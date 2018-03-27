Обвиняемый по делу «Оборонсервиса» военком заявил о мести чекистов

23:21 27 марта 2018 0

Подозреваемый в денежных махинациях заявил, что уголовное дело сфабриковано сотрудниками военной контрразведки ФОТО: hantimansiysk.bezformata.ru

Отстраненный от должности военный комиссар ХМАО-Югры Юрий Буров заявил «URA.RU», что его уголовное дело, связанное с коррупционным скандалом в оборонной отрасли страны, сфабриковано. По мнению Бурова, сотрудники военной контрразведки (специальное подразделение ФСБ) пытаются любым способом добиться его ухода со службы под неблаговидным предлогом и хотят заменить его другим человеком.

В октябре 2016 года против югорского военкома было возбуждено уголовное дело по факту махинаций с ведомственными средствами. По версии следствия, Буров завладел деньгами министерства обороны РФ в размере 7 млн рублей. Предполагается, что он подписывал акты с ОАО «Славянка» за якобы невыполненные работы.

Сотрудник спецподразделения ФСБ требовал от военкома новой мебели в квартиру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Акционерное общество «Славянка» входило в состав ОАО «Оборонсервис» и осуществляло оказание услуг по содержанию казарменно-жилищного фонда. Подобные акты подписывали все командиры воинских частей, военкомы и даже находившиеся в то время в составе Минобороны военные прокуроры и следователи по всей стране.

Как рассказал агентству сам полковник Юрий Буров, информация о нарушении им закона не соответствует действительности. «Я работаю военным комиссаром с 2009 года, в моем личном деле нет ни одного выговора и замечания, но тут каким-то странным образом я стал коррупционером и мошенником. Это полная чушь! За свою службу я не украл ни копейки», — рассказывает собеседник.

Адвокат Бурова Денис Вихорь сообщил «URA.RU», что суд уже установил: никаких коррупционных составляющих (корыстного мотива в действиях Бурова) в деле нет. Более того, сами же сотрудники ФСБ выдали и приобщили к делу документ об этом. «Дело практически анекдотичное. Состав преступления отсутствует. Если принять всерьез аргументы обвинения, то привлекать к ответственности можно абсолютно всех военкомов, которые подписывают аналогичные акты. Также претензии нужно выдвигать к обществу „Славянка“, но никаких претензий к этой стороне не выдвигается. Могу предположить, что мотивом для фальсификации уголовного дела является желание убрать Бурова с должности и поставить на его место более лояльного человека», — рассказывает адвокат подозреваемого.

Суд вынесет окончательное решение по делу Бурова уже 20 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам экс-военкома, контрразведчики продолжают натиск и ищут поводы для нового уголовного преследования. «В мае 2016 года я устроил на работу своего среднего сына, который вернулся из армии. Он занял ставку водителя с оплатой в 12 тысяч рублей, эта вакансия была свободна более трех лет. Теперь рассматривается уголовное дело уже по этому факту», — комментирует Буров.

Как объяснил агентству источник в военной прокуратуре, поводом для возбуждения уголовного дела и преследования Бурова стал конфликт с сотрудником военной контрразведки Иваном Вирясовым. «Буров на правах военкома предоставил сотруднику ФСБ квартиру, на время службы в ХМАО. Однако чекист (Иван Вирясов — ред.) потребовал обставить квартиру мебелью, но получил от военкома отказ. Это и стало причиной последующих уголовных дел», — комментирует инсайдер агентства.

Получить официальный комментарий ФСБ на момент публикации материала не удалось. Начальник пресс-службы РУФСБ по Тюменской области Вячеслав Соломатин не отвечает на звонки журналистов. 13 марта 2018 года в ведомство был направлен официальный журналистский запрос. Спустя семь рабочих дней в ведомстве ответили, что перевели запрос на имя начальника УФСБ по ЦВО (центральное военное управления) Александра Васильева, который в будущем прокомментирует историю Юрия Бурова.

По словам источника знакомого с ситуацией, за время расследования уголовного дела сотрудниками военной контрразведки было найдено множество серьезных нарушений в работе военного комиссара. «Он около года молчал и не обращался в СМИ, а теперь пытается придать истории общественный резонанс, чтобы сохранить свое место работы», — комментирует инсайдер.

В данный момент из-за уголовного преследования с Юрием Буровым не продлен контракт, он отстранен от должности окружного военного комиссариата, но, по словам источника, знакомого с ситуацией, продолжает выполнять работу: Буров приходит в свой кабинет в штатской одежде. «Работы много, ее должен кто-то делать, вот он и продолжает координировать работу организации», — добавляет источник.

Стоит отметить, что районный суд Ханты-Мансийска должен был озвучить приговор по делу Юрия Бурова 23 марта 2018 года, но заседание суда было перенесено на 26 марта. На момент публикации материала узнать вердикт судьи не удалось. В спецслужбе суда не ответили на звонки журналистов. Как сообщил источник агенства знакомый с ситуацией, судья встал на сторону Бурова и признал его невиновным по части обвинений касательных ОАО «Славянка», но отправил на дополнительное расследование по части других обвинений. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.