Митрополит Кирилл придумал, как влиять на политику Екатеринбурга

00:05 30 ноября 2017 0

Митрополит захотел усилить влияние на повестку и «расклады» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский митрополит Кирилл усилит свое влияние на уральскую политическую повестку уже в декабре 2017 года. К этому времени планируется зарегистрировать Уральское отделение Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Как стало известно «URA.RU», учредительные документы для образования новой организации уже подготовлены.

Структура будущего уральского отделения ВРНС немного напоминает Общероссийский народный фронт — у общественной организации будет три сопредседателя. Их фамилии стали известны недавно: руководить собором будут митрополит Екатеринбургский Кирилл, депутат Госдумы Александр Петров и главный редактор «Облгазеты» Дмитрий Полянин. Последний от комментариев пока отказывается, предлагая дождаться регистрации новой организации, до Петрова и представителей владыки Кирилла дозвониться пока не удалось.

На последнем заседании ВРНС присутствовали Сергей Кириенко, Вячеслав Володин, Игорь Баринов и многие другие выдающиеся госдеятели Фото: Всемирный русский народный собор

Всемирный Русский Народный Собор — международная общественная организация, основанная в 1993 году. Главная ее цель, согласно Уставу, содействие духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России и русского народа. В декабре 2001 года в Соборе принял участие президент России Владимир Путин, в 2005 ВРНС получил статус и представительство в ООН. Гостями XXI Всемирного Русского Народного Собора 1 ноября 2017 года стали первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, который зачитывал приветствие премьера РФ Дмитрия Медведева, а также судьи, известные политики, силовики, общественные деятели и религиозные деятели.

Екатеринбургское отделение ВРНС появилось в 2007 году, но в последние годы, это признают даже в местной митрополии, деятельность регионального отделения практически прекратилась. Учредителями первого местного отделения ВРНС были архиепископ Викентий, бизнесмены Александр Андреев, Сергей Писарев, Иван Яковлев и Анатолий Никифоров. После того, как в 2011 году главой епархии стал владыка Кирилл, организацию несколько раз переформатировали. В 2014 году в патриаршем подворье на очередном Соборе появилось несколько десятков человек — известные политики, бизнесмены, общественники, продемонстрировавшие сохраняющееся влияние организации. Сегодняшний Собор «версии 3.0» включает в себя крайне небольшую группу людей — на последних его заседаниях в октябре и ноябре присутствовало не более 20 человек.

Источник «URA.RU» считает, что переформатированная организация будет активным участником общественной жизни региона, будет реагировать на актуальные события, давать свою оценку происходящему, организовывать просветительские мероприятия.

В ее состав сознательно включены светские персонажи: это расширит возможности отделения и позволит реагировать на большее количество тем, коммуницировать с большей аудиторией.

Митрополит Кирилл будет руководить новой организацией вместе с главредом «Облгазеты» Дмитрием Поляниным. Им обоим это по-настоящему нужно Фото: Екатеринбургская епархия

Участники нынешнего Собора уверены, что воссоздать прежний проект жизненно необходимо не только Дмитрию Полянину, перспективы которого на посту главреда «Облгазеты» осложняет недовольство администрации губернатора информационной политикой издания. В обновлении заинтересован и сам владыка Кирилл: для него это показательная поддержка в территории проекта, во главе которого стоят президент РФ и патриарх, а также возможность сплотить вокруг себя элиты, которые, как признаются в епархии, «в последнее время подразбежались».

«Информационных ресурсов и рычагов у владыки стало меньше — [основатель ТАУ Иннокентий] Шеремет и Полянин остались. У собора сегодня нет цели, денег и проектов, которые бы он реализовывал, нужна „дорожная карта“, которая позволила бы поднять его», — рассуждает собеседник агентства. Известно, что эту работу доверили Дмитрию Полянину.

Помимо сплочения элит РПЦ хотела бы с их помощью иметь больше возможностей влиять на паству и ситуацию в регионе, уверен другой участник собора. «Церковь хочет быть не просто наблюдателем всех политических процессов, но и непосредственным их участником, — объяснил „реинкарнацию“ общественной организации один из ее членов. — Влиять напрямую на политику церковь не может, а вот через общественную лоббистскую организацию, которая будет насаждать своих представителей везде, вполне сумеет стать еще одной группой влияния».

Проблема заключается в том, что митрополит в данном случае не первопроходец. Точно такие же цели преследует Фонд святой Екатерины, возглавляемый тем самым Александром Андреевым, что учреждал первую версию отделения Собора. Впрочем, вряд ли это станет причиной для ссор: ради благой цели православные люди всегда объединятся.