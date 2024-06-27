Теракты в Дагестане стали угрозой для ЕР на Северном Кавказе

Кремль и силовики усилят контроль над выборными кампаниями в регионах СКФО

27 июня 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Выборы на Северном Кавказе пройдут под контролем силовиков и Кремля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Теракты, случившиеся 23 июня в Дагестане, изменят расклад политических сил на Северном Кавказе. Чтобы не допустить провала «Единой России», администрация президента и силовики возьмут выборы под контроль. Увеличение административного ресурса, межклановые конфликты и недовольство масс: федеральные эксперты и местные политтехнологи раскрыли, что еще ждет Северо-Кавказский федеральный округ на период избирательной кампании-2024. Теракт в Дагестане: итоги контртеррористической операции Ранее, 23 июня, в Махачкале и Дербенте (Дагестан) вооруженные боевики напали на церкви и пост ДПС. Погибли 16 правоохранителей и 4 мирных жителей. Пятеро нападавших были убиты. Среди них — представители местного истеблишмента: родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова («Единая Россия»), а также дагестанский бизнесмен и политик Али Закаригаев, экс-руководитель районного отделения «Справедливой России». Трагические события произошли в разгар выборов, которые проходят в большинстве регионов Северного Кавказа. В Ставропольском крае готовится избрание губернатора. В Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках формируются новые составы парламентов. Думы административных центров избираются в Северной Осетии и Ингушетии. Кровавые события, которые устроили представители местных элит, умножили протестные настроения в округе. Депутат Госдумы и профессор Финуниверситета при правительстве РФ Олег Матвейчев убежден, что главный «раздражитель» для местных жителей в этой ситуации — это удар по бюджету и имиджу. в СКФО возможен рост протестных настроений после теракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Люди этим событием недовольны. Не хотят жители Кавказа ни войны террористической, ни каких-то конфликтов. И самое главное, даже не хотят имиджа террористов или каких-то опасных людей. Тот же Дагестан в последние несколько лет превратился в один из самых туристических регионов России. Люди привыкли отдыхать на Каспии, ездили в тот же Дербент. И, конечно, на этом стали зарабатывать. Открылось большое количество гостиниц, домов отдыха, экскурсоводы появились, инфраструктура, поездки, развлечения и прочее. По всему этому нанесен огромный удар. Во-первых, имиджево неприятно, когда тебя считают террористом. Во-вторых, это удар денежный», — сообщил URA.RU депутат Матвейчев. Рост протестных настроений напрямую влияет на результаты «Единой России». Чтобы стабилизировать ситуацию на Кавказе, федеральным властям предстоит приложить большие усилия. Директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов убежден, что в регионе ужесточится отбор кандидатов, а также усилится административный ресурс. «Федеральный центр возьмет выборы на Северном Кавказе под особый присмотр. В нынешней обстановке неконтролируемые действия (на выборах) могут привести к проблемам. На фоне произошедшего в Дагестане, отбор кандидатов будет усилен. Административный ресурс не позволит выйти во власть людям, которые чем-то не устраивают федералов», — убежден политолог Михайлов. По мнению Михайлова, в регионе есть риск возникновения межклановых войн, в связи с чем, особенно на период выборов, необходим максимальный контроль со стороны силовиков. «На Кавказе очень сильна клановость. Одна народность занимает больше мест в представительных органах, чем другая. На этой почве — недопонимание в национальных элитах. Федеральному центру нужно навести порядок, необходима чистка. Нужно запустить побольше федералов, независимых от местных кланов людей. И дать им побольше полномочий. Пока есть такая угрожающая ситуация, нужно ужесточить меры контроля со стороны федерального центра», — комментирует агентству политолог. Марков: административный ресурс будет немного усилен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политолог Сергей Марков также убежден, что для стабилизации обстановки на выборах в СКФО будет усиленно применяться административный ресурс. «Я думаю, административный ресурс будет немного усилен. Потому что когда есть такая экстраординарность, чуть больше внимания регионам уделяется», — сообщил URA.RU эксперт. При этом, по словам Маркова, тот факт, что боевики были из числа местных политэлит, не усугубит положение «Единой России», а напротив, окажет позитивное воздействие. «Представители партии власти людьми воспринимаются как разгильдяи, коррумпированные и так далее, но партия власти — все же символ порядка и стабильности. Когда люди видят такие признаки хауса, они принимают решение максимально поддержать власть. Все понимают, что „Единая Россия“ — это не обычная партия, все „начальники“ обязаны быть в ней. Некоторые из них, может, и не помнят, что они в ней состоят», — резюмировал политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теракты, случившиеся 23 июня в Дагестане, изменят расклад политических сил на Северном Кавказе. Чтобы не допустить провала «Единой России», администрация президента и силовики возьмут выборы под контроль. Увеличение административного ресурса, межклановые конфликты и недовольство масс: федеральные эксперты и местные политтехнологи раскрыли, что еще ждет Северо-Кавказский федеральный округ на период избирательной кампании-2024. Ранее, 23 июня, в Махачкале и Дербенте (Дагестан) вооруженные боевики напали на церкви и пост ДПС. Погибли 16 правоохранителей и 4 мирных жителей. Пятеро нападавших были убиты. Среди них — представители местного истеблишмента: родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова («Единая Россия»), а также дагестанский бизнесмен и политик Али Закаригаев, экс-руководитель районного отделения «Справедливой России». Трагические события произошли в разгар выборов, которые проходят в большинстве регионов Северного Кавказа. В Ставропольском крае готовится избрание губернатора. В Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках формируются новые составы парламентов. Думы административных центров избираются в Северной Осетии и Ингушетии. Кровавые события, которые устроили представители местных элит, умножили протестные настроения в округе. Депутат Госдумы и профессор Финуниверситета при правительстве РФ Олег Матвейчев убежден, что главный «раздражитель» для местных жителей в этой ситуации — это удар по бюджету и имиджу. «Люди этим событием недовольны. Не хотят жители Кавказа ни войны террористической, ни каких-то конфликтов. И самое главное, даже не хотят имиджа террористов или каких-то опасных людей. Тот же Дагестан в последние несколько лет превратился в один из самых туристических регионов России. Люди привыкли отдыхать на Каспии, ездили в тот же Дербент. И, конечно, на этом стали зарабатывать. Открылось большое количество гостиниц, домов отдыха, экскурсоводы появились, инфраструктура, поездки, развлечения и прочее. По всему этому нанесен огромный удар. Во-первых, имиджево неприятно, когда тебя считают террористом. Во-вторых, это удар денежный», — сообщил URA.RU депутат Матвейчев. Директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов убежден, что в регионе ужесточится отбор кандидатов, а также усилится административный ресурс. «Федеральный центр возьмет выборы на Северном Кавказе под особый присмотр. В нынешней обстановке неконтролируемые действия (на выборах) могут привести к проблемам. На фоне произошедшего в Дагестане, отбор кандидатов будет усилен. Административный ресурс не позволит выйти во власть людям, которые чем-то не устраивают федералов», — убежден политолог Михайлов. По мнению Михайлова, в регионе есть риск возникновения межклановых войн, в связи с чем, особенно на период выборов, необходим максимальный контроль со стороны силовиков. «На Кавказе очень сильна клановость. Одна народность занимает больше мест в представительных органах, чем другая. На этой почве — недопонимание в национальных элитах. Федеральному центру нужно навести порядок, необходима чистка. Нужно запустить побольше федералов, независимых от местных кланов людей. И дать им побольше полномочий. Пока есть такая угрожающая ситуация, нужно ужесточить меры контроля со стороны федерального центра», — комментирует агентству политолог. Политолог Сергей Марков также убежден, что для стабилизации обстановки на выборах в СКФО будет усиленно применяться административный ресурс. «Я думаю, административный ресурс будет немного усилен. Потому что когда есть такая экстраординарность, чуть больше внимания регионам уделяется», — сообщил URA.RU эксперт. При этом, по словам Маркова, тот факт, что боевики были из числа местных политэлит, не усугубит положение «Единой России», а напротив, окажет позитивное воздействие. «Представители партии власти людьми воспринимаются как разгильдяи, коррумпированные и так далее, но партия власти — все же символ порядка и стабильности. Когда люди видят такие признаки хауса, они принимают решение максимально поддержать власть. Все понимают, что „Единая Россия“ — это не обычная партия, все „начальники“ обязаны быть в ней. Некоторые из них, может, и не помнят, что они в ней состоят», — резюмировал политолог.