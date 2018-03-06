Рогозин из Перми объявил правила жизни промышленникам России

20:42 06 марта 2018 0

Дмитрий Рогозин дал рецепт выживания промышленникам, живущим за счет гособоронзаказа Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил Пермский край. Но не ради знакомства с местной промышленностью или формальных совещаний с губернатором Максимом Решетниковым. Высокопоставленный гость устроил конференцию, на которой объявил правила игры для промышленников после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Рогозин озвучил в Перми профильное пояснение к посланию Путина Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Заместитель председателя правительства РФ прилетел в Пермь во вторник, 6 марта. С одной стороны, программа его визита ничем не удивила. С другой — Рогозин «привез» мероприятие межрегионального значения, что позволило еще раз заявить о себе Максиму Решетникову.

Конференцию «Диверсификация организаций ОПК — стратегия перемен» организовали прямо в администрации губернатора — в зале заседаний правительства. Фактически чиновники, промышленники и представители госкомпаний собрались для обсуждения, как отучить оборонку надеяться на государство и научиться производить товары для потребителей. По поручению президента, к 2030 году предприятия ОПК должны выпускать не менее 50% продукции гражданского или двойного назначения.

Максим Решетников, пользуясь случаем, похвастался перед гостями успехами Пермского края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Дмитрий Рогозин появился в компании Максима Решетникова и сразу занял место в президиуме. Решетников начал с рекламы региона: «Я считаю, что очень удачно выбрано место для проведения этого мероприятия». Как сообщил Решетников, на 21 пермском предприятии ОПК работает более 50 тысяч человек. А опыт диверсификации у этих заводов появился еще в 1993 году. Ожидается, что оборонка Прикамья будет развиваться за счет заказов «ЛУКОЙЛа», «Уралкалия», «Еврохима», РЖД. При этом губернатор открыто сказал, что многое зависит не только от федеральных, но и от региональных властей.

Затем взял слово уже Дмитрий Рогозин. Он выглядел подуставшим и размеренно, не спеша стал рассказывать предысторию конференции. «Эта тема такая — надо ее, как долотом, добить, пока не сломаешь стенку. Психологию нужно изменить», — сказал Рогозин и напомнил о недавнем послании Владимира Путина Федеральному Собранию (оно прозвучало 1 марта). Президент представил стране новейшее вооружение: ракетные комплексы «Сармат», не имеющие ограничений в дальности полетов, «Кинжал» и «Авангард» с энергетической ядерной установкой. «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — посоветовал Владимир Путин своим зарубежным партнерам.

«Если наши товарищи способны производить такое оружие, то почему мы не можем сделать высокотехнологичную гражданскую продукцию?» — из уст вице-премьера как бы с упреком прозвучал риторический вопрос. — Мы до сих пор не завоевали даже наш внутренний рынок!».

Далее Рогозин долго размышлял, каким может быть «взрыв технологий» в авиации, энергетике, судостроении. В итоге прозвучало, что в оборонке производство качественной гражданской продукции — это теперь «вопрос престижа», по которому государство будет оценивать эффективность промышленников.

Рогозин пригласил пермскую оборонку в космическую медицину Фото: Роскосмос

«Многие оборонщики считают, что программа диверсификации — это „модная штучка“. Многие не верят, что гособоронзаказ снизится, и это сделает производство нерентабельным», — Рогозин намекнул, что рассчитывать только на государство больше нельзя.

Вице-премьер отдельно остановился на предприятиях Роскосмоса. По мнению Рогозина, сегодня есть все возможности для развития «космической медицины» (в первую очередь — выпуск уникального оборудования) и космической энергетики.

После совещания Дмитрия Рогозина пригласили на площадку НПО «Искра». Там организовали выставку продукции, произведенной как раз в рамках диверсификации. Экспозицию готовили «Искра», «Морион», «Пермский пороховой завод», «Маяк», Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, Пермская научно-производственная приборостроительная компания.

Гендиректор ПНППК Алексей Андреев — один из лидеров пермской диверсификации Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В кулуарах обсуждалось не содержание конференции и влияние Рогозина на Пермский край — в основном шутили о том, кого в Перми и где собираются утопить на глазах вице-премьера (юмор связан со скандальными испытаниями кислородосодержащей жидкости на таксе).

Один из пермских промышленников в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметил, что в Перми привыкли к визитам Дмитрия Рогозина — он был одним из немногих членов федерального правительства, кто не игнорировал прежнего губернатора Виктора Басаргина, приезжал в 2015 и 2016 годах.

«Но этот визит многие недооценили. Послание президента все видели. А оборонку курирует как раз Рогозин. Поэтому его визит, тот факт, что здесь решили провести конференцию, для Прикамья и для губернатора могут быть очень полезны», — поделился соображениями собеседник.