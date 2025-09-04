В Перми ищут перевозчика на новые автобусные маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На маршрутах №31, 83 и 86 запустят автобусы малого класса
На маршрутах №31, 83 и 86 запустят автобусы малого класса Фото:

Власти Перми повторно объявили торги на обслуживание автобусных маршрутов №31 и №83. Теперь их объединили в один лот с новым маршрутом №86. 

«Автобусный маршрут №31 „Комсомольская площадь — микрорайон Краснова — микрорайон Липовая гора“, №83 „Улица Ушинского — улица 1905 года“ и №86 „Улица Мотовилихинская — микрорайон Крольчатник“. Начальная (максимальная) цена контракта — 343,4 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

На маршрутах будут курсировать автобусы малого класса. Контракт с перевозчикам заключат на пять лет. 

Ранее URA.RU рассказывало, что аукцион на право обслуживания автобусного маршрута №83 отменили. Его уже выставляли на торги с новым направлением №84 «Микрорайон Новые Ляды — СНТ „Сылва“», но желающих принять в них участие не нашлось. Тогда перевозчика не смогли выбрать и для маршрута №31. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Перми повторно объявили торги на обслуживание автобусных маршрутов №31 и №83. Теперь их объединили в один лот с новым маршрутом №86.  «Автобусный маршрут №31 „Комсомольская площадь — микрорайон Краснова — микрорайон Липовая гора“, №83 „Улица Ушинского — улица 1905 года“ и №86 „Улица Мотовилихинская — микрорайон Крольчатник“. Начальная (максимальная) цена контракта — 343,4 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. На маршрутах будут курсировать автобусы малого класса. Контракт с перевозчикам заключат на пять лет.  Ранее URA.RU рассказывало, что аукцион на право обслуживания автобусного маршрута №83 отменили. Его уже выставляли на торги с новым направлением №84 «Микрорайон Новые Ляды — СНТ „Сылва“», но желающих принять в них участие не нашлось. Тогда перевозчика не смогли выбрать и для маршрута №31. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...