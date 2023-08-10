Как идут продажи у иногородних девелоперов в Екатеринбурге

Вместе с игроками рынка URA.RU анализирует успехи и неудачи новичков

10 августа 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

За последние два года в город зашло около десятка новых застройщиков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В 2022 году в Екатеринбурге выдали рекордный объем разрешений на строительство новых домов. Причем многие из застройщиков пришли из других городов — Челябинска, Тюмени, Астрахани, Кирова. Насколько успешными и востребованными оказались проекты новичков последнего года, вместе с участниками рынка проанализировало URA.RU. Промежуточные итоги За последние два года разрешение на строительство в Екатеринбурге порядка 10 иногородних компаний. В городском департаменте архитектуры и градостроительства связывали увеличившийся интерес застройщиков с платежеспособным спросом екатеринбуржцев. Но хорошие показатели демонстрируют не все из новичков. Группа «Эталон» реализует в Екатеринбурге несколько проектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Уральской палате недвижимости отмечают, что среди иногородних компаний в топе по популярности у екатеринбуржцев «Эталон», «Страна девелопмент» и «Центр Девелопмент». «И это еще не учитывая показатели по бронированию. Но треть рынка уверенно удерживает за собой ТОП-5 наших застройщиков», — отмечает руководитель УПН Валерия Козлова. При этом нужно понимать, что питерский «Эталон» пришел в Екатеринбург на готовые проекты, сначала купив большую площадку у Forum Group в Солнечном, а затем выкупив российское подразделение финской строительной компании YIT со стройками в Екатеринбурге. «Исходные данные у всех отличаются, и итоги работы девелоперов подводятся, когда завершен инвестиционный цикл. У кого-то стартовые продажи не очень, потом темпы раскачиваются. У кого-то наоборот — на старте продажи хорошие, потом темп падает. Важно, как девелоперский проект будет завершен по итогу», — объясняет руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков. Девелопмент в лидерах Тюменский застройщик «Страна Девелопмент» объявил о старте продаж в ЖК «Сибирский сад» на месте бывшей базы «Газпромнефти» рядом с перекрестком Сибирского тракта и переулка Базового в ноябре 2022 года. Как рассказала URA.RU Ксения Чернецкая, аналитик Российской гильдии риелторов и руководитель Центра маркетинговых исследований «Объектив», других строек в этой локации нет, а стоимость квадратного метра выше среднерыночного показателя по Екатеринбургу в категории комфорт-класса на 10%. Тем не менее, распроданность квартир по двум домам ЖК составляет 44%, следует из данных сервиса наш.дом.рф. «За 6 месяцев 2023 года в ЖК „Сибирский сад“ продано более 260 лотов, это достаточно хорошие темпы для текущей рыночной ситуации, где продажи в объеме 40-50 сделок в месяц можно считать успешным сценарием реализации жилого комплекса», — отмечает Ксения Чернецкая. В УПН предполагают, что хорошие результаты связаны еще и с тем, что «Страна Девелопмент» долго готовила свой проект, прорабатывала локацию. Еще один лидер по количеству распроданных квартир в Екатеринбурге — другой тюменский застройщик «Центр Девелопмент». Компания возводит ЖК «Пушкин» в Академическом районе. Среди фишек двухсекционного ЖК — домашняя библиотека на первом этаже, чтобы подчеркнуть «литературность» дома. Средняя цена квадратного метра — 110 тысяч рублей. Менее чем за месяц в ЖК продали 8% квартир. Челябинская привилегия Иногородних застройщиков Екатеринбург привлекает платежеспособными покупателями Фото: Игорь Пантин © URA.RU В «Объективе» отмечают, что хорошие позиции удалось занять девелоперу «Флай Плэннинг» из Челябинска с проектом ЖК «Твоя Привилегия». «На долю застройщика за первые 6 месяцев 2023 года приходится почти 19% сделок в локации Академического района. В пользу проекта сыграла концепция зеленого семейного квартала малоэтажной застройки, кирпичные дома и акцент на экологичном проектировании и строительстве, собственный парк и интересные планировочные решения: например, двухуровневые квартиры с просторными ванными комнатами», — рассказывает Ксения Чернецкая. ЖК пользуется спросом у семейной аудитории. Об этом говорит то, что основное количество сделок приходится на двух и трехкомнатные квартиры. При этом цена квадратного метра в «Привилегии» выше среднего показателя для Академического района на 6-9%. Есть ли прогресс у «Амундсена» Астраханский застройщик ДК «Прогресс» выкупил в Екатеринбурге участок земли в Академическом, где и до него была высокая конкуренция. О своем проекте девелопер заявил ярко — кормил гостей черной икрой на презентации, на время приостанавливал продажи. Но маркетинговые уловки мало помогли — за два месяца, как «Прогресс» объявил о старте продаж квартир в ЖК Amundsen, распроданность составила всего 5%. «Если ранжировать все жилые комплексы района по количеству сделок, то объект застройщика ДК „Прогресс“ займет в рейтинге Академического района только 8 место. Вероятно, покупатели не оценили специфическую квартирографию проекта с небольшим метражом спален, а также не посчитали важным преимуществом просторный двор-трансформер, на который как на УТП застройщик сделал акцент в коммуникациях*», — рассуждает Ксения Чернецкая. Самый активно застраивающийся район в Екатеринбурге — Академический Фото: Анна Майорова © URA.RU Другой важный момент — высокая цена. Квадратный метр в студиях ЖК Amundsen стоит на 17% дороже чем в среднем по Академическому, а квадратный метр в двухкомнатной квартире дороже рынка примерно на 11%. Тем не менее, продажи у застройщика идут, хотя где-то приходится адаптироваться, отмечает в свою очередь Валерия Козлова. «Девелопер придерживается позиции открытости к партнерам и покупателям. Мы все очень ждем получения разрешения на строительство дома в переулке Встречном, где уже много предброней», — отмечает она. Еще один застройщик, который недавно зашел в Екатеринбург, компания «Железно» из Кирова. Она возводит ЖК «Лес» в западной части Широкой речки. В начале апреля девелопер запустил закрытые продажи, стоимость квартир в начиналась от 100 тысяч рублей за квадратный метр. Вскоре стартовали открытые продажи, и ценник подняли до 130 тысяч рублей. С тех пор девелоперу удалось продать 4% квартир в одном доме и 6% в другом, согласно данным сервиса наш.дом.рф. «Свердловская область стабильно входит в десятку регионов-лидеров в России по объему ввода жилья. Например, по итогам 2022 года мы вышли на восьмое место с результатом 2 млн 942 тысячи кв. метров. У Екатеринбурга высочайший градостроительный потенциал. К получению разрешений на строительство готовы земельные участки с потенциалом строительства еще более 5 млн квадратных метров жилья. На таком позитивном фоне становится понятно, почему все новые и новые застройщики стартуют в столице Урала», — подводит итог Валерия Козлова. *Показатели продаж ранжированы за первое полугодие 2023 года и без учета маркетингового класса жилья Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2022 году в Екатеринбурге выдали рекордный объем разрешений на строительство новых домов. Причем многие из застройщиков пришли из других городов — Челябинска, Тюмени, Астрахани, Кирова. Насколько успешными и востребованными оказались проекты новичков последнего года, вместе с участниками рынка проанализировало URA.RU. За последние два года разрешение на строительство в Екатеринбурге порядка 10 иногородних компаний. В городском департаменте архитектуры и градостроительства связывали увеличившийся интерес застройщиков с платежеспособным спросом екатеринбуржцев. Но хорошие показатели демонстрируют не все из новичков. В Уральской палате недвижимости отмечают, что среди иногородних компаний в топе по популярности у екатеринбуржцев «Эталон», «Страна девелопмент» и «Центр Девелопмент». «И это еще не учитывая показатели по бронированию. Но треть рынка уверенно удерживает за собой ТОП-5 наших застройщиков», — отмечает руководитель УПН Валерия Козлова. При этом нужно понимать, что питерский «Эталон» пришел в Екатеринбург на готовые проекты, сначала купив большую площадку у Forum Group в Солнечном, а затем выкупив российское подразделение финской строительной компании YIT со стройками в Екатеринбурге. «Исходные данные у всех отличаются, и итоги работы девелоперов подводятся, когда завершен инвестиционный цикл. У кого-то стартовые продажи не очень, потом темпы раскачиваются. У кого-то наоборот — на старте продажи хорошие, потом темп падает. Важно, как девелоперский проект будет завершен по итогу», — объясняет руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков. Тюменский застройщик «Страна Девелопмент» объявил о старте продаж в ЖК «Сибирский сад» на месте бывшей базы «Газпромнефти» рядом с перекрестком Сибирского тракта и переулка Базового в ноябре 2022 года. Как рассказала URA.RU Ксения Чернецкая, аналитик Российской гильдии риелторов и руководитель Центра маркетинговых исследований «Объектив», других строек в этой локации нет, а стоимость квадратного метра выше среднерыночного показателя по Екатеринбургу в категории комфорт-класса на 10%. Тем не менее, распроданность квартир по двум домам ЖК составляет 44%, следует из данных сервиса наш.дом.рф. «За 6 месяцев 2023 года в ЖК „Сибирский сад“ продано более 260 лотов, это достаточно хорошие темпы для текущей рыночной ситуации, где продажи в объеме 40-50 сделок в месяц можно считать успешным сценарием реализации жилого комплекса», — отмечает Ксения Чернецкая. В УПН предполагают, что хорошие результаты связаны еще и с тем, что «Страна Девелопмент» долго готовила свой проект, прорабатывала локацию. Еще один лидер по количеству распроданных квартир в Екатеринбурге — другой тюменский застройщик «Центр Девелопмент». Компания возводит ЖК «Пушкин» в Академическом районе. Среди фишек двухсекционного ЖК — домашняя библиотека на первом этаже, чтобы подчеркнуть «литературность» дома. Средняя цена квадратного метра — 110 тысяч рублей. Менее чем за месяц в ЖК продали 8% квартир. В «Объективе» отмечают, что хорошие позиции удалось занять девелоперу «Флай Плэннинг» из Челябинска с проектом ЖК «Твоя Привилегия». «На долю застройщика за первые 6 месяцев 2023 года приходится почти 19% сделок в локации Академического района. В пользу проекта сыграла концепция зеленого семейного квартала малоэтажной застройки, кирпичные дома и акцент на экологичном проектировании и строительстве, собственный парк и интересные планировочные решения: например, двухуровневые квартиры с просторными ванными комнатами», — рассказывает Ксения Чернецкая. ЖК пользуется спросом у семейной аудитории. Об этом говорит то, что основное количество сделок приходится на двух и трехкомнатные квартиры. При этом цена квадратного метра в «Привилегии» выше среднего показателя для Академического района на 6-9%. Астраханский застройщик ДК «Прогресс» выкупил в Екатеринбурге участок земли в Академическом, где и до него была высокая конкуренция. О своем проекте девелопер заявил ярко — кормил гостей черной икрой на презентации, на время приостанавливал продажи. Но маркетинговые уловки мало помогли — за два месяца, как «Прогресс» объявил о старте продаж квартир в ЖК Amundsen, распроданность составила всего 5%. «Если ранжировать все жилые комплексы района по количеству сделок, то объект застройщика ДК „Прогресс“ займет в рейтинге Академического района только 8 место. Вероятно, покупатели не оценили специфическую квартирографию проекта с небольшим метражом спален, а также не посчитали важным преимуществом просторный двор-трансформер, на который как на УТП застройщик сделал акцент в коммуникациях*», — рассуждает Ксения Чернецкая. Другой важный момент — высокая цена. Квадратный метр в студиях ЖК Amundsen стоит на 17% дороже чем в среднем по Академическому, а квадратный метр в двухкомнатной квартире дороже рынка примерно на 11%. Тем не менее, продажи у застройщика идут, хотя где-то приходится адаптироваться, отмечает в свою очередь Валерия Козлова. «Девелопер придерживается позиции открытости к партнерам и покупателям. Мы все очень ждем получения разрешения на строительство дома в переулке Встречном, где уже много предброней», — отмечает она. Еще один застройщик, который недавно зашел в Екатеринбург, компания «Железно» из Кирова. Она возводит ЖК «Лес» в западной части Широкой речки. В начале апреля девелопер запустил закрытые продажи, стоимость квартир в начиналась от 100 тысяч рублей за квадратный метр. Вскоре стартовали открытые продажи, и ценник подняли до 130 тысяч рублей. С тех пор девелоперу удалось продать 4% квартир в одном доме и 6% в другом, согласно данным сервиса наш.дом.рф. «Свердловская область стабильно входит в десятку регионов-лидеров в России по объему ввода жилья. Например, по итогам 2022 года мы вышли на восьмое место с результатом 2 млн 942 тысячи кв. метров. У Екатеринбурга высочайший градостроительный потенциал. К получению разрешений на строительство готовы земельные участки с потенциалом строительства еще более 5 млн квадратных метров жилья. На таком позитивном фоне становится понятно, почему все новые и новые застройщики стартуют в столице Урала», — подводит итог Валерия Козлова. *Показатели продаж ранжированы за первое полугодие 2023 года и без учета маркетингового класса жилья