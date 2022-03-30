Украинская семья через Европу тайком бежала в Екатеринбург

История спасения трех женщин, преодолевших немыслимые трудности на пути в Россию

31 марта 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Люди уезжают из Украины, спасая самое дорогое — детей (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Беженцы с Украины Семья из Украины — бабушка, мама и 14-летняя дочь — тайком бежала через Польшу и Белоруссию в Россию, спасаясь от обстрелов. В Екатеринбург им помог попасть дальний родственник, который не оставил женщин в беде. Беженки рассказали URA.RU, через что им пришлось пройти, чтобы пересечь три границы. Обстрел Елена, Наталья и Даша из города Покровск Донецкой области. Героини попросили изменить их имена, потому что дома у них остались мужья и старенькая бабушка, которые прячутся от обстрелов в подвале. Эту местность контролируют украинские войска, и женщины страшно боятся, что их мужчин могут схватить. «Все изменил один день. И до него бывали обстрелы, но в наш район не попадали. А в тот день я была на работе, дочка осталась дома. Когда загрохотало, я сразу поняла, что стреляют в нашу сторону. Я все бросила и под обстрелом побежала домой. Вокруг лежали мертвые люди», — рассказала Наталья. Побег Семья бежала из Украины после обстрела (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свою дочь-школьницу она застала в разрушенной квартире: девочка была в шоке, но живой. Большая семья — Елена с мужем, ее дочь Наталья с супругом, внучка Даша, свекровь, свекр и старенькая бабушка — все укрылись в дальнем населенном пункте у знакомых. Там, в подвале, было принято решение бежать. «Моего мужа и отца просто бы не выпустили из Украины, а бабушка и свекровь из-за здоровья не смогли бы перенести долгий переезд. У нас не было с собой вещей — только женские сумки, но я и моя мама решили бежать. Мы не знали тогда, куда поедем и где окажемся, нам просто надо было спасти Дашу», — продолжает Наталья. О прощании женщины вспоминают со слезами — их родные, любимые люди остались в крошечном подвале под Покровском. Елена, Наталья и Даша сели на поезд и отправились во Львов. Там их на автобусе переправили в распределительный центр Польши — Медыка. В нем беженцы пробыли двое суток. «Это огромный спортзал, забитый людьми. Его нельзя покидать, сверху следят надзиратели. Ощущение, что о тебе заботятся, только первые полчаса: нам выдали гигиенические принадлежности, накормили. Но потом я поняла, что что-то не так: на вопросы не отвечают, вроде улыбаются, но в глазах пустота. Про таких говорят: „мягко стелет, да жестко спать“. Вот тогда нам стало страшно: а что впереди? Куда мы попадем? Где будет учиться Даша?» — вспоминает бабушка девочки и мама Натальи, Елена. Алексей В лагере Польши все беженцы были под контролем надсмотрщиков Фото: предоставлено беженцами В этот день на связь с женщинами вышел екатеринбуржец Алексей Чуприян. Про родство, которое их связывает, обычно говорят «седьмая вода на киселе»: он приходится четвероюродным братом мужу Натальи. Мужчина пригласил их в Свердловскую область и предложил помощь. Обрадованное семейство обратилось к польским волонтерам и услышало категорический ответ: в Россию беженцам нельзя, только в Европу. «Но мы уже поняли, что не хотим никакой Европы. Распределительный центр было покидать нельзя, но мы сумели сбежать, просто растворились без спроса. Сели на автобус до Варшавы, и уже там отправились в пункт беженцев, проситься в Минск. Якобы у нас там родственники, а про Россию мы даже не говорили», — продолжает Наталья. Но и в Варшаве женщин ожидало препятствие: польские волонтеры заявили, что «в Минске неспокойно, беженцев там не принимают». Из варшавского центра семья тоже исчезла не попрощавшись: на последние копейки они купили билет и уехали в Минск. Границы Женщины бежали в Россию, оставив дома все вещи (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Белоруссии на вокзале беглянкам заявили, что гражданам Украины в Россию билеты не продают. На помощь пришел местный волонтер. Парень рассказал, что в Россию можно попасть через переход «Три сестры», где соединяются границы Белоруссии, Украины и РФ. На свой страх и риск женщины сели в такси и ночью отправились в путь. Водитель высадил их в лесу, в кромешной тьме. «Мы стояли в отчаянии, Соня плакали от страха и безысходности. К тому моменту мы все смертельно устали. Потом из темноты шагнул пограничник с автоматом и нас завели в пункт. А дальше случилось чудо: после ряда вопросов нас пропустили на российскую территорию!» — вспоминает Елена. Все это время на связи с родственницами был Алексей. Он буквально вел их по странам, договаривался с таксистами, отправлял переводом деньги. От погранпункта женщины на машине добрались до Брянска, там сели на поезд до Москвы, где пересели на направление до Екатеринбурга. Ночью, 26 марта, они приехали в Свердловскую область. Екатеринбург Екатеринбуржец помог родственницам добраться до Урала Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге Алексей снял для родственниц квартиру. Ситуация, в которой они оказались, тяжелая: не имея официального статуса беженцев, женщины не могут устроиться на работу, Даша не может учиться, они не имеют материальной поддержки от государства. Женщины подали документы на предоставление временного убежища. Главная их мечта — чтобы мужья и бабушка как можно скорее оказались рядом с ними. «Ничуть не жалеем, что не остались в Европе: хотим быть в России, рядом с Россией. Я долго пыталась не замечать, что происходит на Украине — культивирование, возвеличивание национализма. Но больше не видеть это невозможно», — твердо говорит Елена. «Домой мы уже не вернемся. Просто будет некуда возвращаться. Думаю, ВСУ все сравняет с землей — мол, «не доставайся же ты никому», — говорит 14-летняя Даша. Эта девочка выглядит очень серьезной и грустной для подростка — она ни разу не улыбнулась во время встречи. Только заплакала, рассказывая, как тяжело был ранен ее школьный друг. Российская спецоперация на Украине началась после эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. В первые же дни операции стало ясно, что российская и украинская армия относятся к мирным жителям по-разному: если солдаты РФ действуют максимально бережно и корректно, то украинские военные не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев, и даже используют их в качестве живого щита. Ранее сообщалось, что власти Киева в очередной раз отказались согласовать открытие гумкоридоров в Россию. Если вы хотите оказать семье беженцев какую-либо помощь — финансовую, моральную или готовы предложить работу — напишите нам . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Семья из Украины — бабушка, мама и 14-летняя дочь — тайком бежала через Польшу и Белоруссию в Россию, спасаясь от обстрелов. В Екатеринбург им помог попасть дальний родственник, который не оставил женщин в беде. Беженки рассказали URA.RU, через что им пришлось пройти, чтобы пересечь три границы. Обстрел Елена, Наталья и Даша из города Покровск Донецкой области. Героини попросили изменить их имена, потому что дома у них остались мужья и старенькая бабушка, которые прячутся от обстрелов в подвале. Эту местность контролируют украинские войска, и женщины страшно боятся, что их мужчин могут схватить. «Все изменил один день. И до него бывали обстрелы, но в наш район не попадали. А в тот день я была на работе, дочка осталась дома. Когда загрохотало, я сразу поняла, что стреляют в нашу сторону. Я все бросила и под обстрелом побежала домой. Вокруг лежали мертвые люди», — рассказала Наталья. Побег Свою дочь-школьницу она застала в разрушенной квартире: девочка была в шоке, но живой. Большая семья — Елена с мужем, ее дочь Наталья с супругом, внучка Даша, свекровь, свекр и старенькая бабушка — все укрылись в дальнем населенном пункте у знакомых. Там, в подвале, было принято решение бежать. «Моего мужа и отца просто бы не выпустили из Украины, а бабушка и свекровь из-за здоровья не смогли бы перенести долгий переезд. У нас не было с собой вещей — только женские сумки, но я и моя мама решили бежать. Мы не знали тогда, куда поедем и где окажемся, нам просто надо было спасти Дашу», — продолжает Наталья. О прощании женщины вспоминают со слезами — их родные, любимые люди остались в крошечном подвале под Покровском. Елена, Наталья и Даша сели на поезд и отправились во Львов. Там их на автобусе переправили в распределительный центр Польши — Медыка. В нем беженцы пробыли двое суток. «Это огромный спортзал, забитый людьми. Его нельзя покидать, сверху следят надзиратели. Ощущение, что о тебе заботятся, только первые полчаса: нам выдали гигиенические принадлежности, накормили. Но потом я поняла, что что-то не так: на вопросы не отвечают, вроде улыбаются, но в глазах пустота. Про таких говорят: „мягко стелет, да жестко спать“. Вот тогда нам стало страшно: а что впереди? Куда мы попадем? Где будет учиться Даша?» — вспоминает бабушка девочки и мама Натальи, Елена. Алексей В этот день на связь с женщинами вышел екатеринбуржец Алексей Чуприян. Про родство, которое их связывает, обычно говорят «седьмая вода на киселе»: он приходится четвероюродным братом мужу Натальи. Мужчина пригласил их в Свердловскую область и предложил помощь. Обрадованное семейство обратилось к польским волонтерам и услышало категорический ответ: в Россию беженцам нельзя, только в Европу. «Но мы уже поняли, что не хотим никакой Европы. Распределительный центр было покидать нельзя, но мы сумели сбежать, просто растворились без спроса. Сели на автобус до Варшавы, и уже там отправились в пункт беженцев, проситься в Минск. Якобы у нас там родственники, а про Россию мы даже не говорили», — продолжает Наталья. Но и в Варшаве женщин ожидало препятствие: польские волонтеры заявили, что «в Минске неспокойно, беженцев там не принимают». Из варшавского центра семья тоже исчезла не попрощавшись: на последние копейки они купили билет и уехали в Минск. Границы В Белоруссии на вокзале беглянкам заявили, что гражданам Украины в Россию билеты не продают. На помощь пришел местный волонтер. Парень рассказал, что в Россию можно попасть через переход «Три сестры», где соединяются границы Белоруссии, Украины и РФ. На свой страх и риск женщины сели в такси и ночью отправились в путь. Водитель высадил их в лесу, в кромешной тьме. «Мы стояли в отчаянии, Соня плакали от страха и безысходности. К тому моменту мы все смертельно устали. Потом из темноты шагнул пограничник с автоматом и нас завели в пункт. А дальше случилось чудо: после ряда вопросов нас пропустили на российскую территорию!» — вспоминает Елена. Все это время на связи с родственницами был Алексей. Он буквально вел их по странам, договаривался с таксистами, отправлял переводом деньги. От погранпункта женщины на машине добрались до Брянска, там сели на поезд до Москвы, где пересели на направление до Екатеринбурга. Ночью, 26 марта, они приехали в Свердловскую область. Екатеринбург В Екатеринбурге Алексей снял для родственниц квартиру. Ситуация, в которой они оказались, тяжелая: не имея официального статуса беженцев, женщины не могут устроиться на работу, Даша не может учиться, они не имеют материальной поддержки от государства. Женщины подали документы на предоставление временного убежища. Главная их мечта — чтобы мужья и бабушка как можно скорее оказались рядом с ними. «Ничуть не жалеем, что не остались в Европе: хотим быть в России, рядом с Россией. Я долго пыталась не замечать, что происходит на Украине — культивирование, возвеличивание национализма. Но больше не видеть это невозможно», — твердо говорит Елена. «Домой мы уже не вернемся. Просто будет некуда возвращаться. Думаю, ВСУ все сравняет с землей — мол, «не доставайся же ты никому», — говорит 14-летняя Даша. Эта девочка выглядит очень серьезной и грустной для подростка — она ни разу не улыбнулась во время встречи. Только заплакала, рассказывая, как тяжело был ранен ее школьный друг. Российская спецоперация на Украине началась после эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. В первые же дни операции стало ясно, что российская и украинская армия относятся к мирным жителям по-разному: если солдаты РФ действуют максимально бережно и корректно, то украинские военные не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев, и даже используют их в качестве живого щита. Ранее сообщалось, что власти Киева в очередной раз отказались согласовать открытие гумкоридоров в Россию. Если вы хотите оказать семье беженцев какую-либо помощь — финансовую, моральную или готовы предложить работу — напишите нам.