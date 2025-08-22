Российские шахматисты досрочно выиграли юношескую Олимпиаду

Российские шахматисты досрочно обеспечили себе победу на Всемирной шахматной олимпиаде среди команд до 16 лет, проходящей в Барранкилье (Колумбия). После восьмого тура сборная России набрала 16 очков и стала недосягаемой для соперников.
В решающем матче восьмого тура россияне обыграли вторую команду Казахстана, что позволило им уйти в отрыв. По словам организаторов турнира, в финальном туре сборная Белоруссии, имеющая 13 очков и занимающая второе место, сыграет с россиянами, однако даже в случае победы она не сможет догнать лидеров.
В составе российской сборной на турнире выступают Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман. Финальный, девятый тур олимпиады состоится позднее 22 августа, его начало намечено на 18:00 по московскому времени.
Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила, что 10-летняя шахматистка Бодхана Шиванандан обыграла 60-летнего гроссмейстера Питера Уэллса в финале чемпионата Великобритании в Ливерпуле, став самой юной шахматисткой, когда-либо побеждавшей гроссмейстера. Она также побила рекорд американской шахматистки Кариссы Йип, передает Чемпионат.
Напомним, что в январе 2025 года FIDE разрешила российским и белорусским юношеским командам до 18 лет участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Также было принято решение о допуске шахматистов с ограниченными возможностями здоровья к командным турнирам на аналогичных условиях.
