — очередная попытка «дезинформацией подвергнуть сомнению авторитет и значимость личности владыки Кирилла» и «усложнить работу руководителя».

«Рассуждать про лето в таком контексте даже как-то нелогично. Вы помните, какие важные события с участием каких лиц предстоят Свердловской области и митрополии в этот период (летом в Алапаевске пройдут мероприятия с участием патриарха Кирилла, посвященные 100-летию со дня расстрела Царской семьи). Когда планируются такие большие события — кадровых перестановок обычно не производят. Нелогично ведь накануне больших событий человека, который несет всю полноту ответственности за их подготовку, куда-то перемещать. Но мы таким слухам уже и не удивляемся», — рассказал «URA.RU» епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг). Последний, к слову, источниками в Екатеринбургской епархии обозначался в качестве возможного преемника митрополита в случае его отставки.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров