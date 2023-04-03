Ройзман* спасается от тюрьмы: «поговорить» просят даже Соловьева

Но желающих поручиться за экс-мэра нет — ему не доверяют

03 апреля 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Предстоящий суд над Евгением Ройзманом обсуждает вся свердловская элита Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Интрига вокруг возможной посадки бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом РФ иноагентом) обрастает подробностями. По данным URA.RU, политик и его окружение — в частности, пиарщица Аксана Панова — убеждают силовиков и чиновников, принимающих решения, в необходимости «мягкого» приговора. Подключить к торгу хотят даже телеведущего Владимира Соловьева — героя гневных ройзманских реплаев в Twitter. Однако никто на переговоры не идет — помня о прошлых обещаниях экс-мэра. О том, что Ройзман стал фигурантом уголовного дела по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280 УК РФ), стало известно 24 августа 2022-го. Поводом послужили его высказывания о спецоперации РФ на Украине. Несмотря на то, что МВД настаивало на более жесткой мере пресечения, суд назначил Ройзману запрет определенных действий. Самое жесткое из предусмотренных наказаний — три года колонии. Евгения Ройзмана обвиняют в дискредитации армии РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В марте Ройзмана арестовали на 14 суток — за демонстрацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте» (сам Ройзман утверждал, что никогда не регистрировался в «ВК»). Пока он находился в спецприемнике, прокуратура утвердила обвинительное заключение по основному делу. Защита Ройзмана заявила, что судить его будут в Екатеринбурге («по месту совершения [инкриминируемого] деяния»). Но окончательное решение не принято, рассказал URA.RU госслужащий, наблюдающий за процессом. «Сейчас Ройзман и сам, и через Панову (мать его детей, работает также с губернатором Евгением Куйвашевым — прим. ред.) пытается договориться, чтобы его не посадили», — поделился источник. «Причем, знаю, выходили и на Соловьева — чтобы он попросил за Ройзмана у [замглавы администрации президента РФ Сергея] Кириенко», — добавил собеседник. В 2022-м, в разгар губернаторской кампании, Панова, по одной из версий, продюсировала публичную перепалку между Куйвашевым и Соловьевым. Кстати, во время нее Ройзман называл телеведущего «педерастической обезьяной». К моменту публикации Соловьев был недоступен для комментариев. Второй источник URA.RU утверждает, что силовики, впрочем, «настроены решительно», управленцев, готовых на сделки с Ройзманом, нет: в нагнетаемой обстановке государство вынуждено защищаться от тех, кто, вопреки его интересам, может возглавить акции протеста. Ройзмана к таким людям, безусловно, относят. Новость по теме В деле Ройзмана* появился адвокат, защищавший экс-министра Улюкаева и акционера «Юкос» Осознавая это, Ройзман и Панова в частном общении якобы стараются подменить суть обвинений, предъявленных Ройзману, и опасения в его адрес тезисом «не дайте режиму посадить человека», описал стратегию третий свидетель кулуарного торга. «Аксана обращается к эмоциям. Никто не хочет множить количество сидельцев, и поэтому многие думают, что надо Ройзману помочь», — объяснил логику собеседник. Поиски человека, который мог бы поручиться за Ройзмана перед силовиками, пока безрезультатны якобы еще и потому, что у Ройзмана репутация политика, который не держит слово. Причем не только в местной политтусовке, но и в московских кабинетах. Говорят, в 2010-х, когда Ройзман был мэром, проходил свидетелем по уголовному делу об убийстве пенсионерки Ольги Ледовской и вполне мог стать фигурантом, он якобы обещал АП дозировать оппозиционную активность — в обмен на перспективы на выборах в Госдуму 2021 года. Но в начале 2021-го обнулил договоренности, выйдя на митинг в защиту задержанного Алексея Навального. «С таким человеком, конечно, никто из представителей государства договариваться не будет, — уверен один из собеседников во власти. — Его искренне всем жалко (Куйвашев не лицемерил, записывая видеообращение [сразу после задержания Ройзмана]), но он сам своей жизнью создал себе репутацию, когда никто не хочет за него поручаться». На днях в канале Аксаны Пановой появился ехидный пост про Александра Тараненко (на фото) и его брата-близнеца Николая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Противоречия источники URA.RU находят и в том, что Панова в разгар общения с силовиками ехидничает про судью Николая Тараненко, который, как предполагается, будет рассматривать дело Ройзмана. В анонимном telegram-канале «Не для протокола», который, по данным URA.RU, администрирует именно Панова, появилось фото судьи со его братом-близнецом Александром, который десять лет назад судил Панову за мошенничество. «Это не совпадение», — говорится в подписи. Также Пановой приписывают канал «Судья Ушаков», который ведется от имени Ивана Ушакова (Ленинский суд), в марте арестовавшего Ройзмана на 14 суток. Посты в канале похожи на месть: там открыто говорится об ангажированности судьи. Для бюрократов все это серьезно: теперь встать на сторону Ройзмана значит выступить против не только конкретных судей, но и, возможно, судейского корпуса в целом. Сама Панова отвечать на вопросы URA.RU отказывается. Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов, отвечая на вопрос о переговорах, сказал, что «не комментирует слухи». *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Интрига вокруг возможной посадки бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом РФ иноагентом) обрастает подробностями. По данным URA.RU, политик и его окружение — в частности, пиарщица Аксана Панова — убеждают силовиков и чиновников, принимающих решения, в необходимости «мягкого» приговора. Подключить к торгу хотят даже телеведущего Владимира Соловьева — героя гневных ройзманских реплаев в Twitter. Однако никто на переговоры не идет — помня о прошлых обещаниях экс-мэра. О том, что Ройзман стал фигурантом уголовного дела по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280 УК РФ), стало известно 24 августа 2022-го. Поводом послужили его высказывания о спецоперации РФ на Украине. Несмотря на то, что МВД настаивало на более жесткой мере пресечения, суд назначил Ройзману запрет определенных действий. Самое жесткое из предусмотренных наказаний — три года колонии. В марте Ройзмана арестовали на 14 суток — за демонстрацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте» (сам Ройзман утверждал, что никогда не регистрировался в «ВК»). Пока он находился в спецприемнике, прокуратура утвердила обвинительное заключение по основному делу. Защита Ройзмана заявила, что судить его будут в Екатеринбурге («по месту совершения [инкриминируемого] деяния»). Но окончательное решение не принято, рассказал URA.RU госслужащий, наблюдающий за процессом. «Сейчас Ройзман и сам, и через Панову (мать его детей, работает также с губернатором Евгением Куйвашевым — прим. ред.) пытается договориться, чтобы его не посадили», — поделился источник. «Причем, знаю, выходили и на Соловьева — чтобы он попросил за Ройзмана у [замглавы администрации президента РФ Сергея] Кириенко», — добавил собеседник. В 2022-м, в разгар губернаторской кампании, Панова, по одной из версий, продюсировала публичную перепалку между Куйвашевым и Соловьевым. Кстати, во время нее Ройзман называл телеведущего «педерастической обезьяной». К моменту публикации Соловьев был недоступен для комментариев. Осознавая это, Ройзман и Панова в частном общении якобы стараются подменить суть обвинений, предъявленных Ройзману, и опасения в его адрес тезисом «не дайте режиму посадить человека», описал стратегию третий свидетель кулуарного торга. «Аксана обращается к эмоциям. Никто не хочет множить количество сидельцев, и поэтому многие думают, что надо Ройзману помочь», — объяснил логику собеседник. Поиски человека, который мог бы поручиться за Ройзмана перед силовиками, пока безрезультатны якобы еще и потому, что у Ройзмана репутация политика, который не держит слово. Причем не только в местной политтусовке, но и в московских кабинетах. Говорят, в 2010-х, когда Ройзман был мэром, проходил свидетелем по уголовному делу об убийстве пенсионерки Ольги Ледовской и вполне мог стать фигурантом, он якобы обещал АП дозировать оппозиционную активность — в обмен на перспективы на выборах в Госдуму 2021 года. Но в начале 2021-го обнулил договоренности, выйдя на митинг в защиту задержанного Алексея Навального. «С таким человеком, конечно, никто из представителей государства договариваться не будет, — уверен один из собеседников во власти. — Его искренне всем жалко (Куйвашев не лицемерил, записывая видеообращение [сразу после задержания Ройзмана]), но он сам своей жизнью создал себе репутацию, когда никто не хочет за него поручаться». Противоречия источники URA.RU находят и в том, что Панова в разгар общения с силовиками ехидничает про судью Николая Тараненко, который, как предполагается, будет рассматривать дело Ройзмана. В анонимном telegram-канале «Не для протокола», который, по данным URA.RU, администрирует именно Панова, появилось фото судьи со его братом-близнецом Александром, который десять лет назад судил Панову за мошенничество. «Это не совпадение», — говорится в подписи. Также Пановой приписывают канал «Судья Ушаков», который ведется от имени Ивана Ушакова (Ленинский суд), в марте арестовавшего Ройзмана на 14 суток. Посты в канале похожи на месть: там открыто говорится об ангажированности судьи. Для бюрократов все это серьезно: теперь встать на сторону Ройзмана значит выступить против не только конкретных судей, но и, возможно, судейского корпуса в целом. Сама Панова отвечать на вопросы URA.RU отказывается. Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов, отвечая на вопрос о переговорах, сказал, что «не комментирует слухи». *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов