В психбольницы Свердловской области нагрянула прокуратура

И выявила массу проблем. Заму Куйвашева озвучено требование

24 мая 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

В психиатрической службе региона наметился кризис (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокурорская проверка вскрыла массовые проблемы в работе психиатрической службы Свердловской области. Острый кадровый дефицит, ветхие мебель и здания, проблемы с пожарной безопасностью — далеко не весь список, изложенный в представлении на имя замгубернатора Павла Крекова (курирует медицину). От чиновника потребовали в течение месяца устранить нарушения. Копия документа имеется в распоряжении редакции. Самой острой проблемой в свердловских больницах — специализированных и не только — остается дефицит персонала. Так, в амбулаторной службе укомплектованность врачей-психиатров по занятым штатным должностям составляет 74,2%, в стационарах — чуть более половины, 59%. В целом в регионе не хватает 102 психиатров. Прокуратура потребовала защитить права людей, страдающих психиатрическими заболеваниями Фото: Анна Майорова © URA.RU Не лучше ситуация с психотерапевтами: в амбулаторной службе укомплектованность 60,8%, стационарной — 42,8%. Также в психиатрических больницах не хватает среднего медицинского персонала (140 сотрудников). Заметили прокуроры дефицит психиатров и в детских больницах и психоневрологических учреждениях, где содержатся люди с заболеваниями. Источник URA.RU в свердловской областной клинической психиатрической больнице (СОКПБ) считает, что ответственность за сложную ситуацию в психиатрической службе лежит не только на кураторе медицины Крекове, но и на главвраче СОКПБ, главном внештатном психиатре свердловского минздрава Олеге Сердюке. «Он как главный специалист курирует ординатуру. Каждый год кафедра готовит по 20 психиатров, где они? Не удерживаются, бегут, кто за этим следит? Они учатся и как целевеки, и как бюджетники, и по контракту. Ну хоть бы в психотерапевты уходили, так ведь и их не хватает. Во всех районах области практически нет психиатрических больниц, а только кабинеты. Психиатров не хватает, люди не могут получить помощь на местах», — рассказал собеседник агентства. От Павла Крекова потребовали устранить проблемы за месяц Фото: Илья Московец © URA.RU Не менее остро стоит вопрос по своевременности и качеству ремонтов в психбольницах. Как следует из представления прокуратуры, в ремонте (текущем или капитальном) нуждаются 62 здания. Их износ составляет от 12 до 80%. «Областная психбольница присоединила к себе девять психиатрических учреждений в Сысерти, Исети, Первоуральске, Асбесте, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Серове, Волчанске и Черноисточинске. Но это не улучшило их положение, а только ухудшило, потому что весь бюджет оттянулся на головную площадку», — высказал мнение сотрудник самой главной свердловской психбольницы. В представлении на имя Крекова указали прокуроры и на другие нарушения, которые касаются противопожарного режима, доступной среды для маломобильных граждан, санитарных норм и некоторых других проблем. «<…>На вас возложено выполнение функций по межотраслевому управлению в сферах охраны здоровья граждан и социального обеспечения, а также курирование деятельности министерства здравоохранения и министерства соцполитики Свердловской области. Отмеченные нарушения законодательства недопустимы и свидетельствуют о неполноте и недостаточности принимаемых мер», — говорится в прокурорском документе в адрес замгубернатора. Крекову поручено до конца мая устранить нарушения и их причины, а также привлечь к ответственности должностных лиц. Подписано представление зампрокурором области Павлом Родченковым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурорская проверка вскрыла массовые проблемы в работе психиатрической службы Свердловской области. Острый кадровый дефицит, ветхие мебель и здания, проблемы с пожарной безопасностью — далеко не весь список, изложенный в представлении на имя замгубернатора Павла Крекова (курирует медицину). От чиновника потребовали в течение месяца устранить нарушения. Копия документа имеется в распоряжении редакции. Самой острой проблемой в свердловских больницах — специализированных и не только — остается дефицит персонала. Так, в амбулаторной службе укомплектованность врачей-психиатров по занятым штатным должностям составляет 74,2%, в стационарах — чуть более половины, 59%. В целом в регионе не хватает 102 психиатров. Не лучше ситуация с психотерапевтами: в амбулаторной службе укомплектованность 60,8%, стационарной — 42,8%. Также в психиатрических больницах не хватает среднего медицинского персонала (140 сотрудников). Заметили прокуроры дефицит психиатров и в детских больницах и психоневрологических учреждениях, где содержатся люди с заболеваниями. Источник URA.RU в свердловской областной клинической психиатрической больнице (СОКПБ) считает, что ответственность за сложную ситуацию в психиатрической службе лежит не только на кураторе медицины Крекове, но и на главвраче СОКПБ, главном внештатном психиатре свердловского минздрава Олеге Сердюке. «Он как главный специалист курирует ординатуру. Каждый год кафедра готовит по 20 психиатров, где они? Не удерживаются, бегут, кто за этим следит? Они учатся и как целевеки, и как бюджетники, и по контракту. Ну хоть бы в психотерапевты уходили, так ведь и их не хватает. Во всех районах области практически нет психиатрических больниц, а только кабинеты. Психиатров не хватает, люди не могут получить помощь на местах», — рассказал собеседник агентства. Не менее остро стоит вопрос по своевременности и качеству ремонтов в психбольницах. Как следует из представления прокуратуры, в ремонте (текущем или капитальном) нуждаются 62 здания. Их износ составляет от 12 до 80%. «Областная психбольница присоединила к себе девять психиатрических учреждений в Сысерти, Исети, Первоуральске, Асбесте, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Серове, Волчанске и Черноисточинске. Но это не улучшило их положение, а только ухудшило, потому что весь бюджет оттянулся на головную площадку», — высказал мнение сотрудник самой главной свердловской психбольницы. В представлении на имя Крекова указали прокуроры и на другие нарушения, которые касаются противопожарного режима, доступной среды для маломобильных граждан, санитарных норм и некоторых других проблем. «<…>На вас возложено выполнение функций по межотраслевому управлению в сферах охраны здоровья граждан и социального обеспечения, а также курирование деятельности министерства здравоохранения и министерства соцполитики Свердловской области. Отмеченные нарушения законодательства недопустимы и свидетельствуют о неполноте и недостаточности принимаемых мер», — говорится в прокурорском документе в адрес замгубернатора. Крекову поручено до конца мая устранить нарушения и их причины, а также привлечь к ответственности должностных лиц. Подписано представление зампрокурором области Павлом Родченковым.