Нефтяные компании ХМАО сэкономили на новогодних подарках

Какими презентами оказались разочарованы сотрудники корпораций

19 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Сотрудники нефтяных компаний в ХМАО получили традиционные корпоративные подарки к Новому году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ежегодно перед Новым годом крупные нефтяные предприятия ХМАО дарят сотрудникам подарки. Инсайдер агентства поделился, что в этом году нефтяники сэкономили на презентах: на их закупку выделили меньшую сумму. О том, кто был рад полученным подаркам, а кого сюрприз разочаровал — в статье URA.RU. «Сургутнефтегаз»: подушка, шапка с фонарем и ретро-радио Новогодний подарок для сотрудников «Сургутнефтегаза» Автор фото: страница «Подслушано в Сургутнефтегазе» в социальной сети «ВКонтакте» Работники «Сургутнефтегаза» в этом году посетовали, что получили скромные подарки: конфет едва набралось триста граммов, а в дополнение к ним шли набор для изготовления поделки, игрушка или шапка с фонариком, некоторым достался ретро-радиоприемник. «В нашем управлении дали новогодний набор, в котором были конфеты, декоративная подушка и детская бумажная игра-поделка, цена которой 100 рублей. Коллеги из других подразделений рассказали, что в подарках, кроме конфет, лежала шапка с фонариком. Такие шапки вручали в День нефтяника, видимо, решили и на Новый год подарить», — поделился нефтяник. Самыми везучими по мнению сотрудников «Сургутнефтегаза» стали те, кто получил радиоприемник в стиле «ретро» или пауэрбанк (портативный аккумулятор). Инсайдер, работающий на предприятии, рассказал, что в 2023 году денежных средств на покупку подарков в подразделении выделили меньше, чем в прошлом, а цены на сладости выросли. Организаторам пришлось сократить размер подарков, чтобы вписаться в нужную сумму. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» опровергли эту информацию, сообщив, что размер выделенных денежных средств не изменился. «Выделенная на подарки сумма осталась на том же уровне, не изменилась», — ответили на предприятии. Новогодний подарок «Самотлорнефтегаза» Автор фото: страница «Отдам даром, обменяю, продам» Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте» «Роснефть»: чемодан, бадминтон и паззлы Работников «Самотлорнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) в этом году подарки разочаровали. «В предыдущие годы вместе с пакетом сладостей дарили хорошие спортивные сумки и рюкзаки, недешевые наушники и аудиоколонки. В этом году в подарочном чемоданчике были конфеты, паззл для малышей и набор для творчества — краски», — рассказал сотрудник «Самотлорнефтегаза». Более щедрый подарок для сотрудников подготовил «РН — Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО). В набор, помимо конфет, вошли мягкая игрушка, детская книга по финансовой грамотности, принадлежности для бадминтона, набор для художественного творчества и копилка. На Авито подарок нефтяной компании оценили в три тысячи рублей. «Лукойл»: рюкзак, ночник и символ года — дракон Новогодний подарок для сотрудников «Лукойла» Автор фото: сайт «Авито», avito.ru Нефтяникам «Лукойла», у которых есть дети, новогодний подарок пришелся по душе. «В подарке большой мешок конфет, неоновый ночник для детской комнаты, несколько игр для любого возраста: мягкая игрушка-дракончик, конструктор, головоломка, шар-лабиринт. Все упаковано в крепкий рюкзачок, с которым можно ходить в школу», — поделился нефтяник из «Лукойла». Сразу после выдачи сотрудникам корпоративные подарки оказались на торговых площадках, где за них просят 3,5 тысячи рублей. Подарки, по утверждению сотрудников предприятий, в разных подразделениях крупных компаний различаются, а их наполнение зависит от организаторов закупки. «Состав новогоднего набора зависит от личных предпочтений организаторов закупки и требований, которые они предъявляют к подарку. Вкусы у всех людей разные, поэтому одним презенты нравятся, другим кажутся недостаточно хорошими», — отметил собеседник агентства из нефтяной отрасли. Агентство направило запросы в компании «Сургутнефтегаз», дочерние общества «Роснефти», «Лукойл», чтобы выяснить соответствует ли полученная информация действительности. На момент публикации статьи ответ на запросы не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ежегодно перед Новым годом крупные нефтяные предприятия ХМАО дарят сотрудникам подарки. Инсайдер агентства поделился, что в этом году нефтяники сэкономили на презентах: на их закупку выделили меньшую сумму. О том, кто был рад полученным подаркам, а кого сюрприз разочаровал — в статье URA.RU. «Сургутнефтегаз»: подушка, шапка с фонарем и ретро-радио Работники «Сургутнефтегаза» в этом году посетовали, что получили скромные подарки: конфет едва набралось триста граммов, а в дополнение к ним шли набор для изготовления поделки, игрушка или шапка с фонариком, некоторым достался ретро-радиоприемник. «В нашем управлении дали новогодний набор, в котором были конфеты, декоративная подушка и детская бумажная игра-поделка, цена которой 100 рублей. Коллеги из других подразделений рассказали, что в подарках, кроме конфет, лежала шапка с фонариком. Такие шапки вручали в День нефтяника, видимо, решили и на Новый год подарить», — поделился нефтяник. Самыми везучими по мнению сотрудников «Сургутнефтегаза» стали те, кто получил радиоприемник в стиле «ретро» или пауэрбанк (портативный аккумулятор). Инсайдер, работающий на предприятии, рассказал, что в 2023 году денежных средств на покупку подарков в подразделении выделили меньше, чем в прошлом, а цены на сладости выросли. Организаторам пришлось сократить размер подарков, чтобы вписаться в нужную сумму. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» опровергли эту информацию, сообщив, что размер выделенных денежных средств не изменился. «Выделенная на подарки сумма осталась на том же уровне, не изменилась», — ответили на предприятии. «Роснефть»: чемодан, бадминтон и паззлы Работников «Самотлорнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) в этом году подарки разочаровали. «В предыдущие годы вместе с пакетом сладостей дарили хорошие спортивные сумки и рюкзаки, недешевые наушники и аудиоколонки. В этом году в подарочном чемоданчике были конфеты, паззл для малышей и набор для творчества — краски», — рассказал сотрудник «Самотлорнефтегаза». Более щедрый подарок для сотрудников подготовил «РН — Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО). В набор, помимо конфет, вошли мягкая игрушка, детская книга по финансовой грамотности, принадлежности для бадминтона, набор для художественного творчества и копилка. На Авито подарок нефтяной компании оценили в три тысячи рублей. «Лукойл»: рюкзак, ночник и символ года — дракон Нефтяникам «Лукойла», у которых есть дети, новогодний подарок пришелся по душе. «В подарке большой мешок конфет, неоновый ночник для детской комнаты, несколько игр для любого возраста: мягкая игрушка-дракончик, конструктор, головоломка, шар-лабиринт. Все упаковано в крепкий рюкзачок, с которым можно ходить в школу», — поделился нефтяник из «Лукойла». Сразу после выдачи сотрудникам корпоративные подарки оказались на торговых площадках, где за них просят 3,5 тысячи рублей. Подарки, по утверждению сотрудников предприятий, в разных подразделениях крупных компаний различаются, а их наполнение зависит от организаторов закупки. «Состав новогоднего набора зависит от личных предпочтений организаторов закупки и требований, которые они предъявляют к подарку. Вкусы у всех людей разные, поэтому одним презенты нравятся, другим кажутся недостаточно хорошими», — отметил собеседник агентства из нефтяной отрасли. Агентство направило запросы в компании «Сургутнефтегаз», дочерние общества «Роснефти», «Лукойл», чтобы выяснить соответствует ли полученная информация действительности. На момент публикации статьи ответ на запросы не поступил.