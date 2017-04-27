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Главные новости Пермского края
11:18  27 апреля 2017 0

Пермский губернатор провинился перед Валерием Гергиевым

Прибытие Валерия Гергиева в Екатеринбург, гергиев валерий
Вместо выступления маэстро Гергиева глава региона пойдет на концерт студентовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников знакомится с судьями и готовится к встрече с дирижером Валерием Гергиевым. О планах первого лица региона на рабочий день «URA.RU» рассказали в пресс-службе губернатора.

В четверг, 27 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников принимает участие в работе IX отчетно-выборной конференции судей Пермского края. На ней будут избраны новые составы Совета судей, квалификационной коллегии и экзаменационной комиссии по приему экзамена на должность судьи.

Поездка губернатора Решетникова в Кунгурский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, решетников максим
Максима Решетникова зовут к себе и судьи, и студенты
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Во второй половине дня Максим Решетников встретится с дирижером, художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым. Музыкант выступит в Большом зале пермской филармонии в рамках Московского пасхального фестиваля. Встреча будет неформальной и отчасти связана с тем, что Решетников не сможет прийти на концерт маэстро.

А не сможет Решетников пойти на концерт Гергиева, потому что ранее уже был приглашен на гала-концерт студенческой концертно-театральной весны вузов Перми и Пермского края, который состоится вечером.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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