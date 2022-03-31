Инсайды ХМАО: элиты ждут «мэропада»

Об аудиенции у вице-губернатора, генерале в мэрии и криминальной любви. Выпуск 964

01 апреля 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Одни говорят, что Елена Малышева закрыла свою программу и уехала в США, а другие уже придумали для нее новый телевизионный проект Коллаж URA.RU Губернатора ХМАО Наталью Комарову ждут в вотчине «ЛУКОЙЛа» для разрешения политического кризиса. А югорские мэры пока добиваются аудиенции у ее нового зама, курирующего дороги. При этом вся политическая тусовка обсуждают, кто станет следующей жертвой «мэропада». Об этом в сегодняшних «Инсайдах». Также вы узнаете, почему российские лыжники отменили поездку в Ханты-Мансийск и для чего генерала Росгвардии назначили вице-мэром Ханты-Мансийска. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. На приезд губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Урай возлагают большие надежды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатора ХМАО ждут в вотчине «ЛУКОЙЛа» для решения политического кризиса Говорят, что губернатор ХМАО Наталья Комарова в ближайшее время отправится в рабочую поездку в Урай. Там ей якобы предстоит встреча с представителями «ЛУКОЙЛ», а также другая важная для нее задача — главе региона предстоит урегулировать конфликт между главой города Тимуром Закирзяновым и группой депутатов городской думы. «В начале апреля губернатор посетит Урай с рабочим визитом, во время которого встретится с главой города и депутатами, недовольными работой Закирзянова. Ей предстоит разрешить затянувшийся конфликт между ними», — сказал слухач. Югорские мэры ищут выходы на нового вице-губернатора ХМАО Ходят слухи, что к новому заместителю губернатора ХМАО Азату Ислаеву выстроилась очередь из югорских мэров, желающих с ним познакомиться. Чиновник отвечает за окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта и от его решений зависит распределение средств на ремонт и строительство дорог. «Это актуальные темы для любого города или района Югры. Поэтому главы муниципалитетов ищут встречи с Ислаевым в расчете на то, чтобы получить больше финансирования для своей территории», — считают слухачи. Окружной департамент труда завалили работой из-за санкций Окружные чиновники разбираются с трудоустройством бывших продавцов западных брендов Фото: Размик Закарян © URA.RU Ходят слухи, что и. о. директора департамента труда и занятости ХМАО Валерий Беспояско завалили работой. «Из-за санкций западных стран фирменные магазины и заведения в ХМАО временно закрылись, однако не все компании могут позволить себе содержать сотрудников как, например, McDonald’s. Потерявшие работу сотрудники пишут массовые обращения в адрес департамента. «Сейчас округ выделил средства для того, чтобы организовать временные рабочие места для потерявших работу сотрудников. Организовать весь процесс предстоит Беспояско», — сказал слухач. В политтусовке ХМАО гадают, кто станет следующей жертвой «мэропада» Ходят слухи, что глава Югорска Андрей Бородкин был уволен принудительно из-за того, что провалил осенние выборы. Источник агентства считает, что глава города Урай Тимур Закирзянов, который также провалил выборы в думу города, сейчас также находится в невыгодном положении и рискует лишиться должности. «В Урае из 20 депутатов только 13 относятся к „Единой России“. К тому же, ходят слухи, что новый заместитель из Астрахани Олег Хотинецкий, который якобы был согласован с окружными властями и нефтяниками, может занять место Закирзянова в случае его отставки», — считает слухач. Он добавил, что мэр Пыть-Яха Александр Морозов, как руководитель еще одного муниципалитета, где выборы в городскую думу также прошли со сложностями, также рискует оставить свой пост. Российские лыжники не приедут в Югру из-за встреч с Путиным и Алекперовым Югорский лыжный марафон пройдет без членов национальной сборной Фото: Анна Майорова © URA.RU Поговаривают, что российская сборная по лыжам проигнорирует участие в Югорском лыжном марафоне из-за встреч с президентом РФ Владимиром Путиным и главой «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым. Изначально предполагалось, что российские спортсмены приедут в Ханты-Мансийск для участия в турнире, который будет проходить с 7 по 10 апреля. Однако затем выяснилось, что у членов национальной сборной будет накладка. «На предстоящей неделе лыжники в составе всей российском олимпийской сборной будут встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным. А затем у них еще запланирована встреча с главой „ЛУКОЙЛа“ Вагитом Алекперовым. Из-за этого их поездка в Ханты-Мансийск отменена», — рассказывают инсайдеры. Генерала Росгвардии взяли в мэрию Ханты-Мансийска для разрешения конфликта с силовиками Ходят слухи, что появление нового влиятельного вице-мэра в Ханты-Мансийске Дмитрия Хромченко, который ранее занимал должность заместителя командующего Уральским округом войск нацгвардии, связано с коррупционным скандалом в мэрии. «В администрации заверили, что Хромченко пригласили на работу для того, чтобы помочь первому заместителю главы Наталье Дунаевской. Однако вместе с этим передали часть полномочий другого зама — Сергея Волчкова, который курировал дороги и транспорт. В феврале этого года руководитель муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Сергеев был задержан силовиками по подозрению в получении взятки в миллион рублей. Говорят, что Хромченко пригласили как раз для того, чтобы помочь урегулировать конфликт с силовиками», — считает слухач. В мэрии Сургута ждут бывшего пиарщика из района Администрация Сургута набирают новые кадры в пиар-блок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Рассказывают, что в пиар-блоке администрации Сургута ожидается новое назначение. На место одного из руководителей будет назначена Ирина Родионова, которая несколько лет назад возглавлял управление информационной политики в мэрии Сургутского района. «Родионова ушла из района, не сработавшись с главой муниципалитета Андреем Трубецким. Сейчас будет пробовать себя в структуре городской администрации. Впрочем, за последнее время кадровые перемещения пиарщиков из города в район и обратно стали нормой», смеются в медиатусовке. Бывший вице-мэр Нефтеюганска избежит уголовного наказания Поговаривают, что бывший заместитель главы Нефтеюганска Елена Абрамова может избежать уголовного наказания по обвинениям в коррупции. Сейчас она находится под следствием из-за эпизода с получением взятки от экс-депутата Тюменской областной Думы и предпринимателя Богдана Богославца. «По версии следствия, бизнесмен дал Абрамовой крупную сумму денег, недостающую для покупки Lexus. Но, кажется, это была не взятка, а подарок. У них были личные отношения. И Абрамова не могла Богославцу помочь чем-либо по роду своей деятельности. Так что есть вероятность, что уголовное дело просто рассыпется», — предполагают слухмейкеры. Глава Белого Яра ушла в отставку ради муниципальной пенсии Елена Никифорова обвиняет по нескольким статьям УК РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Говорят, что глава Белого Яра Елена Никифорова подала в отставку, чтобы успеть получить все причитающиеся ей выплаты. Она оформила муниципальную пенсию и теперь будет получать ежемесячные надбавки. «Не стоит забывать, что Никифорова находится на скамье подсудимых и в случае, если суд утвердит обвинительный приговор, то экс-чиновница ни на какие выплаты не могла бы рассчитывать. Поэтому она предпочла уйти в отставку заранее. Иначе у нее просто не было бы шансов получить все золотые парашюты», — судачат злые языки. Сотрудники главной концертной площадки ХМАО не обрадовались новому директору Говорят, что новым директором главного концертного зала ХМАО — КТЦ «Югра-классик» Екатериной Пынзарь, недовольны сотрудники. Якобы бывший руководитель «Дворца искусств» в Нижневартовске поразил подчиненных странными правилами, а также, говорит источник, стала виновником закрытия элитного кафе в КТЦ. «Для Венского кафе на базе „Югра-классика“, который регулярно проводил застолья для VIP-ов, посещающих концерты и мероприятия в Ханты-Мансийске, подняли аренду. После этого им пришлось съехать. Также Пынзарь установила правило, которое большинству сотрудников показалось странным. Работникам, которые находятся в отпуске, строго запрещено звонить своим коллегам, которые находятся на работе. Конечно, понятно, для чего это сделано, но все люди взрослые и могут разобраться со своим личным временем», — сказал слухач. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатора ХМАО Наталью Комарову ждут в вотчине «ЛУКОЙЛа» для разрешения политического кризиса. А югорские мэры пока добиваются аудиенции у ее нового зама, курирующего дороги. При этом вся политическая тусовка обсуждают, кто станет следующей жертвой «мэропада». Об этом в сегодняшних «Инсайдах». Также вы узнаете, почему российские лыжники отменили поездку в Ханты-Мансийск и для чего генерала Росгвардии назначили вице-мэром Ханты-Мансийска. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатора ХМАО ждут в вотчине «ЛУКОЙЛа» для решения политического кризиса Говорят, что губернатор ХМАО Наталья Комарова в ближайшее время отправится в рабочую поездку в Урай. Там ей якобы предстоит встреча с представителями «ЛУКОЙЛ», а также другая важная для нее задача — главе региона предстоит урегулировать конфликт между главой города Тимуром Закирзяновым и группой депутатов городской думы. «В начале апреля губернатор посетит Урай с рабочим визитом, во время которого встретится с главой города и депутатами, недовольными работой Закирзянова. Ей предстоит разрешить затянувшийся конфликт между ними», — сказал слухач. Югорские мэры ищут выходы на нового вице-губернатора ХМАО Ходят слухи, что к новому заместителю губернатора ХМАО Азату Ислаеву выстроилась очередь из югорских мэров, желающих с ним познакомиться. Чиновник отвечает за окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта и от его решений зависит распределение средств на ремонт и строительство дорог. «Это актуальные темы для любого города или района Югры. Поэтому главы муниципалитетов ищут встречи с Ислаевым в расчете на то, чтобы получить больше финансирования для своей территории», — считают слухачи. Окружной департамент труда завалили работой из-за санкций Ходят слухи, что и. о. директора департамента труда и занятости ХМАО Валерий Беспояско завалили работой. «Из-за санкций западных стран фирменные магазины и заведения в ХМАО временно закрылись, однако не все компании могут позволить себе содержать сотрудников как, например, McDonald’s. Потерявшие работу сотрудники пишут массовые обращения в адрес департамента. «Сейчас округ выделил средства для того, чтобы организовать временные рабочие места для потерявших работу сотрудников. Организовать весь процесс предстоит Беспояско», — сказал слухач. В политтусовке ХМАО гадают, кто станет следующей жертвой «мэропада» Ходят слухи, что глава Югорска Андрей Бородкин был уволен принудительно из-за того, что провалил осенние выборы. Источник агентства считает, что глава города Урай Тимур Закирзянов, который также провалил выборы в думу города, сейчас также находится в невыгодном положении и рискует лишиться должности. «В Урае из 20 депутатов только 13 относятся к „Единой России“. К тому же, ходят слухи, что новый заместитель из Астрахани Олег Хотинецкий, который якобы был согласован с окружными властями и нефтяниками, может занять место Закирзянова в случае его отставки», — считает слухач. Он добавил, что мэр Пыть-Яха Александр Морозов, как руководитель еще одного муниципалитета, где выборы в городскую думу также прошли со сложностями, также рискует оставить свой пост. Российские лыжники не приедут в Югру из-за встреч с Путиным и Алекперовым Поговаривают, что российская сборная по лыжам проигнорирует участие в Югорском лыжном марафоне из-за встреч с президентом РФ Владимиром Путиным и главой «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым. Изначально предполагалось, что российские спортсмены приедут в Ханты-Мансийск для участия в турнире, который будет проходить с 7 по 10 апреля. Однако затем выяснилось, что у членов национальной сборной будет накладка. «На предстоящей неделе лыжники в составе всей российском олимпийской сборной будут встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным. А затем у них еще запланирована встреча с главой „ЛУКОЙЛа“ Вагитом Алекперовым. Из-за этого их поездка в Ханты-Мансийск отменена», — рассказывают инсайдеры. Генерала Росгвардии взяли в мэрию Ханты-Мансийска для разрешения конфликта с силовиками Ходят слухи, что появление нового влиятельного вице-мэра в Ханты-Мансийске Дмитрия Хромченко, который ранее занимал должность заместителя командующего Уральским округом войск нацгвардии, связано с коррупционным скандалом в мэрии. «В администрации заверили, что Хромченко пригласили на работу для того, чтобы помочь первому заместителю главы Наталье Дунаевской. Однако вместе с этим передали часть полномочий другого зама — Сергея Волчкова, который курировал дороги и транспорт. В феврале этого года руководитель муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Сергеев был задержан силовиками по подозрению в получении взятки в миллион рублей. Говорят, что Хромченко пригласили как раз для того, чтобы помочь урегулировать конфликт с силовиками», — считает слухач. В мэрии Сургута ждут бывшего пиарщика из района Рассказывают, что в пиар-блоке администрации Сургута ожидается новое назначение. На место одного из руководителей будет назначена Ирина Родионова, которая несколько лет назад возглавлял управление информационной политики в мэрии Сургутского района. «Родионова ушла из района, не сработавшись с главой муниципалитета Андреем Трубецким. Сейчас будет пробовать себя в структуре городской администрации. Впрочем, за последнее время кадровые перемещения пиарщиков из города в район и обратно стали нормой», смеются в медиатусовке. Бывший вице-мэр Нефтеюганска избежит уголовного наказания Поговаривают, что бывший заместитель главы Нефтеюганска Елена Абрамова может избежать уголовного наказания по обвинениям в коррупции. Сейчас она находится под следствием из-за эпизода с получением взятки от экс-депутата Тюменской областной Думы и предпринимателя Богдана Богославца. «По версии следствия, бизнесмен дал Абрамовой крупную сумму денег, недостающую для покупки Lexus. Но, кажется, это была не взятка, а подарок. У них были личные отношения. И Абрамова не могла Богославцу помочь чем-либо по роду своей деятельности. Так что есть вероятность, что уголовное дело просто рассыпется», — предполагают слухмейкеры. Глава Белого Яра ушла в отставку ради муниципальной пенсии Говорят, что глава Белого Яра Елена Никифорова подала в отставку, чтобы успеть получить все причитающиеся ей выплаты. Она оформила муниципальную пенсию и теперь будет получать ежемесячные надбавки. «Не стоит забывать, что Никифорова находится на скамье подсудимых и в случае, если суд утвердит обвинительный приговор, то экс-чиновница ни на какие выплаты не могла бы рассчитывать. Поэтому она предпочла уйти в отставку заранее. Иначе у нее просто не было бы шансов получить все золотые парашюты», — судачат злые языки. Сотрудники главной концертной площадки ХМАО не обрадовались новому директору Говорят, что новым директором главного концертного зала ХМАО — КТЦ «Югра-классик» Екатериной Пынзарь, недовольны сотрудники. Якобы бывший руководитель «Дворца искусств» в Нижневартовске поразил подчиненных странными правилами, а также, говорит источник, стала виновником закрытия элитного кафе в КТЦ. «Для Венского кафе на базе „Югра-классика“, который регулярно проводил застолья для VIP-ов, посещающих концерты и мероприятия в Ханты-Мансийске, подняли аренду. После этого им пришлось съехать. Также Пынзарь установила правило, которое большинству сотрудников показалось странным. Работникам, которые находятся в отпуске, строго запрещено звонить своим коллегам, которые находятся на работе. Конечно, понятно, для чего это сделано, но все люди взрослые и могут разобраться со своим личным временем», — сказал слухач. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.