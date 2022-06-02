Дончане тайком бежали с Украины в Екатеринбург, где их ждали жены

История спасения и воссоединения донецкой семьи, вырвавшейся в Россию из-под обстрелов

03 июня 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

Семья была в разлуке два месяца Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Житель Донецкой области и его тесть тайком бежали из Украины в Екатеринбург, куда два месяца назад уехали их жены и дочь-школьница, спасаясь от бомбежек. Мужчины встретились с URA.RU и рассказали историю своего побега, который считают чудом. По просьбе героев, их имена в публикации изменены. Сергей и его тесть Владимир — жители города Покровск Донецкой области. Их жены — Елена и Наталья с дочерью Дашей — в марте бежали из Украины в Екатеринбург. Женщинам пришлось тайком преодолеть Польшу и Белоруссию, чтобы попасть в Россию. Дома у беженок остались мужчины, которым выезд из Украины запрещен. Тогда, прощаясь, они не знали, увидятся ли снова. Выживание Сергей под обстрелами развозил хлеб Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «После отъезда девочек надо было как-то выживать. Я стал подрабатывать, возил хлеб на своей машине в города и деревни, которые обстреливали чаще всего — водители туда ехать отказывались. Бывало, везу хлеб, а позади меня ложатся снаряды», — рассказал Сергей. Однажды, когда он ждал на трассе фургон с хлебом, возле него остановились две машины СБУ. На Сергея надели черный мешок и увезли в близлежащий пункт на допрос. Там в его телефоне нашли пару российских телефонов и несколько фото, которые вызвали подозрение. «Сразу начались обвинения — мол, ты ватник, сепаратист! С русского перешли на украинский язык. Я сказал правду — что отправил семью в Россию. Как в Россию? К врагам? Нет, говорю, не к врагам, я отправил их в безопасное место», — вспоминает Сергей. Решение Статья по теме Украинская семья через Европу тайком бежала в Екатеринбург Неизвестно, чем бы закончился тот допрос, но Сергея случайно увидел старый знакомый. Он помог земляку, и того отпустили. А вскоре деревушку, где укрывались Сергей и Владимир, стали бомбить, и они уехали в Днепропетровскую область. «Там мы случайно узнали, что в городе Запорожье есть пункт перехода с украинской территории в Мелитополь, который находится под контролем российских военных. Переправа платная, перевозчики берут по 4 тысячи гривен с человека (примерно 8 тысяч рублей — прим.ред.). Много аферистов, которые берут предоплату, но кидают людей. Мы решили пробовать бежать, чтобы из Мелитополя уехать в Крым и оттуда в Екатеринбург», — продолжает Сергей. Бегство Перед началом побега мужчины тщательно почистили телефоны, удалив все российские контакты, соцсети, тик-ток, telegram, историю в интернете. По легенде они просто ехали к родственникам в Мелитополь, потому что в родном городе разрушен дом. В колонне уезжавших была тысяча машин — и все тайком стремились в Россию. В колонне покидавших Запорожье была тысяча машин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На удивление, досмотры на украинских блокпостах прошли спокойно. В общей сложности беженцы прошли через 30 постов — украинских, ДНР и российских. Их путь от Запорожья до Урала занял восемь дней. Уезжавших подолгу держали на украинской территории, потом в «серой» зоне, потом в Джанкое — пункте пропуска в Крым. «Во время досмотра на российском пункте мы с тестем выглядели страшно: уставшие, небритые. Меня спрашивали, есть ли наколки, потом смотрели руки — мало ли, вдруг следы пороха. Все было вежливо, в Джанкое нас накормили и отправили в пункт беженцев. А там нас уже ждали билеты до Екатеринбурга — их купил уральский родственник, Алексей, который помог всей нашей семье», — говорит Сергей. Встреча Семья намерена остаться в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Встреча на екатеринбургском вокзале была трогательной, Елена и Наталья плакали, обнимая любимых. Сейчас семья живет на съемной квартире, мужчинам предстоит найти работу, а женщины уже нашли: Елена трудится офис-менеджером, Наталья — кондуктором. Даша закончила девятый класс, и очень довольна ребятами и школой. Семейство не планирует возвращаться назад. Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины длится с февраля. URA.RU сообщало, что украинские военные массово жалуются на отсутствие помощи и обеспечения боеприпасами со стороны Киева. Батальоны отказываются выполнять приказы начальства и покидают занимаемые позиции.

Житель Донецкой области и его тесть тайком бежали из Украины в Екатеринбург, куда два месяца назад уехали их жены и дочь-школьница, спасаясь от бомбежек. Мужчины встретились с URA.RU и рассказали историю своего побега, который считают чудом. По просьбе героев, их имена в публикации изменены. Сергей и его тесть Владимир — жители города Покровск Донецкой области. Их жены — Елена и Наталья с дочерью Дашей — в марте бежали из Украины в Екатеринбург. Женщинам пришлось тайком преодолеть Польшу и Белоруссию, чтобы попасть в Россию. Дома у беженок остались мужчины, которым выезд из Украины запрещен. Тогда, прощаясь, они не знали, увидятся ли снова. Выживание «После отъезда девочек надо было как-то выживать. Я стал подрабатывать, возил хлеб на своей машине в города и деревни, которые обстреливали чаще всего — водители туда ехать отказывались. Бывало, везу хлеб, а позади меня ложатся снаряды», — рассказал Сергей. Однажды, когда он ждал на трассе фургон с хлебом, возле него остановились две машины СБУ. На Сергея надели черный мешок и увезли в близлежащий пункт на допрос. Там в его телефоне нашли пару российских телефонов и несколько фото, которые вызвали подозрение. «Сразу начались обвинения — мол, ты ватник, сепаратист! С русского перешли на украинский язык. Я сказал правду — что отправил семью в Россию. Как в Россию? К врагам? Нет, говорю, не к врагам, я отправил их в безопасное место», — вспоминает Сергей. Решение Неизвестно, чем бы закончился тот допрос, но Сергея случайно увидел старый знакомый. Он помог земляку, и того отпустили. А вскоре деревушку, где укрывались Сергей и Владимир, стали бомбить, и они уехали в Днепропетровскую область. «Там мы случайно узнали, что в городе Запорожье есть пункт перехода с украинской территории в Мелитополь, который находится под контролем российских военных. Переправа платная, перевозчики берут по 4 тысячи гривен с человека (примерно 8 тысяч рублей — прим.ред.). Много аферистов, которые берут предоплату, но кидают людей. Мы решили пробовать бежать, чтобы из Мелитополя уехать в Крым и оттуда в Екатеринбург», — продолжает Сергей. Бегство Перед началом побега мужчины тщательно почистили телефоны, удалив все российские контакты, соцсети, тик-ток, telegram, историю в интернете. По легенде они просто ехали к родственникам в Мелитополь, потому что в родном городе разрушен дом. В колонне уезжавших была тысяча машин — и все тайком стремились в Россию. На удивление, досмотры на украинских блокпостах прошли спокойно. В общей сложности беженцы прошли через 30 постов — украинских, ДНР и российских. Их путь от Запорожья до Урала занял восемь дней. Уезжавших подолгу держали на украинской территории, потом в «серой» зоне, потом в Джанкое — пункте пропуска в Крым. «Во время досмотра на российском пункте мы с тестем выглядели страшно: уставшие, небритые. Меня спрашивали, есть ли наколки, потом смотрели руки — мало ли, вдруг следы пороха. Все было вежливо, в Джанкое нас накормили и отправили в пункт беженцев. А там нас уже ждали билеты до Екатеринбурга — их купил уральский родственник, Алексей, который помог всей нашей семье», — говорит Сергей. Встреча Встреча на екатеринбургском вокзале была трогательной, Елена и Наталья плакали, обнимая любимых. Сейчас семья живет на съемной квартире, мужчинам предстоит найти работу, а женщины уже нашли: Елена трудится офис-менеджером, Наталья — кондуктором. Даша закончила девятый класс, и очень довольна ребятами и школой. Семейство не планирует возвращаться назад. Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины длится с февраля. URA.RU сообщало, что украинские военные массово жалуются на отсутствие помощи и обеспечения боеприпасами со стороны Киева. Батальоны отказываются выполнять приказы начальства и покидают занимаемые позиции.