Путин лишил Запад повода для критики России

В Татарстане началось серийное производство премиальных отечественных автомобилей Аурус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин 31 мая из резиденции в Сочи по видеосвязи дал старт серийному выпуску отечественных автомобилей премиум-класса «Аурус», на одном из которых ездит сам. Производство создано на территории Татарстана. Эксперты считают, что открытие завода для главы государства — имиджевый проект, которым Путин показывает самодостаточность России и одновременно лишает своих оппонентов одного из поводов для критики.

Анонсируя запуск производства, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами утром 31 мая напомнил, что Путин уже несколько лет ездит на «Аурусе». «На него пересели многие члены правительства, почти все. Машина все больше эксплуатируется, постепенно начинается коммерческое использование», — отметил он.

Эксперты считают Аурус поводом для гордости: это первый автомобиль премиум-класса в истории современного российского автопрома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для современного российского автопрома «Аурус» — это первый опыт разработки с нуля и серийного производства машин премиум-класса. Проект начали реализовывать еще в 2013 году. Инженеры (российские и зарубежные) разработали новую модульную платформу, на базе которой будут выпускаться автомобили в разных комплектациях и, соответственно, разного ценового сегмента. Кооперация с зарубежными инженерами, по мнению Путина, важна для развития отечественного автомобилестроения. «Это расширило возможности в приобретении новых знаний и передовых, во многом уникальных компетенций. Но сделано все было еще очень быстро. И знаю, что наши партнеры этому неоднократно удивлялись и радовались вместе с нами.

Все это крайне важно для развития в России собственного конкурентоспособного автопрома и целого ряда смежных отраслей», — считает президент.

В семействе «Аурус» 15 моделей автомобилей и два мотоцикла. В проекте задействованы более 50 предприятий. «Около 70% поставщиков комплектующих для автомобилей „Аурус“ — это наши, российские компании. Для них это хороший шанс освоить новые технологии, получить дополнительные заказы. Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин „Аурус“ усилит присутствие российских автомобилей и на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции», — заметил Путин, добавив при этом, что уровень локализации нужно доводить до 80%.

С 2019 года автомобили Аурус участвуют в параде Победы на Красной площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сам президент пользуется «Аурусом» с 2018 года. Впервые его лимузин отечественного производства был представлен 7 мая 2018 года: на нем Путин проехал от Сенатского до Большого Кремлевского дворца. С того дня «Аурус» стал единственным президентским автомобилем. С 2019 года особая модификация «Аурусов» используется в парадах Победы на Красной площади. «Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам», — отметил Путин.

Начало серийного производства Путин назвал «значимым событием для российского автопрома, для отечественной промышленности в целом». «Помню, как все это начиналось, и хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого проекта, в развитии и оснащении этой производственной площадки. Уверен, что автомобили, которые сойдут с ее конвейера, будут пользоваться спросом», — добавил Путин.

Рустам Минниханов уверен, что Аурус станет таким же мировым брендом, как и грузовики КАМАЗ, которые тоже производятся в Татарстане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В церемонии запуска производства на площадке в Алабуге участвовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор ООО «Аурус» Адиль Ширинов. По словам Мантурова, на предприятии будет проводиться весь цикл работ: «от сварки кузова до финальных испытаний». Первые отгрузки готовых машин ожидаются уже в июне. Цель — выйти на производство пяти тысяч автомобилей в год. Глава Татарстана заявил, что уверен в будущем «Аурусов». «Наши КАМАЗы известны во всем мире, и я уверен, что „Аурус“ станет таким же брендом, как и КАМАЗ», — заявил Минниханов.

Серийное производство автомобилей премиум-класса — это важная имиджевая история для страны, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Это серьезный внутренний бренд. Машина для первого лица особенная. Любое посещение мероприятия со своим транспортным средством — это продвижение еще и своей марки», — отметил он.

Политолог Алексей Мухин считает, что производство Аурус позволит России вывести отечественный автопром на новый уровень Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин называет открытие производства «Аурус» попыткой «вывести Россию из ВАЗовского тупика, в котором она находилась». «Это попытка придать России статус страны, которая производит не только оригинальные самолеты, но и продукцию автопрома. Путин придает значение таким вещам, поэтому не просто так принимал участие в открытии производства», — говорит собеседник.

Как считает директор Института политических исследований Сергей Марков, сам Путин как президент страны, находящейся под санкциями Запада, не мог и дальше ездить на немецких «Мерседесах». «Это очень серьезно подрывало имидж Путина. Антипутинская прозападная оппозиция воем выла, что Россия — недострана, что у нее убогая экономика, что президент не способен ездить на отечественном приличном автомобиле представительского класса», — пояснил Марков.

Политолог Сергей Марков считает начало серийного производства Аурусов важным политическим решением Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стартом серийного производства «Аурусов», по словам политолога, Путин «выбивает одну из табуреток из-под антипутинской оппозиции». Это «во многом политическое решение Путина», которое важно еще и с точки зрения повышения автономности от Запада в части развития высокотехнологичных производств на территории России.