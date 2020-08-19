Почему Кремль не будет помогать Лукашенко

Александр Лукашенко, как и оппозиция, активно высказывается о взаимоотношениях с Россией Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

статья из сюжета Протесты в Белоруссии

Кремль не будет помогать президенту Беларуси Александру Лукашенко удерживать власть, так как вмешательство во внутренние дела союзного государства не выгодно для России, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В интервью URA.RU он рассказал, что произойдет, если к власти придет оппонент Лукашенко Светлана Тихановская, как это скажется на российско-белорусских отношениях и почему для России не имеет значения, кто будет президентом Беларуси.

— Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что протесты в Беларуси — исключительно ее внутреннее дело. Но Лукашенко ранее сообщал, что договорился с Владимиром Путиным о «всесторонней помощи» в рамках Союзного государства и Договора о коллективной безопасности (ДКБ). Может ли Россия вмешаться в разрешение конфликта? Есть ли у нее обязательства по указанным Лукашенко договорам?

— Если речь идет о прямом военном вмешательстве, то у Кремля есть обстоятельства, которые этому препятствуют. Во-первых, это возможный виток кризиса в отношениях с Западом (усиление санкций, закрытие оставшихся экономических коридоров). Во-вторых, это риск усилить антироссийские настроения в Беларуси: большинство граждан не хотят выходить на конфликт с Россией, они протестуют исключительно против своей власти. В таком случае страну ждет раскол общества и пробуждение национализма.

Если Россия окажет военную помощь Лукашенко, то может потерять поддержку белорусов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По ДКБ и договору о создании Союзного государства мы можем помогать Беларуси только в случае внешнего вмешательства, но такового нет. В этом плане России лучше выступить если не посредником потенциальной передачи власти, то наблюдателем и гарантом исполнения обязательств всех сторон конфликта. Евросоюз в таком качестве навряд ли будет восприниматься всерьез — Лукашенко помнит историю Украины в 2014 году и транзита власти от [экс-президента Украины Виктора] Януковича, поэтому не станет ему доверять. Тут можно только давать советы и консультироваться, вмешиваться напрямую — уже излишняя мера.

— Обе стороны конфликта активно используют тему российско-белорусских отношений: Лукашенко настаивает, что оппозиция идет по пути евроинтеграции, а противники президента обвиняют его в манипуляции и считают, что именно действующий глава республики подорвал доверие РФ к стране. Что в итоге будет с отношениями наших стран?

— Эта тема — одна из самых важных и для внешней, и для внутренней политики Беларуси. Это не националистическая страна, там не пытаются вытеснить русский язык и объявить русскоговорящих людьми второго сорта, белорусы дружелюбны к россиянам. Сейчас и оппозиция, и власть эксплуатирует эту тему, чтобы набрать политические очки и сыграть на пророссийских настроениях протестующих, поэтому говорить о том, что вектор сдвинется, не приходится.

— Даже если к власти придет оппозиция?

Никол Пашинян уже несколько раз встречался с Владимиром Путиным Фото: kremlin.ru

— Если к власти придет ориентированная на Запад оппозиция, то в таком случае может сработать армянский сценарий (Весной 2018 года в Армении начались протесты против Сержа Саргсяна, который после 10 лет на посту президента попытался остаться у власти, заняв должность премьера. В итоге ему на смену пришел лидер Бархатной революции, прозападный депутат Никол Пашинян — прим. ред.). Пашинян хотел разворачивать ориентированную на евроинтеграцию программу и отдаляться от РФ, но понял, что от России в экономическом плане Армения никуда не денется. Поэтому в 2019 году поехал в Москву на переговоры с Путиным и сейчас поддерживает с нами нейтральные отношения.

У Беларуси другая геополитическая ситуация, но зависимость от России тоже есть. Отношение к РФ будет благожелательное в любом случае, даже если к власти придет Тихановская, у которой, по сути, нет программы на российском направлении, или кто-то более радикальный. Процесс отдаления от Москвы ими может быть запущен, но из-за глубокой связи двух стран продлится он долго.

— Опасен ли для России уход Лукашенко? Или, напротив, его отставка будет выгодна Москве?

— Ослабление Лукашенко, если он останется, может положительно сказаться на интеграционных процессах Союзного государства.

Он сейчас вновь переориентируется на Кремль и помощь Москвы, поэтому может согласиться на углубление сотрудничества.

Но и его уход будет не опасен, поэтому Лукашенко не стоит надеяться на постоянную поддержку Кремля. Оппозиция в Беларуси выступает за прозападный вектор развития страны, за сотрудничество с европейскими партнерами, но антироссийских заявлений нет, потому что они, как уже было упомянуто, могут расколоть группу сторонников. Последний диктатор Европы вызывает отторжение и в ЕС, и в США, он и в отношениях с Москвой постоянно юлит, поэтому, полагаю, все интересанты будут готовы принять новую власть.

— Многие высказывают предположение, что Беларусь — последний форпост России для противостояния силам НАТО. Действительно ли республика является последней точкой влияния и опоры на постсоветском пространстве или такие рассуждения некорректны?

— Если говорить о военном влиянии, то это далеко не так. В этом плане от нас зависимы почти все постсоветские страны, но преимущественно в Средней Азии. Также есть взаимное влияние и в экономическом смысле — вспомнить ту же ЕАЭС, а в некоторых аспектах и Украину.

Но с потерей Беларуси наша «мягкая сила» ослабеет. Сюда входят и культурные связи, и поддержка языка, и научное сотрудничество, и деловые связи. Москва упускает из виду возможность влияния в этих аспектах, поэтому многие страны бывшего СССР переориентируются на другие пути.

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