В украинском Чугуеве повреждены склады и промпредприятие

В ночь на 22 августа в городе Чугуев Харьковской области были повреждены склады и промышленное предприятие. Об этом сообщила мэр города Галина Минаева.
«Повреждены пустые складские здания», — написала Минаева в своем telegram-канале. Она отметила, что в городе также были слышны взрывы. Под своим постом Минаева опубликовала фотографии пожара, возникшего на месте происшествия.
Местные СМИ ранее сообщали о воздушной тревоге в Харьковской области. Данные о пострадавших и характере ущерба уточняются.
Накануне в Киеве прогремели мощные взрывы, в городе также была объявлена воздушная тревога. Жители долгое время провели в подвалах и бомбоубежищах. По предварительным данным, взрывы были связаны с работой систем ПВО. Также взрывы были зафиксированы в Одессе, передает «Царьград».
