02 июня 2022

Дончане тайком бежали с Украины в Екатеринбург, где их ждали жены

История спасения и воссоединения донецкой семьи, вырвавшейся в Россию из-под обстрелов

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, гуманитарная
Семья была в разлуке два месяца Фото:
статья из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Житель Донецкой области и его тесть тайком бежали из Украины в Екатеринбург, куда два месяца назад уехали их жены и дочь-школьница, спасаясь от бомбежек. Мужчины встретились с URA.RU и рассказали историю своего побега, который считают чудом. По просьбе героев, их имена в публикации изменены.

Сергей и его тесть Владимир — жители города Покровск Донецкой области. Их жены — Елена и Наталья с дочерью Дашей — в марте бежали из Украины в Екатеринбург. Женщинам пришлось тайком преодолеть Польшу и Белоруссию, чтобы попасть в Россию. Дома у беженок остались мужчины, которым выезд из Украины запрещен. Тогда, прощаясь, они не знали, увидятся ли снова.

Выживание

Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР
Сергей под обстрелами развозил хлеб
Фото:

«После отъезда девочек надо было как-то выживать. Я стал подрабатывать, возил хлеб на своей машине в города и деревни, которые обстреливали чаще всего — водители туда ехать отказывались. Бывало, везу хлеб, а позади меня ложатся снаряды», — рассказал Сергей.

Однажды, когда он ждал на трассе фургон с хлебом, возле него остановились две машины СБУ. На Сергея надели черный мешок и увезли в близлежащий пункт на допрос. Там в его телефоне нашли пару российских телефонов и несколько фото, которые вызвали подозрение.

«Сразу начались обвинения — мол, ты ватник, сепаратист! С русского перешли на украинский язык. Я сказал правду — что отправил семью в Россию. Как в Россию? К врагам? Нет, говорю, не к врагам, я отправил их в безопасное место», — вспоминает Сергей.

Решение

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Украинская семья через Европу тайком бежала в Екатеринбург

Неизвестно, чем бы закончился тот допрос, но Сергея случайно увидел старый знакомый. Он помог земляку, и того отпустили. А вскоре деревушку, где укрывались Сергей и Владимир, стали бомбить, и они уехали в Днепропетровскую область.

«Там мы случайно узнали, что в городе Запорожье есть пункт перехода с украинской территории в Мелитополь, который находится под контролем российских военных. Переправа платная, перевозчики берут по 4 тысячи гривен с человека (примерно 8 тысяч рублей — прим.ред.). Много аферистов, которые берут предоплату, но кидают людей. Мы решили пробовать бежать, чтобы из Мелитополя уехать в Крым и оттуда в Екатеринбург», — продолжает Сергей.

Бегство

Перед началом побега мужчины тщательно почистили телефоны, удалив все российские контакты, соцсети, тик-ток, telegram, историю в интернете. По легенде они просто ехали к родственникам в Мелитополь, потому что в родном городе разрушен дом. В колонне уезжавших была тысяча машин — и все тайком стремились в Россию.

Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина
В колонне покидавших Запорожье была тысяча машин
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На удивление, досмотры на украинских блокпостах прошли спокойно. В общей сложности беженцы прошли через 30 постов — украинских, ДНР и российских. Их путь от Запорожья до Урала занял восемь дней. Уезжавших подолгу держали на украинской территории, потом в «серой» зоне, потом в Джанкое — пункте пропуска в Крым.

«Во время досмотра на российском пункте мы с тестем выглядели страшно: уставшие, небритые. Меня спрашивали, есть ли наколки, потом смотрели руки — мало ли, вдруг следы пороха. Все было вежливо, в Джанкое нас накормили и отправили в пункт беженцев. А там нас уже ждали билеты до Екатеринбурга — их купил уральский родственник, Алексей, который помог всей нашей семье», — говорит Сергей.

Встреча

Клипарт. Екатеринбург
Семья намерена остаться в Екатеринбурге
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Встреча на екатеринбургском вокзале была трогательной, Елена и Наталья плакали, обнимая любимых. Сейчас семья живет на съемной квартире, мужчинам предстоит найти работу, а женщины уже нашли: Елена трудится офис-менеджером, Наталья — кондуктором. Даша закончила девятый класс, и очень довольна ребятами и школой. Семейство не планирует возвращаться назад.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины длится с февраля. URA.RU сообщало, что украинские военные массово жалуются на отсутствие помощи и обеспечения боеприпасами со стороны Киева. Батальоны отказываются выполнять приказы начальства и покидают занимаемые позиции.

Житель Донецкой области и его тесть тайком бежали из Украины в Екатеринбург, куда два месяца назад уехали их жены и дочь-школьница, спасаясь от бомбежек. Мужчины встретились с URA.RU и рассказали историю своего побега, который считают чудом. По просьбе героев, их имена в публикации изменены. Сергей и его тесть Владимир — жители города Покровск Донецкой области. Их жены — Елена и Наталья с дочерью Дашей — в марте бежали из Украины в Екатеринбург. Женщинам пришлось тайком преодолеть Польшу и Белоруссию, чтобы попасть в Россию. Дома у беженок остались мужчины, которым выезд из Украины запрещен. Тогда, прощаясь, они не знали, увидятся ли снова. Выживание «После отъезда девочек надо было как-то выживать. Я стал подрабатывать, возил хлеб на своей машине в города и деревни, которые обстреливали чаще всего — водители туда ехать отказывались. Бывало, везу хлеб, а позади меня ложатся снаряды», — рассказал Сергей. Однажды, когда он ждал на трассе фургон с хлебом, возле него остановились две машины СБУ. На Сергея надели черный мешок и увезли в близлежащий пункт на допрос. Там в его телефоне нашли пару российских телефонов и несколько фото, которые вызвали подозрение. «Сразу начались обвинения — мол, ты ватник, сепаратист! С русского перешли на украинский язык. Я сказал правду — что отправил семью в Россию. Как в Россию? К врагам? Нет, говорю, не к врагам, я отправил их в безопасное место», — вспоминает Сергей. Решение Неизвестно, чем бы закончился тот допрос, но Сергея случайно увидел старый знакомый. Он помог земляку, и того отпустили. А вскоре деревушку, где укрывались Сергей и Владимир, стали бомбить, и они уехали в Днепропетровскую область. «Там мы случайно узнали, что в городе Запорожье есть пункт перехода с украинской территории в Мелитополь, который находится под контролем российских военных. Переправа платная, перевозчики берут по 4 тысячи гривен с человека (примерно 8 тысяч рублей — прим.ред.). Много аферистов, которые берут предоплату, но кидают людей. Мы решили пробовать бежать, чтобы из Мелитополя уехать в Крым и оттуда в Екатеринбург», — продолжает Сергей. Бегство Перед началом побега мужчины тщательно почистили телефоны, удалив все российские контакты, соцсети, тик-ток, telegram, историю в интернете. По легенде они просто ехали к родственникам в Мелитополь, потому что в родном городе разрушен дом. В колонне уезжавших была тысяча машин — и все тайком стремились в Россию. На удивление, досмотры на украинских блокпостах прошли спокойно. В общей сложности беженцы прошли через 30 постов — украинских, ДНР и российских. Их путь от Запорожья до Урала занял восемь дней. Уезжавших подолгу держали на украинской территории, потом в «серой» зоне, потом в Джанкое — пункте пропуска в Крым. «Во время досмотра на российском пункте мы с тестем выглядели страшно: уставшие, небритые. Меня спрашивали, есть ли наколки, потом смотрели руки — мало ли, вдруг следы пороха. Все было вежливо, в Джанкое нас накормили и отправили в пункт беженцев. А там нас уже ждали билеты до Екатеринбурга — их купил уральский родственник, Алексей, который помог всей нашей семье», — говорит Сергей. Встреча Встреча на екатеринбургском вокзале была трогательной, Елена и Наталья плакали, обнимая любимых. Сейчас семья живет на съемной квартире, мужчинам предстоит найти работу, а женщины уже нашли: Елена трудится офис-менеджером, Наталья — кондуктором. Даша закончила девятый класс, и очень довольна ребятами и школой. Семейство не планирует возвращаться назад. Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины длится с февраля. URA.RU сообщало, что украинские военные массово жалуются на отсутствие помощи и обеспечения боеприпасами со стороны Киева. Батальоны отказываются выполнять приказы начальства и покидают занимаемые позиции.
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