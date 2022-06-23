В ХМАО программист-портной создал стартап на последнем курсе вуза

Выпускник ЮГУ заканчивает работу над собственным онлайн-магазином Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выпускник Югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске Александр Шалагин разработал интернет-магазин одежды, в котором студент сам создает дизайнерскую вышивку. Свой бизнес-проект он представил в вузе в формате «Стартап как диплом». Об этом URA.RU рассказал сам Шалагин.

«Занимаюсь дизайнерской вышивкой и создаю интернет-магазин, чтобы автоматизировать и увеличить продажи через сайт, и чтобы продвинуть свой бренд одежды. Я делаю уникальные вышивки на любой дизайн, который люди могут придумать», — рассказал Шалагин корреспонденту URA.RU

Александр Шалагин сам одновременно разрабатывает сайт и вышивает принты Фото: пресс-служба ЮГУ

Онлайн-магазин Шалагина готов на 70%, программист уже создал основные элементы сервиса, а сейчас дорабатывает галерею товаров, которые уже сделал для своих клиентов. «Еще сейчас проектирую разработчик на сайт, чтобы люди могли загрузить свою картинку и посмотреть, как она будет выглядеть онлайн, а я потом уже смогу вышить данную работу», — уточняет Шалагин.

Свой проект студент одним из первых в ХМАО защитил в вузе по федеральной программе «Стартап как диплом». Благодаря этому Шалагину удалось еще и получить стартовый капитал — 250 тысяч рублей. «Александр заявился на „Стартап как диплом“, и мы решили организовать внешнюю экспертизу его идеи от Фонда поддержки предпринимательства Югры, чтобы понять, есть ли перспективы у проекта. В итоге фонд предоставил ему субсидию на развитию бизнеса. Ну и также они оценивали, насколько студент справился с реализацией — замечаний к нему не было», — рассказала корреспонденту URA.RU заведующая кафедры цифровых технологий ЮГУ Ольга Самарина.

Так Шалагин видит структуру своего бизнес-проекта Фото: пресс-служба ЮГУ

При этом в формате такой защиты диплома студент получил еще и рецензию от Технопарка высоких технологий Югры. «С технопарком я планирую дальнейшее сотрудничество, чтобы сертифицировать свои будущие разработки по внедрению новшеств в процесс производства одежды», — добавляет Шалагин.

Шалагин представлял свой диплом один — как индивидуальный предприниматель. В следующем году в ЮГУ рассчитывают, что студенты смогут создавать целые команды выпускников с разных направлений учебы. Так к выпуску у бизнес-проекта будет сразу готовый штат сотрудников стартапа.

Программа «Стартап как диплом» направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства, а также на поддержку бизнеса, находящегося на начальной стадии. Разработка и реализация программы обучения абитуриентов и преподавателей университетов в подготовке стартапов в качестве ВКР предусмотрены национальным проектом «Цифровая экономика».

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