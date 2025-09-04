В Перми ищут перевозчика на новые автобусные маршруты

Власти Перми повторно объявили торги на обслуживание автобусных маршрутов №31 и №83. Теперь их объединили в один лот с новым маршрутом №86.
«Автобусный маршрут №31 „Комсомольская площадь — микрорайон Краснова — микрорайон Липовая гора“, №83 „Улица Ушинского — улица 1905 года“ и №86 „Улица Мотовилихинская — микрорайон Крольчатник“. Начальная (максимальная) цена контракта — 343,4 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
На маршрутах будут курсировать автобусы малого класса. Контракт с перевозчикам заключат на пять лет.
Ранее URA.RU рассказывало, что аукцион на право обслуживания автобусного маршрута №83 отменили. Его уже выставляли на торги с новым направлением №84 «Микрорайон Новые Ляды — СНТ „Сылва“», но желающих принять в них участие не нашлось. Тогда перевозчика не смогли выбрать и для маршрута №31.
