Губернаторы-новички проваливают голосование по Конституции

Результаты голосования по Конституции отразятся на губернаторском пуле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Губернаторам регионов-аутсайдеров, показавшим самую низкую явку на голосование по поправкам к Конституции, предрекают проблемы. Сложности, как показывают первые четыре дня плебисцита, чаще возникают у новичков. Однако их трудности могут усугубиться: нагон избирателей для спасения явки навредит качеству голосования и приведет к большим санкциям со стороны федерального руководства.

По данным ЦИК, самая низкая явка на голосовании за поправки к Конституции по итогам 25—28 июня оказалась в Иркутской области — там проголосовало всего 16,75% от числа избирателей. Лишь немногим лучше ситуация в Хабаровском крае (явка 17,08%), в Карелии (18,85%), в Магаданской (19,54%) и Архангельской областях (20,81%).

На активность избирателей повлияла пандемия коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для сравнения: самая высокая явка — в республике Чечня, там уже проголосовало 65,67% избирателей; в Тыве явка составила 62,17%. Социолог Сергей Ширяев объяснил, что высокая явка в Чеченской республике не является аномальной: «В таких регионах высокая дисциплина: если старшие сказали проголосовать, все идут и голосуют».

По мнению политолога Ильи Гращенкова, провал в голосовании за поправки к Конституции может поставить крест на дельнейшей карьере губернаторов. «Серьезные выводы могут быть сделаны в отношении тех, кто сейчас пребывает в подвешенном состоянии относительно переназначения на новый срок. Хабаровский край и без того оппозиционный, поэтому пожурить [представителя ЛДПР губернатора Сергея] Фургала никто не откажется», — отметил он.

Федеральной власти важно, чтобы голосование прошло без скандалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С такой трактовкой согласен и политический вице-губернатор одного из уральских регионов. «Провал явки означает плохую управляемость регионом. Речь не идет о накрученной явке или принуждении идти голосовать, вопрос — в умении организовать выборы. Это может стать решающим фактором в дальнейшей карьере губернатора», — подчеркнул он.

Среди отстающих регионов в двух в сентябре пройдут выборы губернатора — в Иркутской и Архангельской областях. В то же время Брянская и Тамбовская области, где также пройдут выборы глав регионов, оказались в лидерах по явке (соответственно, 55,82% и 55,42%). «В Тамбове [регионом руководит Александр Никитин с 2015 года] и в Брянске [Александр Богомаз с 2014 года] губернаторы работают давно и хорошо управляют ситуацией. А [врио] Игорь Кобзев в Иркутске и Александр Цыбульский в Архангельске — новички, им сложно с ходу отладить систему», — объяснил высокопоставленный собеседник агентства в руководстве одного из регионов. Также относительно недавно работают губернаторы других субъектов, где отмечена низкая явка: Артур Парфенчиков руководит Карелией с 2017 года, Сергей Фургал избран губернатором Хабаровского края в 2018 году, в том же году возглавил Магаданскую область Сергей Носов.

В ряде регионов в этом году пройдут также выборы губернаторов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

На условиях анонимности политтехнолог рассказал, каким образом главы регионов могут за оставшиеся дни увеличить явку на голосовании по Конституции. «Могут обратиться к крупнейшим предприятиям, чтобы они отчитались, как проголосовали их работники. Можно еще раз попробовать надавить на бюджетников. Еще один вариант — задействовать маломобильных избирателей — прийти к ним на дом даже без просьб», — перечислил он. В то же время он подчеркнул, что власти, которые заранее не позаботились о мобилизации, вряд ли смогут значительно повлиять на результат.

Инсайдер URA.RU в ЦИК выразил опасение, что регионы, где население игнорирует голосование, могут усилить давление на избирателей, и это вызовет скандалы.

«Если отстающие погонят народ на участки, возможно протестное голосование. Да и лишние жалобы федеральным властям ни к чему», — отметил он. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркнул, что от управления внутренней политики администрации президента транслировалась установка на максимальную чистоту выборов. «Речь идет о том, что не надо натягивать явку, надо делать упор на легитимность голосования», — отметил он.

В целом, голосование за поправки к Конституции идет по намеченной властями схеме ( о ней писало URA.RU), заявил высокопоставленный источник агентства. «Явка за четыре дня превысила 37%. Как и планировалось, в день голосует 8-9% избирателей» — отметил он. Другой инсайдер сообщал URA.RU, что по итогам голосования на 30 июня явка должна превысить 40%. Эта планка также практически достигнута.

В то же время еще один собеседник агентства напомнил, что показатели выборов президента в 2018 году были намного выше — явка превысила 67%, за Владимира Путина проголосовало почти 77% избирателей. «Сейчас голосование — по сути за доверие Путину. Поэтому результаты должны быть соответствующие, а не сиротские 50%», — объяснил он.

Политолог Аббас Галлямов предположил, что для самых протестных регионов было выдано облегченное задание. «Никто не требует от них сверхрезультатов. Скандалов не очень много — и на том спасибо. Все, что недодадут они, добавят Татарстан и Башкирия», — считает он.

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