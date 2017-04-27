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27 апреля 2017
26 апреля 2017
21:49  27 апреля 2017 1

В Росгвардии по УрФО прокомментировали появление ОМОН в Ханты-Мансийске

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, конвой, армия, солдаты, вежливые люди, росгвардия, патрулирование
Росгвардия отрицает усиление своих войск в ХМАО-ЮгреФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Росгвардии официально опровергли информацию о появлении в Ханты-Мансийске отдельного взвода ОМОН. Создание дополнительных подразделений на территории центра автономного округа не планируется, сообщили «URA.RU» в четверг, 27 апреля, в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

«С губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой обсуждался лишь вопрос передислокации территориального управления Росгвардии по ХМАО-Югре в другое здание», — комментируют силовики.

Источники агентства в правоохранительных структурах региона утверждают, что взвод ОМОН может появиться в Ханты-Мансийске до конца 2018 года. Окончательного решения нет, проводятся переговоры между администрацией округа и руководством Росгвардии.

О появлении гвардейцев в региональном центре также ранее говорила губернатор Комарова. «К следующему юбилею, в 2018 году, югорские гвардейцы могут опираться на три мощных базы — в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте», — заявила глава Югры на церемонии открытия базы отряда в Сургуте.

Эльдар Булатов
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