11 мая 2025

Власти ХМАО расширяют список разрешенных мест для рыбалки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кондинском районе разрешат рыбачить в 13-ти новых местах
В Кондинском районе разрешат рыбачить в 13-ти новых местах Фото:

Департамент промышленности ХМАО намерен расширить перечень разрешенных мест для рыболовства в округе. В список добавят более десятка новых локаций в Кондинском районе. Проект находится на этапе экспертизы.

«Решение о подготовке проекта приказа принято в связи с обращениями администрации Кондинского района, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленного рыболовства на территории автономного округа», — следует из пояснительной записки к проекту, опубликованной на официальном сайте властей ХМАО. В документе отмечено, что принятие проекта не повлечет дополнительных расходов средств окружного бюджета.

Перечень дополнят 13 участков рек и озер, находящихся в Кондинском районе. Среди них, например, реки Ландина и Пастырья, озера Миртур и Полемтур.

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Департамент промышленности ХМАО намерен расширить перечень разрешенных мест для рыболовства в округе. В список добавят более десятка новых локаций в Кондинском районе. Проект находится на этапе экспертизы. «Решение о подготовке проекта приказа принято в связи с обращениями администрации Кондинского района, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленного рыболовства на территории автономного округа», — следует из пояснительной записки к проекту, опубликованной на официальном сайте властей ХМАО. В документе отмечено, что принятие проекта не повлечет дополнительных расходов средств окружного бюджета. Перечень дополнят 13 участков рек и озер, находящихся в Кондинском районе. Среди них, например, реки Ландина и Пастырья, озера Миртур и Полемтур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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