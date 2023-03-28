Экс-мэру Екатеринбурга Ройзману* определили место, где его будут судить

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* отказались этапировать в Москву

29 марта 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Дело экс-политика передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) будут судить в Октябрьском районном суде. Изначально предполагалось, что рассмотрение дела пройдет в Москве. Об этом URA.RU рассказал адвокат экс-политика Владислав Идамжапов. «Дело передано для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, в этом ничего удивительного нет. По закону дело должно рассматриваться по месту совершения деяния. Следователи указали место совершения деяния — Октябрьский район Екатеринбурга. Поэтому абсолютно правильно, что дело направлено в этот суд», — сказал Владислав Идамжапов. Ройзман был арестован на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте». Экс-политика задержали днем 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. Защита экс-мэра выступила против его этапирования в Москву, так как дело должны рассмотреть в Екатеринбурге, поскольку именно здесь, по версии следствия, Ройзман совершил то, что ему вменяют.

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) будут судить в Октябрьском районном суде. Изначально предполагалось, что рассмотрение дела пройдет в Москве. Об этом URA.RU рассказал адвокат экс-политика Владислав Идамжапов. «Дело передано для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, в этом ничего удивительного нет. По закону дело должно рассматриваться по месту совершения деяния. Следователи указали место совершения деяния — Октябрьский район Екатеринбурга. Поэтому абсолютно правильно, что дело направлено в этот суд», — сказал Владислав Идамжапов. Ройзман был арестован на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте». Экс-политика задержали днем 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. Защита экс-мэра выступила против его этапирования в Москву, так как дело должны рассмотреть в Екатеринбурге, поскольку именно здесь, по версии следствия, Ройзман совершил то, что ему вменяют.