11 мая 2025

Мэр из ХМАО отсудил деньги у депутата-наркомана за обвинение в клевете

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Урая Закирзянов отсудил 50 тысяч у бывшего депутата Кукушкина
Мэр Урая Закирзянов отсудил 50 тысяч у бывшего депутата Кукушкина Фото:

Мэр Урая Тимур Закирзянов выиграл суд о возмещении судебных расходов у бывшего депутата гордумы Артема Кукушкина. Урайский городской суд постановил взыскать с Кукушкина 50 тысяч рублей, потраченных Закирзяновым на юридическую защиту в деле о клевете.

«Суд отказал Кукушкину в иске об опровержении порочащих сведений. Теперь он обязан компенсировать затраты на адвоката», — следует из документа. Закирзянов нанял адвоката после того, как Кукушкин обвинил его в «оскорбительных высказываниях» в ходе спора. При этом изначально Закирзянов планировал отсудить у Кукушкина 100 тысяч рублей.

В разговоре с журналистом агентства сам Кукушкин сообщил, что пока не видел постановления суда. Решение об апелляции он будет принимать после получения документов.

Ранее URA.RU писало, что Кукушкин устроил драку на вечеринке, где силовиками были обнаружены наркотики. После этого он лишился мандата, а суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей, также запретив в течение года заниматься политикой.

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Мэр Урая Тимур Закирзянов выиграл суд о возмещении судебных расходов у бывшего депутата гордумы Артема Кукушкина. Урайский городской суд постановил взыскать с Кукушкина 50 тысяч рублей, потраченных Закирзяновым на юридическую защиту в деле о клевете. «Суд отказал Кукушкину в иске об опровержении порочащих сведений. Теперь он обязан компенсировать затраты на адвоката», — следует из документа. Закирзянов нанял адвоката после того, как Кукушкин обвинил его в «оскорбительных высказываниях» в ходе спора. При этом изначально Закирзянов планировал отсудить у Кукушкина 100 тысяч рублей. В разговоре с журналистом агентства сам Кукушкин сообщил, что пока не видел постановления суда. Решение об апелляции он будет принимать после получения документов. Ранее URA.RU писало, что Кукушкин устроил драку на вечеринке, где силовиками были обнаружены наркотики. После этого он лишился мандата, а суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей, также запретив в течение года заниматься политикой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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