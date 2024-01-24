Чем примечательна встреча Путина с президентом Чада

Хотя она могла состояться и раньше

25 января 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

Путин провел переговоры с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби Итно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Переговорами президента РФ Владимира Путина с лидерами Африканских стран Россия вновь открывает для себя континент с политической и экономической точки зрения. Встреча главы государства с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби Итно не стала исключением. По мнению экспертов опрошенных URA.RU, эта центральноафриканская страна должна стать одним из тех посредников, которые вернут российское влияние в регион. Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби Итно прибыл в Россию еще 23 января. В аэропорт за африканским гостем отправился кортеж из 29 машин и эскорт мотоциклистов. На следующий день перед встречей с Путиным Махамат Деби по традиции возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. На начавшихся переговорах двух лидеров президенту России пришлось объяснить гостю, как работает наушник с синхронным переводом. Подобная ситуация уже происходила, когда в сентябре прошлого года Путину пришлось помочь главе Южного Судана Салве Кииру. Путин на встрече с Махаматом Идрисом Деби заявил, что в России внимательно следят за ситуацией в Чаде Фото: Kremlin.ru / Михаил Метцель, ТАСС После того, как все трудности были преодолены, российский лидер напомнил, что в этом году отмечается 60-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Все эти годы отношения развивались, но особенно интенсивно лишь в последние годы. Так, по словам Путина, в ближайшее время будет готов «солидный пакет документов», укрепляющий и расширяющий договорно-правовую базу двусторонних отношений. «Мы внимательно следим и за ситуацией, которая складывается в вашей стране. И вы знаете, что мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками <…> Мы рады тому, что вам удалось и удается стабилизировать ситуацию в стране. Будем всячески этому содействовать», — продолжил Путин. Махамат Идрис Деби Итно, в свою очередь, рассказал, что его визит в Россию является историческим, поскольку последний раз президент Чада бывал в Советском Союзе аж в 1968 году. «Я приехал из дружественной, братской вам страны — суверенной страны, которая желает укрепить отношения с дружественной страной. Я надеюсь, и наш народ надеется, что после этого исторического визита мы будем вести активную работу. У нас существуют обмены, и мы будем их продолжать на благо всего народа», — резюмировал глава Чада. Россия вновь открывает для себя Африку, утверждает Селезнев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия после 90-х годов переоткрывает для себя Африку и заново «входит в регион», считает декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. Москва, по его мнению, демонстрирует ту политическую и экономическую позицию, которая импонирует африканским странам. «Позиция России, которую на всех международных площадках озвучивает Путин, та последовательность, взвешенность и спокойствие, с которым Россия преодолевает все попытки внешнего давления — странам Африки очень импонирует. У этих государств нет западного подхода: „ты мне столько, я тебе столько“ — эквивалентный рыночный обмен. Африканские страны чувствуют искренность, там очень душевные отношения: если дружить, то по-настоящему. В этом смысле выражение „широкая русская душа“ им созвучно», — пояснил эксперт. Профессор, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС ИГСУ Владимир Осипов считает, что развитие отношений с Чадом — еще один плюс в «копилку» дипломатических успехов России. «Инициативы президента Путина укладываются в общую стратегию России по расширению своего экономического представительства на африканском континенте. Не секрет, что Африка будет новой точкой экономического рост, поскольку база для роста совершенно фантастическая. Речь об огромных трудовых ресурсах и полезных ископаемых», — пояснил он. Махамат Идрис Деби не смог принять участие в саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сама встреча президентов России и Чада могла состояться и раньше. В конце июля 2023 года прошел саммит «Россия — Африка», на который прибыло большое количество руководителей африканских стран, глав правительств, министров иностранных дел. Несмотря на то, что Махамат Идрис Деби принял приглашение Владимира Путина, глава Чада не смог отправиться в Санкт-Петербург. Вместо него на саммите участвовала делегация во главе с министром иностранных дел Республики Мухаммедом Салехом Назыфом. По информации СМИ, Махамат Идрис Деби Итно не смог приехать в Россию в связи с тем, что Чад подвергся сильному давлению со стороны Запада и Франции перед саммитом. Селезнев отметил, что в основу официального визита президента переходного периода Чада Махамата Идриса Деби Итно мог лечь факт его отсутствия на саммите «Россия — Африка». «На саммит в Санкт-Петербург приехало рекордное количество первых и вторых лиц африканских государств. Президент Путин нашел время и возможность встретиться практически с каждым. Даже на первом форуме была очередь, чтобы к нему попасть, переговорить. На форуме определенная суета, поэтому визит президента Чада свидетельствует о том, чтобы без спешки, полноценно пообщаться, обсудить все вопросы. Безусловно, всегда закрытыми остаются вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством, и темы, связанные с гарантией продовольственной безопасности», — добавил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета. В Чаде до сих пор базируется французский военный контингент, отметил Белокуров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Расширение сотрудничества России и Чада — часть геополитической игры Москвы за сферу влияния в Центральноафриканском регионе. Так считает заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. «В то же самое время сам Махамат Идрис Деби Итно может пытаться решить сразу две прямо противоположные задачи в зависимости от выгоды и возможностей. Во-первых, и эта задача отвечает интересам России в Центральной Африке, окончательно выйти из-под влияния Запада, в частности от Франции, поскольку в Чаде до сих пор базируется французский военный контингент. Во-вторых, оживление диалога с Россией может быть способом геополитического шантажа Франции с целью выторговать для себя более выгодные условия в политическом и экономическом смысле», — утверждает эксперт. «Франция — страна, которая является проводником неоколониальной политики, вынуждена отходить в сторону. Например, то, как Париж негативно показал себя в деле, связанном с Нигером, все страны-бывшие французские колонии прекрасно это понимают. В том числе Чад понимает, что Россия, с одной стороны, бросив вызов всему коллективному Западу, способствует освобождению стран африканского континента от неоколониальной политики. С другой стороны, Москва представляет африканским странам новый импульс развития», — продолжил Осипов. Профессор, завкафедрой зарубежного регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС ИГСУ добавил, что внимание африканских стран к России связано с усталостью от того, что Запад «доет их, как коров». «Должно же терпение когда-то лопнуть. Вот это постепенно происходит», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переговорами президента РФ Владимира Путина с лидерами Африканских стран Россия вновь открывает для себя континент с политической и экономической точки зрения. Встреча главы государства с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби Итно не стала исключением. По мнению экспертов опрошенных URA.RU, эта центральноафриканская страна должна стать одним из тех посредников, которые вернут российское влияние в регион. Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби Итно прибыл в Россию еще 23 января. В аэропорт за африканским гостем отправился кортеж из 29 машин и эскорт мотоциклистов. На следующий день перед встречей с Путиным Махамат Деби по традиции возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. На начавшихся переговорах двух лидеров президенту России пришлось объяснить гостю, как работает наушник с синхронным переводом. Подобная ситуация уже происходила, когда в сентябре прошлого года Путину пришлось помочь главе Южного Судана Салве Кииру. После того, как все трудности были преодолены, российский лидер напомнил, что в этом году отмечается 60-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Все эти годы отношения развивались, но особенно интенсивно лишь в последние годы. Так, по словам Путина, в ближайшее время будет готов «солидный пакет документов», укрепляющий и расширяющий договорно-правовую базу двусторонних отношений. «Мы внимательно следим и за ситуацией, которая складывается в вашей стране. И вы знаете, что мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками <…> Мы рады тому, что вам удалось и удается стабилизировать ситуацию в стране. Будем всячески этому содействовать», — продолжил Путин. Махамат Идрис Деби Итно, в свою очередь, рассказал, что его визит в Россию является историческим, поскольку последний раз президент Чада бывал в Советском Союзе аж в 1968 году. «Я приехал из дружественной, братской вам страны — суверенной страны, которая желает укрепить отношения с дружественной страной. Я надеюсь, и наш народ надеется, что после этого исторического визита мы будем вести активную работу. У нас существуют обмены, и мы будем их продолжать на благо всего народа», — резюмировал глава Чада. Россия после 90-х годов переоткрывает для себя Африку и заново «входит в регион», считает декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. Москва, по его мнению, демонстрирует ту политическую и экономическую позицию, которая импонирует африканским странам. «Позиция России, которую на всех международных площадках озвучивает Путин, та последовательность, взвешенность и спокойствие, с которым Россия преодолевает все попытки внешнего давления — странам Африки очень импонирует. У этих государств нет западного подхода: „ты мне столько, я тебе столько“ — эквивалентный рыночный обмен. Африканские страны чувствуют искренность, там очень душевные отношения: если дружить, то по-настоящему. В этом смысле выражение „широкая русская душа“ им созвучно», — пояснил эксперт. Профессор, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС ИГСУ Владимир Осипов считает, что развитие отношений с Чадом — еще один плюс в «копилку» дипломатических успехов России. «Инициативы президента Путина укладываются в общую стратегию России по расширению своего экономического представительства на африканском континенте. Не секрет, что Африка будет новой точкой экономического рост, поскольку база для роста совершенно фантастическая. Речь об огромных трудовых ресурсах и полезных ископаемых», — пояснил он. Сама встреча президентов России и Чада могла состояться и раньше. В конце июля 2023 года прошел саммит «Россия — Африка», на который прибыло большое количество руководителей африканских стран, глав правительств, министров иностранных дел. Несмотря на то, что Махамат Идрис Деби принял приглашение Владимира Путина, глава Чада не смог отправиться в Санкт-Петербург. Вместо него на саммите участвовала делегация во главе с министром иностранных дел Республики Мухаммедом Салехом Назыфом. По информации СМИ, Махамат Идрис Деби Итно не смог приехать в Россию в связи с тем, что Чад подвергся сильному давлению со стороны Запада и Франции перед саммитом. Селезнев отметил, что в основу официального визита президента переходного периода Чада Махамата Идриса Деби Итно мог лечь факт его отсутствия на саммите «Россия — Африка». «На саммит в Санкт-Петербург приехало рекордное количество первых и вторых лиц африканских государств. Президент Путин нашел время и возможность встретиться практически с каждым. Даже на первом форуме была очередь, чтобы к нему попасть, переговорить. На форуме определенная суета, поэтому визит президента Чада свидетельствует о том, чтобы без спешки, полноценно пообщаться, обсудить все вопросы. Безусловно, всегда закрытыми остаются вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством, и темы, связанные с гарантией продовольственной безопасности», — добавил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета. Расширение сотрудничества России и Чада — часть геополитической игры Москвы за сферу влияния в Центральноафриканском регионе. Так считает заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. «В то же самое время сам Махамат Идрис Деби Итно может пытаться решить сразу две прямо противоположные задачи в зависимости от выгоды и возможностей. Во-первых, и эта задача отвечает интересам России в Центральной Африке, окончательно выйти из-под влияния Запада, в частности от Франции, поскольку в Чаде до сих пор базируется французский военный контингент. Во-вторых, оживление диалога с Россией может быть способом геополитического шантажа Франции с целью выторговать для себя более выгодные условия в политическом и экономическом смысле», — утверждает эксперт. «Франция — страна, которая является проводником неоколониальной политики, вынуждена отходить в сторону. Например, то, как Париж негативно показал себя в деле, связанном с Нигером, все страны-бывшие французские колонии прекрасно это понимают. В том числе Чад понимает, что Россия, с одной стороны, бросив вызов всему коллективному Западу, способствует освобождению стран африканского континента от неоколониальной политики. С другой стороны, Москва представляет африканским странам новый импульс развития», — продолжил Осипов. Профессор, завкафедрой зарубежного регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС ИГСУ добавил, что внимание африканских стран к России связано с усталостью от того, что Запад «доет их, как коров». «Должно же терпение когда-то лопнуть. Вот это постепенно происходит», — резюмировал эксперт.