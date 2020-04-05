Главные вопросы о кризисе из-за нефти и коронавируса в России

Коронавирус стал одним из главных факторов кризиса в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Экономический кризис из-за дешёвой нефти и пандемии коронавируса поставил Россию в новые условия. Рождается множество вопросов: что будет с кредитами, кому сможет помочь государство, хватит ли денег в бюджете? Для URA.RU на них ответил член Общественного Совета при Федеральной налоговой службе, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов.

— Артём Юрьевич, как в целом вы можете оценить действия властей в связи с экономическим кризисом и распространением коронавируса?

Правительство Михаила Мишустина действует динамично, считает Кирьянов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Действия руководства страны очень динамичны. Как только появляется вопрос, связанный с жизнью здесь и сейчас, мы практически незамедлительно видим ответ. Буквально на днях, президиум координационного совета (при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса — ред.) принял решение проработать вопрос компенсаций медицинским организациям из-за снижения доходов в связи с сокращением помощи по ОМС. Видно, что правительство беспокоится, как будет жить здравоохранение после эпидемии.

В части вопросов по экономике хочется отметить, что приняты беспрецедентные меры. Они направлены на то, чтобы люди оставались на рабочих местах, даже отдыхая, то есть сохраняли зарплату. Это очень важно.

— Но мы же знаем истории, что многие работодатели чисто физически не могут платить работникам.

— Здесь важным моментом является возможность предоставления беспроцентных кредитов на зарплату (первые шесть месяцев 0%, потом 4% — ред.) и, в том числе, механизмы компенсации от правительства, которые будут работать по кредитным операциям.

Многие представители бизнеса говорят, что в их ситуации длительный простой приведёт к краху. На эту тему у правительства есть решение, которое, мне кажется, будет применено в дальнейшем — это мораторий на банкротство (пока данная мера введена в отношении стратегически важных предприятий — ред.). А если у людей по объективным причинам не будет возможности заплатить по своим долгам, государство сможет взять на себя либо полностью, либо частично оплату процедуры банкротства.

— Есть история с кредитными каникулами, за которые, по разъяснению Центробанка нужно будет заплатить. Это, по сути, реструктуризация долга.

— На самом деле, никогда не было разговоров, что все долги спишут. Такого не бывает. Можно отсрочить текущие платежи, реструктуризировать долг, если установлено, что человек серьезно потерял в зарплате или утратил источники доходов и третья мера — банкротство физлица.

По работе с кредитами у нас есть пример с валютными ипотечными заемщиками. Несколько лет назад была серьезная ситуация, когда люди понимали, что, сколько ни выплачивай, ты все равно не сможешь получить квартиру. В результате государство и банки оказало помощь такого уровня, что в любой момент можно было продать квартиру, рассчитаться с долгами и при этом сохранить своё. Я думаю, что по линии ипотечных вопросов мы можем ожидать такого продолжения, если ситуация будет складываться кризисно.

— В последнее время много говорят про то, на сколько хватит Фонда национального благосостояния. Как вы относитесь к этому дискурсу, можно ли брать оттуда деньги, в каком объеме?

Россия сможет пережить полтора года низких цен на нефть Фото: media.gazprom-neft.ru

— И Фонд, и бюджет, и внебюджетные фонды — единая национальная финансовая схема. Я бы не сказал, что Фонд — запретная территория. Но пока я вижу, что бюджет готов справиться с форс-мажорной нагрузкой. Сокращения расходных статей не будет. Пока мы живем по тем показателям, которые были заложены ранее.

Что касается цен на нефть — это больше похоже на биржевую игру, чем на ситуацию, когда нефть вдруг стала не нужна. У нас пока нет альтернативных источников энергии. Даже если падение будет продолжаться год-полтора — это не критично для России.

— Можете поделиться своим видением, что поможет смягчить удар от кризиса для граждан и бизнеса?

— За этот небольшой период люди убедились в простых вещах, о которых я и мои коллеги давно и долго говорили: необходимо получать белую зарплату, потому что сегодня проблема многих людей в том, что они получают зарплату в конвертах.

Также мне кажется, что нам поможет активизация по национальным проектам. Средства, которые заложены в эти проекты, позволят раскрутить бизнес-маховик. Конечно, это не всех касается, но даст опосредованный эффект.

И еще одна вещь. Бизнес только внешне регулируется государством. Есть и отношения между хозяйствующими субъектами. Здесь должно быть внятное взаимодействие между, например, арендатором и арендодателем. Арендатору запретили работать, и он не может платить. В этой ситуации бессмысленно требовать плату сегодня. Должны использоваться механизмы мягкого взаимодействия.