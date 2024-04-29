Свердловский рабочий за час выполнил 45 норм, узнав о победе

Начиная с 1975 года в Свердловске стали проходить парады Победы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Утро победы 9 мая 1945 года жители Свердловска (ныне Екатеринбурга) встречали ликованием и беспредельной радостью: из уст в уста передавалось одно только слово — «Победа!» Повсюду толпились люди, звучали поздравления, возникали торжественные стихийные демонстрации. Самая массовая из них развернулась на площади Первой Пятилетки рядом с «Уралмашзаводом». Как это было, — в ретроспективе URA.RU.

В военные годы рабочие трудились на «Уралмашзаводе» в две смены по 12 часов, днем и ночью. Пасмурным утром в среду, 9 мая, одни заводчане собирались домой, а другие шли к станкам. Но всех остановила новость о победе советских войск над фашистской Германией. Об этом было объявлено по радио всему Советскому Союзу.

«Когда объявили, что подписан акт о капитуляции, народ от счастья не знал, как свои эмоции выплеснуть, куда свою энергию направить. Мне рассказывал ветеран одного из артиллерийских цехов, что у них какой-то молодой мужик взял стальной штырь и начал его забивать в пол от радости.

Напоролся, видимо, на бетонный блок и все, дальше дело не идет. Тогда все рабочие гурьбой подбежали и лупили по этому штырю. Радость была безумная», — рассказал URA.RU Сергей Агеев, хранитель музея истории «Уралмашзавода».

На площади Уралмаша собрались 35 тысяч человек, все праздновали победу. Эта фотография сделана 9 мая 1945 года и хранится в музее «Уралмашзавода» Фото: Федор Рыбаков

Начальство и парторги бегали по цехам, объявляя счастливую новость. Узнав о победе, ночная смена не шла домой, а дневная не спешила к станкам. Заводчане заполонили площадь, обнимались, плакали от счастья, а потом выставили самоходки. Люди залезали на артиллерийские установки, начались выступления. Все ликовали и поздравляли друг друга, получился стихийный праздничный митинг. Этот момент снял фотокор заводской многотиражки «За тяжелое машиностроение» Федор Рыбаков.

«На площадь Первой пятилетки беспрерывным потоком шел ликующий народ. Стройными колоннами, с портретом дорогого вождя Великого Сталина и его боевых соратников выходили из цехов прославленные строители уралмашевских танков. К восьми часам площадь была заполнена до краев, а народ все шел и шел, и каждый повторял это слово: „Победа!“» — так описаны события в экстренном выпуске заводской многотиражки 9 мая 1945 года.

О неимоверной радости свердловчан свидетельствуют и другие газеты. Передовицы украшал большой портрет Сталина, на первых полосах печатался акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, страницы изданий пестрели заметками о людях, празднующих победу.

«Улицы Свердловска оживились сегодня необычно рано. И дождь, и грязь не могут помешать радостно-взволнованному настроению людей. Девушки в красных и белых беретах идут по улице, обнявшись, и весело смеются, кого-либо встречая.

Радости свердловчан в день Победы не было предела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Молодой паренек в солдатской шинели неожиданно останавливается около женщины и протягивает ей руку: «С победой!» <> Шофер останавливает машину, кричит группе собравшихся у репродуктора людей: «С победой, товарищи!» — и едет дальше. С победой! Это слово сегодня висит в воздухе, оно у всех на устах», — писал 9 мая «Уральский рабочий».

«Весть о капитуляции германских вооруженных сил с молниеносной быстротой облетела все цеха паровозного депо Тагил. С огромной радостью и торжеством поздравляли друг друга паровозники, обменивались крепкими дружескими рукопожатиями», — так описывала дорожная газета «Путевка» радость тагильчан. «Сотни людей присутствовали на митинге в паровозном депо Камышлов. Несмотря на нерабочий день, паровозники собрались задолго до начала митинга. Объятия, рукопожатия, поздравления, слезы радости — все слилось в единый неумолчный ликующий звук», — передавало то же издание настроение железнодорожников Камышлова.

В Асбесте пациенты больницы кричали «Ура!» вместе с медиками. В Красноуфимске люди насобирали 62 тысячи рублей для государства на дополнительный заем. Колхозники многих свердловских сел поклялись по-стахановски провести сев.

А слесарь и самородок-изобретатель завода «Уралхиммаш» Иван Козуля на радостях за час выполнил 45 норм, используя собственные рационализаторские приспособления.

Все газеты 9 мая 1945-го публиковали акт о капитуляции Германии Фото: скрин газеты «Уральский рабочий»

Вечером 9 мая в Москве состоялся торжественный салют, а праздничный парад был организован 24 июня 1945 года. В Свердловске же первый настоящий праздничный парад состоялся только в 1975-м — на Площади 1905 года. Тогда 35-летие Победы отмечали масштабно, но самым ярким событием юбилея стала реконструкция штурма Рейхстага на Центральном стадионе. Тридцатитысячные трибуны не смогли вместить всех желающих. Очевидцы передавали, что «мало кому из зрителей удалось сдержать слезы от волнующего зрелища».

Издания пестрели заголовками: «Народ-победитель», «Всенародная радость», «Колхоз ликует» и подобными Фото: скрин газеты «Уральский рабочий»

Газета «Путевка» поздравляла с победой железнодорожников Фото: скрин газеты «Путевка»

Многотиражка «За тяжелое машиностроение» 9 мая 1945 года подготовила экстренный выпуск. Этот номер хранится в музее «Уралмашзавода» Фото: предоставлено музеем «Уралмашзавода»