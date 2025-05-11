Власти ХМАО расширяют список разрешенных мест для рыбалки

Департамент промышленности ХМАО намерен расширить перечень разрешенных мест для рыболовства в округе. В список добавят более десятка новых локаций в Кондинском районе. Проект находится на этапе экспертизы.
«Решение о подготовке проекта приказа принято в связи с обращениями администрации Кондинского района, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленного рыболовства на территории автономного округа», — следует из пояснительной записки к проекту, опубликованной на официальном сайте властей ХМАО. В документе отмечено, что принятие проекта не повлечет дополнительных расходов средств окружного бюджета.
Перечень дополнят 13 участков рек и озер, находящихся в Кондинском районе. Среди них, например, реки Ландина и Пастырья, озера Миртур и Полемтур.
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