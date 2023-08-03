Пермские слухи: Репина атаковали силовики

О переживаниях Махонина, перспективах Демкина и провале 300-летия Перми. Выпуск 1034

04 августа 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Александр Репин не в восторге от внимания со стороны силовиков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Дмитрий Махонин заставил напрячься пермских чиновников, раскритиковав глав двух районов Перми за стихийные рынки. При этом краевые власти обеспокоены национализацией «Метафракса», в блоке вице-премьера Андрея Алякринского боятся внимания силовиков, а экс-мэру Перми Демкину, наконец, нашли кабинет в здании правительства. Между тем, миллиардера Репина завалили проверками. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Махонина расстроила национализация «Метафракса» Краевые власти опасаются, что одним «Метафраксом» национализация в регионе не ограничится Фото: Владимир Андреев © URA.RU Судебный процесс по возвращению «Метафракса» в государственную собственность, инициированный генпрокуратурой, расстроил губернатора Дмитрия Махонина. Во-первых, завод всегда был партнером краевых властей и активно жертвовал деньги на разного рода государственные проекты, от благоустройства до выборов. Какой будет политика после смены собственника, непонятно. Во-вторых, есть опасения, что «Метафраксом» дело не ограничится, и следующим в очереди на национализацию будет «Уралкалий». Губернатор Махонин напугал глав районов Перми Говорят, что губернатор Дмитрий Махонин всерьез напугал глав администраций районов своими словами о попустительстве и коррупции в сфере НТО. Якобы чиновники в спешном порядке начали исправлять нарушения. «В районах стали проверять стихийные рынки и развалы с овощами и фруктами. В случае нарушений их владельцев штрафуют, а НТО ликвидируют», — рассказывают сплетники. Они пояснили, что власти районов хотят решить проблему в кратчайшие сроки. «Активнее других ведется себя глава Свердловского района Александр Филиппов. Поставил перед подчиненными задачу убрать все незаконные НТО за неделю, что вряд ли выполнимо», — рассуждают инсайдеры. Вице-премьер Самойлов развел бурную деятельность В политэлитах обсуждают активизацию вице-премьера Дмитрия Самойлова. Он всячески демонстрирует свою лояльность краевым властям, которые после назначения держат его «в чулане». «Самойлов готов удовлетворять любые прихоти, лишь бы его не выставили из правительства. Он же в возрасте, 60 лет, скоро появятся формальные основания указать ему на дверь. Хочет задержаться», — говорят слухачи. Демкину спустя полтора месяца выделили кабинет в правительстве Алексей Демкин заедет в новый кабинет после окончания ремонта Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывшему мэру Перми Алексею Демкину, который перешел в краевое правительство, наконец, подыскали кабинет. Он обоснуется на четвертом этаже, в кабинете, который раньше занимал замглавы администрации Константин Лызов. Сейчас помещение ремонтируется. «Ну вообще странная история. Целый вице-премьер, могли бы, если бы хотели, и временный кабинет предоставить», — недоумевают инсайдеры. Краевые власти задумались над сокращением бюджета В политтусовке говорят, что план по доходам бюджета Пермского края на 2023 год не исполняется. И до конца года ситуация не исправится. Причем неисполнение довольно серьезное. «Краевое правительство сейчас обсуждает, какие расходные статьи пойдут под нож. Соответствующий законопроект должен поступить осенью», — отмечают собеседники. Вице-премьер Алякринский испугался уголовного дела подчиненного В блоке вице-премьера Андрея Алякринского переживают, что арестованный по обвинению во взятке экс-начальник управления автомобильных дорог и транспорта (учреждение минтранса) Игорь Угольков разоткровенничается со следствием. А затем сдаст всех участников схемы — от высокого начальства до самих дорожников. «Все очень нервничают», — говорят слухачи. В минкульте не справляются с проведением мероприятий к 300-летию Перми Чиновники бегут из минкульта из-за большой нагрузки на фоне юбилея Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поговаривают, что в министерстве культуры Пермского края не справляются с большим числом мероприятий, проводимых к юбилею краевой столицы. Причина якобы в нехватке специалистов. «Их становится все меньше, потому часть уезжает, часть переходит из бюджетных в коммерческие структуры. У остальных из-за больших нагрузок происходит эмоциональное выгорание», — рассказали инсайдеры. По их словам, в минкульте пытаются решить проблему обещанием высоких зарплат. «Обещания дают, но вряд смогут их выполнить. Бюджеты на культуру давно сверстаны, и откуда изыскивать дополнительные средства — непонятно», — шепчутся злые языки. Врио мэра Перми пиарится в расчете на повышение Слухачи уверены, что врио мэра Перми Ольга Андрианова начала активную PR-кампанию для того, чтобы краевые власти заметили ее и взяли обратно на региональный уровень. Андрианова не претендует на кресло главы, но и заместителем быть ей не очень хочется: многие ее полномочия ушли в правительство. Она рассчитывает, что после Нового года, когда она поможет адаптироваться новому мэру Соснину, ей подыщут другую работу. Соратники Демкина присягнули краевым властям Вице-мэр Александр Молоковских, который считался соратником бывшего главы Перми Алексея Демкина, «переобулся», обсуждают слухачи. Он останется в мэрии после назначения главы минэка Эдуарда Соснина мэром города. «Молоковских, которого на высокий пост вытащил Демкин, сейчас активно демонстрирует свою лояльность команде губернатора Дмитрия Махонина. И у него это получается, должность он сохранит», — говорят слухачи. Такой же тактики придерживается еще один соратник Демкина — вице-мэр Игорь Субботин. Пытаясь сохранить должность, он тоже клянется в верности краевым властям. Но пока у него получается не очень. Вице-мэру Грибанову предлагают возглавить ТЮЗ Алексей Грибанов может возглавить одно из учреждений культуры Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Говорят, что вице-мэру Перми Грибанову, контракт с которым заканчивается в середине августа, предложили возглавить одно из муниципальных учреждений культуры. «Да любое, от ДК до того же ТЮЗа, который просился в краевую собственность», — объясняют слухачи. Грибанов пока думает. Краевая администрация держит в неведении мэра Чайковского Политтусовка обсуждает продолжающуюся интригу с уходом мэра Чайковского Юрия Вострикова и его сменщиками. В краевой администрации до сих пор не дают четкого ответа ни главе, ни согласованным кандидатам на его пост. «Ни Вострикову не сказали конкретно уйдет он или нет после выборов, ни одному из согласованных преемников тоже не высказали поддержку. Подвесили пока этот вопрос, видимо, по итогам выборов смотреть будут», — отметил инсайдер. Мэр Александровска готовится тихо уйти Ходят слухи, что глава Александровского округа Ольга Лаврова может попасть в волну уходящих мэров в текущем году. По словам источников, глава уже давно хочет покинуть пост и подготавливает себе место, куда можно уехать. «Ольга Лаврова хочет покинуть место главы района досрочно. И вообще покинуть округ свой. Уже достраивает свое имение в месте получше и потеплее», — поделился инсайдер. Уроженцы Чусового начали экспансию во власть в Горнозаводске Чусовляне активно трудоустраиваются в мэрию Горнозаводска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инсайдеры наблюдают экспансию уроженцев Чусового в органы власти Горнозаводска. В муниципальные депутаты Горнозаводской думы идут четыре кандидата из Чусового, среди них лидер чусовских эсеров Сергей Ахметшин и «массовик-затейник» Ирина Усенко (Шабуршина). «Усенко еще и в ЗС заявилась. Она выставила свою кандидатуру на довыборах по 17-му округу в противовес поддержанному властями саночнику Альберту Демченко», — сообщает источник. Он добавляет, что и в администрации Горнозаводска сейчас «чуть ли не половина сотрудников работает из Чусового». В Березниках благоустроили часть двора для депутата Слухачи рассказывают, как во дворе жилого дома в Березниках собирали подписи и деньги на удобство для одного из местных депутатов. С жителей многоэтажки по улице Юбилейная, 108 собирали подписи для выделения денег на строительство лестницы во дворе, но по итогу оказалось, что ступеньки подведены только к подъезду, где живет народный избранник. «УК выделила деньги на эти цели, поскольку подход к дому — с крутым уклоном. Через пару дней после начала строительства люди обнаружили, что лесенки ведут только к первым двум подъездам. Оказалось, что в одном из них живет депутат, которому это все и сделали», — рассказал источник. Начальнику скандальной колонии подыскали замену На фоне прихода в ГУФСИН по Пермскому краю нового начальника ведомства Леонида Мустайкина появились слухи о возможных кадровых назначениях. По мнению инсайдеров, первые отставки и назначения могут последовать после «вояжа» главы ведомства по прикамским колониям. Так, якобы уже готовится замена начальнику скандальной ИК-10 в Чусовом Михаилу Пушину. «Пушин может перейти в краевое управление ФСИН. А вот кто займет его место — пока вопрос. Не исключено, что поменяется и руководство ИК-37, где совсем недавно вскрылись факты вымогательства со стороны начальства колонии», — говорят инсайдеры. Пермская полиция придумала необычный способ повлиять на преступность среди мигрантов Полиция пугает пермских мигрантов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сплетники судачат о новом подходе пермских силовиков к решению вопроса о росте преступности среди мигрантов. Поговаривают, что на стройплощадках, где работают мигранты, заметили необычные листовки. На заборах, где идут стройки, расклеены листовки. В них говорится, что русские люди решают конфликты словами, а если не получается, то помогает полиция. При этом никаких номеров телефонов, куда мигранты должны обращаться в случае конфликта, не указано», — пояснил инсайдер. …, но игнорирует вызовы пермяков Жители Мотовилихинского района тоже недовольны работой местной полиции. Горожане активно вызывают полицию на пьяные компании и дерущихся неадекватов, но никто не приезжает. По мнению источников, это связано с серьезным некомплектом в ГУ МВД. «В отделах просто некому работать! Что оперативники, что сотрудники патрульно-постовой службы практически сутками на работе, но не могут охватить все вызовы и заявления. Люди вынуждены часами ждать наряд полиции или также по 3-4 часа сидеть в отделении и ждать пока у них примут заявление», — разводят руками инсайдеры. Свидетели по уголовному делу Лопаевой сговорились между собой Поговаривают, что свидетели по уголовному делу о хищениях в фонде «Содействие XXI век» ведут себя практически одинаково. Все, кто приходят в суд, частично теряют память, а если что-то и помнят, то валят все на сбежавшую из страны экс-директора фонда Елену Найданову. «Такое впечатление, что они сговорились между собой и решили коллективно забыть важные нюансы тех событий. Скорее всего они боятся, что наговорят лишнего и из свидетелей могут стать обвиняемыми», — судачат источники. Пермские дачники не видят берегов Владельцы дач на берегу реки захватывают пляжи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поговаривают, что дачники, участки которых расположены неподалеку от Перми, без зазрения совести нарушают закон. Повсеместно на прибрежной полосе установлены заборы, которых там быть не должно. Владельцы участков захватывают территорию у воды и устраивают собственные пляжи, преграждая путь для других отдыхающих. «По идее, это нарушение действующего законодательства. Они не имеют права устанавливать заборы на берегу. Зачастую забор уходит далеко в воду, так что его практически невозможно обойти. Куда смотрит полиция — вопрос риторический, судя по всему», — негодуют слухачи. Посетители турбазы в Перми не дают спать жителям микрорайона в Перми Жители Перми возмущены тем, что посетители туристической базы Green Park, расположенной в микрорайоне Южный, что в Свердловском районе Перми, шумят по ночам и не дают спать. Руководство базы, которое сдает в аренду беседки при этом бездействует. «В выходные дни жить просто невозможно! Ладно они днем включают громко музыку, поют, кричат, но ночью-то должен действовать закон о тишине. Почему владельцы этих беседок допускают такое, непонятно», —негодуют инсайдеры. Местные жители не единожды обращались в полицию с сообщениями о нарушении законодательства и шуме по ночам, но на их вызовы так никто и не приезжал. Агрохолдинг пермского миллиардера атаковали проверками Александра Репина обложили надзорные органы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Шепчутся, что агрохолдинг ООО «Русь», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, активно подвергается проверкам различных надзорных органов. Речь, в том числе, идет о ревизиях региональных ГУ МЧС, инспекции труда, Ростехнадзора и других ведомств. «В документах указывают, что ревизии плановые. Но столько рядовых проверок в холдинге давно не было», — рассказали слухачи. Они добавили, что среди проверяющих не было только представителей налоговой инспекции. «Причина, вероятно, в том, что налоговики уже досконально изучили все документы предприятия. Данные о налогах истребовали в суде, где продолжаются тяжбы холдинга Репина с краевым минагро», — пояснили сплетники. У пермских мастеров хотят отобрать шедевр рукоделия Инсайдеры сообщили, что пермские мастера рукоделия недовольны, что вышитую карта региона, которую они в спешном порядке создавали в последние недели, отправят в Чебоксары и не вернут обратно. Создатели карты хотят, чтобы она осталась в Прикамье. «Карту делали очень быстро, но сжатые сроки не сказались на качестве. Получился шедевр», — рассказали сплетники. Они добавили, что вскоре карту отправят на всероссийский фестиваль в Чувашию. «Местные власти хотят оставить карты всех регионов у себя, мотивируя тем, что они авторы идеи и организаторы фестиваля. Но жаль отдавать им такую красоту, может, ее возврату поспособствует наш губернатор Дмитрий Махонин?» — задаются вопросом слухачи. В Пермском марафоне примут участие бегуны из Кении В беговой тусовке поговаривают, что Пермский марафон снова станет международным. Якобы на него привезут элитных спортсменов из Кении и Эфиопии. «Бегуны из африканских стран уже прибыли в Омск, чтобы пробежать 42 километра в Сибири в эти выходные. Потом их привезут и к нам. Кроме того, недавно губернатор Дмитрий Махонин был на форуме „Россия — Африка“ и пригласил в Пермь африканских студентов. Ему ничего не мешало также позвать спортсменов», — говорят слухачи. У владельцев электромобилей — проблемы с зарядкой Зарядные станции портят автомобили Фото: Сергей Русанов © URA.RU Говорят, что на пермских станциях зарядки электрокаров возникли проблемы с заправкой некоторых авто. У машин Hyundai, Kia зарядный порт постоянно перегревается, а сама зарядка приостанавливается. «Нужно постоянно следить за процессом зарядки, потому что зарядка может прерваться в любой момент. Так быть не должно», — жалуются инсайдеры. Пермяки отказываются ехать в отпуск в Казахстан Ходят слухи, что пермские турфирмы отменяют автобусные туры из Перми в Казахстан. Группы не набираются, а ехать со свободными местами туроператору не выгодно. «Должны были отправиться в Казахстан на экскурсию в августе, но два человека отказались. Во всем городе больше не нашлось желающих. Поездку отменили, а туристам предложили поехать в сентябре, если, конечно, автобус будет заполнен», — говорят инсайдеры. Автовладельцы стали снова собираться в фан-клубы В автомобильной тусовке поговаривают, что дилеры снова стали организовывать клубы владельцев машин. На этот раз фан-клуб появился у марки OMODA. Якобы это помогает двигать автобизнес и увеличивать продажи. Но на самом деле идея фан-клубов уже давно потеряла актуальность, шепчутся сплетники. «Доказывать одному человеку, что надо покупать машину именно этой марки намного сложнее, чем толпе позитивных ребят. Поэтому дилеры создают такие клубы, чтобы клиенты не брали авто других брендов. Но по факту втюхивают то, что меньше всего продается. Еще и техобслуживание делают так, что машина через год перестает ездить», — говорят инсайдеры. Жители проблемных домов в Березниках пошли идут в суд, не дожидаясь помощи Махонина Жители аварийных домов устали ждать помощи от властей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Березниках отчаявшиеся жители нескольких домов, попавших под расселение, решили идти в суд. Источник сообщает, что им надоело ждать помощи как от местной, так и от краевой власти. Речь идет о домах, которые попали под расселение и теперь никем не охраняются. Собственники квартир съехали, а пустующее жилье облюбовали мародеры и неблагополучные элементы. И теперь они досаждают жильцам пока еще не расселенных квартир. По словам источника, на днях они составили губернатору коллективную петицию с просьбой повлиять на ситуацию. «А в ближайшее время в суд будет подан коллективный иск с требованием возложить на администрацию обязанность обеспечить охрану расселенных домов. Ее подписали 56 человек», — рассказал источник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Дмитрий Махонин заставил напрячься пермских чиновников, раскритиковав глав двух районов Перми за стихийные рынки. При этом краевые власти обеспокоены национализацией «Метафракса», в блоке вице-премьера Андрея Алякринского боятся внимания силовиков, а экс-мэру Перми Демкину, наконец, нашли кабинет в здании правительства. Между тем, миллиардера Репина завалили проверками. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Махонина расстроила национализация «Метафракса» Судебный процесс по возвращению «Метафракса» в государственную собственность, инициированный генпрокуратурой, расстроил губернатора Дмитрия Махонина. Во-первых, завод всегда был партнером краевых властей и активно жертвовал деньги на разного рода государственные проекты, от благоустройства до выборов. Какой будет политика после смены собственника, непонятно. Во-вторых, есть опасения, что «Метафраксом» дело не ограничится, и следующим в очереди на национализацию будет «Уралкалий». Губернатор Махонин напугал глав районов Перми Говорят, что губернатор Дмитрий Махонин всерьез напугал глав администраций районов своими словами о попустительстве и коррупции в сфере НТО. Якобы чиновники в спешном порядке начали исправлять нарушения. «В районах стали проверять стихийные рынки и развалы с овощами и фруктами. В случае нарушений их владельцев штрафуют, а НТО ликвидируют», — рассказывают сплетники. Они пояснили, что власти районов хотят решить проблему в кратчайшие сроки. «Активнее других ведется себя глава Свердловского района Александр Филиппов. Поставил перед подчиненными задачу убрать все незаконные НТО за неделю, что вряд ли выполнимо», — рассуждают инсайдеры. Вице-премьер Самойлов развел бурную деятельность В политэлитах обсуждают активизацию вице-премьера Дмитрия Самойлова. Он всячески демонстрирует свою лояльность краевым властям, которые после назначения держат его «в чулане». «Самойлов готов удовлетворять любые прихоти, лишь бы его не выставили из правительства. Он же в возрасте, 60 лет, скоро появятся формальные основания указать ему на дверь. Хочет задержаться», — говорят слухачи. Демкину спустя полтора месяца выделили кабинет в правительстве Бывшему мэру Перми Алексею Демкину, который перешел в краевое правительство, наконец, подыскали кабинет. Он обоснуется на четвертом этаже, в кабинете, который раньше занимал замглавы администрации Константин Лызов. Сейчас помещение ремонтируется. «Ну вообще странная история. Целый вице-премьер, могли бы, если бы хотели, и временный кабинет предоставить», — недоумевают инсайдеры. Краевые власти задумались над сокращением бюджета В политтусовке говорят, что план по доходам бюджета Пермского края на 2023 год не исполняется. И до конца года ситуация не исправится. Причем неисполнение довольно серьезное. «Краевое правительство сейчас обсуждает, какие расходные статьи пойдут под нож. Соответствующий законопроект должен поступить осенью», — отмечают собеседники. Вице-премьер Алякринский испугался уголовного дела подчиненного В блоке вице-премьера Андрея Алякринского переживают, что арестованный по обвинению во взятке экс-начальник управления автомобильных дорог и транспорта (учреждение минтранса) Игорь Угольков разоткровенничается со следствием. А затем сдаст всех участников схемы — от высокого начальства до самих дорожников. «Все очень нервничают», — говорят слухачи. В минкульте не справляются с проведением мероприятий к 300-летию Перми Поговаривают, что в министерстве культуры Пермского края не справляются с большим числом мероприятий, проводимых к юбилею краевой столицы. Причина якобы в нехватке специалистов. «Их становится все меньше, потому часть уезжает, часть переходит из бюджетных в коммерческие структуры. У остальных из-за больших нагрузок происходит эмоциональное выгорание», — рассказали инсайдеры. По их словам, в минкульте пытаются решить проблему обещанием высоких зарплат. «Обещания дают, но вряд смогут их выполнить. Бюджеты на культуру давно сверстаны, и откуда изыскивать дополнительные средства — непонятно», — шепчутся злые языки. Врио мэра Перми пиарится в расчете на повышение Слухачи уверены, что врио мэра Перми Ольга Андрианова начала активную PR-кампанию для того, чтобы краевые власти заметили ее и взяли обратно на региональный уровень. Андрианова не претендует на кресло главы, но и заместителем быть ей не очень хочется: многие ее полномочия ушли в правительство. Она рассчитывает, что после Нового года, когда она поможет адаптироваться новому мэру Соснину, ей подыщут другую работу. Соратники Демкина присягнули краевым властям Вице-мэр Александр Молоковских, который считался соратником бывшего главы Перми Алексея Демкина, «переобулся», обсуждают слухачи. Он останется в мэрии после назначения главы минэка Эдуарда Соснина мэром города. «Молоковских, которого на высокий пост вытащил Демкин, сейчас активно демонстрирует свою лояльность команде губернатора Дмитрия Махонина. И у него это получается, должность он сохранит», — говорят слухачи. Такой же тактики придерживается еще один соратник Демкина — вице-мэр Игорь Субботин. Пытаясь сохранить должность, он тоже клянется в верности краевым властям. Но пока у него получается не очень. Вице-мэру Грибанову предлагают возглавить ТЮЗ Говорят, что вице-мэру Перми Грибанову, контракт с которым заканчивается в середине августа, предложили возглавить одно из муниципальных учреждений культуры. «Да любое, от ДК до того же ТЮЗа, который просился в краевую собственность», — объясняют слухачи. Грибанов пока думает. Краевая администрация держит в неведении мэра Чайковского Политтусовка обсуждает продолжающуюся интригу с уходом мэра Чайковского Юрия Вострикова и его сменщиками. В краевой администрации до сих пор не дают четкого ответа ни главе, ни согласованным кандидатам на его пост. «Ни Вострикову не сказали конкретно уйдет он или нет после выборов, ни одному из согласованных преемников тоже не высказали поддержку. Подвесили пока этот вопрос, видимо, по итогам выборов смотреть будут», — отметил инсайдер. Мэр Александровска готовится тихо уйти Ходят слухи, что глава Александровского округа Ольга Лаврова может попасть в волну уходящих мэров в текущем году. По словам источников, глава уже давно хочет покинуть пост и подготавливает себе место, куда можно уехать. «Ольга Лаврова хочет покинуть место главы района досрочно. И вообще покинуть округ свой. Уже достраивает свое имение в месте получше и потеплее», — поделился инсайдер. Уроженцы Чусового начали экспансию во власть в Горнозаводске Инсайдеры наблюдают экспансию уроженцев Чусового в органы власти Горнозаводска. В муниципальные депутаты Горнозаводской думы идут четыре кандидата из Чусового, среди них лидер чусовских эсеров Сергей Ахметшин и «массовик-затейник» Ирина Усенко (Шабуршина). «Усенко еще и в ЗС заявилась. Она выставила свою кандидатуру на довыборах по 17-му округу в противовес поддержанному властями саночнику Альберту Демченко», — сообщает источник. Он добавляет, что и в администрации Горнозаводска сейчас «чуть ли не половина сотрудников работает из Чусового». В Березниках благоустроили часть двора для депутата Слухачи рассказывают, как во дворе жилого дома в Березниках собирали подписи и деньги на удобство для одного из местных депутатов. С жителей многоэтажки по улице Юбилейная, 108 собирали подписи для выделения денег на строительство лестницы во дворе, но по итогу оказалось, что ступеньки подведены только к подъезду, где живет народный избранник. «УК выделила деньги на эти цели, поскольку подход к дому — с крутым уклоном. Через пару дней после начала строительства люди обнаружили, что лесенки ведут только к первым двум подъездам. Оказалось, что в одном из них живет депутат, которому это все и сделали», — рассказал источник. Начальнику скандальной колонии подыскали замену На фоне прихода в ГУФСИН по Пермскому краю нового начальника ведомства Леонида Мустайкина появились слухи о возможных кадровых назначениях. По мнению инсайдеров, первые отставки и назначения могут последовать после «вояжа» главы ведомства по прикамским колониям. Так, якобы уже готовится замена начальнику скандальной ИК-10 в Чусовом Михаилу Пушину. «Пушин может перейти в краевое управление ФСИН. А вот кто займет его место — пока вопрос. Не исключено, что поменяется и руководство ИК-37, где совсем недавно вскрылись факты вымогательства со стороны начальства колонии», — говорят инсайдеры. Пермская полиция придумала необычный способ повлиять на преступность среди мигрантов Сплетники судачат о новом подходе пермских силовиков к решению вопроса о росте преступности среди мигрантов. Поговаривают, что на стройплощадках, где работают мигранты, заметили необычные листовки. На заборах, где идут стройки, расклеены листовки. В них говорится, что русские люди решают конфликты словами, а если не получается, то помогает полиция. При этом никаких номеров телефонов, куда мигранты должны обращаться в случае конфликта, не указано», — пояснил инсайдер. …, но игнорирует вызовы пермяков Жители Мотовилихинского района тоже недовольны работой местной полиции. Горожане активно вызывают полицию на пьяные компании и дерущихся неадекватов, но никто не приезжает. По мнению источников, это связано с серьезным некомплектом в ГУ МВД. «В отделах просто некому работать! Что оперативники, что сотрудники патрульно-постовой службы практически сутками на работе, но не могут охватить все вызовы и заявления. Люди вынуждены часами ждать наряд полиции или также по 3-4 часа сидеть в отделении и ждать пока у них примут заявление», — разводят руками инсайдеры. Свидетели по уголовному делу Лопаевой сговорились между собой Поговаривают, что свидетели по уголовному делу о хищениях в фонде «Содействие XXI век» ведут себя практически одинаково. Все, кто приходят в суд, частично теряют память, а если что-то и помнят, то валят все на сбежавшую из страны экс-директора фонда Елену Найданову. «Такое впечатление, что они сговорились между собой и решили коллективно забыть важные нюансы тех событий. Скорее всего они боятся, что наговорят лишнего и из свидетелей могут стать обвиняемыми», — судачат источники. Пермские дачники не видят берегов Поговаривают, что дачники, участки которых расположены неподалеку от Перми, без зазрения совести нарушают закон. Повсеместно на прибрежной полосе установлены заборы, которых там быть не должно. Владельцы участков захватывают территорию у воды и устраивают собственные пляжи, преграждая путь для других отдыхающих. «По идее, это нарушение действующего законодательства. Они не имеют права устанавливать заборы на берегу. Зачастую забор уходит далеко в воду, так что его практически невозможно обойти. Куда смотрит полиция — вопрос риторический, судя по всему», — негодуют слухачи. Посетители турбазы в Перми не дают спать жителям микрорайона в Перми Жители Перми возмущены тем, что посетители туристической базы Green Park, расположенной в микрорайоне Южный, что в Свердловском районе Перми, шумят по ночам и не дают спать. Руководство базы, которое сдает в аренду беседки при этом бездействует. «В выходные дни жить просто невозможно! Ладно они днем включают громко музыку, поют, кричат, но ночью-то должен действовать закон о тишине. Почему владельцы этих беседок допускают такое, непонятно», —негодуют инсайдеры. Местные жители не единожды обращались в полицию с сообщениями о нарушении законодательства и шуме по ночам, но на их вызовы так никто и не приезжал. Агрохолдинг пермского миллиардера атаковали проверками Шепчутся, что агрохолдинг ООО «Русь», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, активно подвергается проверкам различных надзорных органов. Речь, в том числе, идет о ревизиях региональных ГУ МЧС, инспекции труда, Ростехнадзора и других ведомств. «В документах указывают, что ревизии плановые. Но столько рядовых проверок в холдинге давно не было», — рассказали слухачи. Они добавили, что среди проверяющих не было только представителей налоговой инспекции. «Причина, вероятно, в том, что налоговики уже досконально изучили все документы предприятия. Данные о налогах истребовали в суде, где продолжаются тяжбы холдинга Репина с краевым минагро», — пояснили сплетники. У пермских мастеров хотят отобрать шедевр рукоделия Инсайдеры сообщили, что пермские мастера рукоделия недовольны, что вышитую карта региона, которую они в спешном порядке создавали в последние недели, отправят в Чебоксары и не вернут обратно. Создатели карты хотят, чтобы она осталась в Прикамье. «Карту делали очень быстро, но сжатые сроки не сказались на качестве. Получился шедевр», — рассказали сплетники. Они добавили, что вскоре карту отправят на всероссийский фестиваль в Чувашию. «Местные власти хотят оставить карты всех регионов у себя, мотивируя тем, что они авторы идеи и организаторы фестиваля. Но жаль отдавать им такую красоту, может, ее возврату поспособствует наш губернатор Дмитрий Махонин?» — задаются вопросом слухачи. В Пермском марафоне примут участие бегуны из Кении В беговой тусовке поговаривают, что Пермский марафон снова станет международным. Якобы на него привезут элитных спортсменов из Кении и Эфиопии. «Бегуны из африканских стран уже прибыли в Омск, чтобы пробежать 42 километра в Сибири в эти выходные. Потом их привезут и к нам. Кроме того, недавно губернатор Дмитрий Махонин был на форуме „Россия — Африка“ и пригласил в Пермь африканских студентов. Ему ничего не мешало также позвать спортсменов», — говорят слухачи. У владельцев электромобилей — проблемы с зарядкой Говорят, что на пермских станциях зарядки электрокаров возникли проблемы с заправкой некоторых авто. У машин Hyundai, Kia зарядный порт постоянно перегревается, а сама зарядка приостанавливается. «Нужно постоянно следить за процессом зарядки, потому что зарядка может прерваться в любой момент. Так быть не должно», — жалуются инсайдеры. Пермяки отказываются ехать в отпуск в Казахстан Ходят слухи, что пермские турфирмы отменяют автобусные туры из Перми в Казахстан. Группы не набираются, а ехать со свободными местами туроператору не выгодно. «Должны были отправиться в Казахстан на экскурсию в августе, но два человека отказались. Во всем городе больше не нашлось желающих. Поездку отменили, а туристам предложили поехать в сентябре, если, конечно, автобус будет заполнен», — говорят инсайдеры. Автовладельцы стали снова собираться в фан-клубы В автомобильной тусовке поговаривают, что дилеры снова стали организовывать клубы владельцев машин. На этот раз фан-клуб появился у марки OMODA. Якобы это помогает двигать автобизнес и увеличивать продажи. Но на самом деле идея фан-клубов уже давно потеряла актуальность, шепчутся сплетники. «Доказывать одному человеку, что надо покупать машину именно этой марки намного сложнее, чем толпе позитивных ребят. Поэтому дилеры создают такие клубы, чтобы клиенты не брали авто других брендов. Но по факту втюхивают то, что меньше всего продается. Еще и техобслуживание делают так, что машина через год перестает ездить», — говорят инсайдеры. Жители проблемных домов в Березниках пошли идут в суд, не дожидаясь помощи Махонина В Березниках отчаявшиеся жители нескольких домов, попавших под расселение, решили идти в суд. Источник сообщает, что им надоело ждать помощи как от местной, так и от краевой власти. Речь идет о домах, которые попали под расселение и теперь никем не охраняются. Собственники квартир съехали, а пустующее жилье облюбовали мародеры и неблагополучные элементы. И теперь они досаждают жильцам пока еще не расселенных квартир. По словам источника, на днях они составили губернатору коллективную петицию с просьбой повлиять на ситуацию. «А в ближайшее время в суд будет подан коллективный иск с требованием возложить на администрацию обязанность обеспечить охрану расселенных домов. Ее подписали 56 человек», — рассказал источник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.