В Госдуме рассказали, что поможет «оживить» YouTube

Депутат Горелкин: для «оживления» YouTube в РФ Google должна заплатить штрафы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трафик YouTube сократился на треть
Трафик YouTube сократился на треть Фото:

Компании Google необходимо выплатить штрафы, возобновить свою деятельность в России и приступить к модернизации технологий с целью "оживления" видеохостинга YouTube. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин на ПМЭФ.

"И чтобы его (YouTube — прим. URA.RU) оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети", — рассказал Горелкин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что на текущий момент YouTube в России постепенно "умирает".

Депутат отметил, что трафик платформы сократился на треть и продолжает снижаться. Это, по его мнению, дало импульс развитию отечественных видеохостингов. Он выразил надежду, что российские сервисы смогут воспользоваться ситуацией и составить конкуренцию американскому монополисту.

Ранее член Комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин также говорил, что для работы YouTube в России платформа должна выполнить ряд требований: привести в порядок оборудование, оплатить все штрафы, открыть юридическое представительство в стране и восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. Депутат подчеркнул, что компании, работающие в России, обязаны соблюдать местные законы, передает "Ридус".

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компании Google необходимо выплатить штрафы, возобновить свою деятельность в России и приступить к модернизации технологий с целью "оживления" видеохостинга YouTube. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин на ПМЭФ. "И чтобы его (YouTube — прим. URA.RU) оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети", — рассказал Горелкин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что на текущий момент YouTube в России постепенно "умирает". Депутат отметил, что трафик платформы сократился на треть и продолжает снижаться. Это, по его мнению, дало импульс развитию отечественных видеохостингов. Он выразил надежду, что российские сервисы смогут воспользоваться ситуацией и составить конкуренцию американскому монополисту. Ранее член Комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин также говорил, что для работы YouTube в России платформа должна выполнить ряд требований: привести в порядок оборудование, оплатить все штрафы, открыть юридическое представительство в стране и восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. Депутат подчеркнул, что компании, работающие в России, обязаны соблюдать местные законы, передает "Ридус".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...